Le 1er mai 2025, les services thaïlandais de l'immigration lançaient la carte d'arrivée numérique thaïlandaise (TDAC). Obligatoire pour entrer sur le sol thaïlandais, la carte (un formulaire en ligne) doit être remplie dans les 72 heures avant l'arrivée. Les expatriés devront désormais ajouter un QR code à la liste des pièces obligatoires à fournir. Le QR code calculera automatiquement la durée de leur séjour. Il ne sera donc plus possible de tirer parti des failles du système pour prolonger son séjour au-delà de sa date limite.

Car selon les défenseurs du projet, des expatriés justifiaient leur séjour illégal par une mauvaise lecture des dates inscrites sur leur passeport (dates saisies à la main ou tamponnées). Ils profitaient de la latitude de certains fonctionnaires, qui acceptaient leur justification et leur permettaient de rester illégalement sur le territoire thaïlandais. Avec le QR code et la numérisation des données, plus de problèmes de lecture. Chaque entrée, sortie et prolongation légale de séjour sera enregistrée et notée numériquement. La réforme devrait entrer en vigueur dès cette année.





Biometric Update.com - From visa runs to QR codes, Thailand's expats face new digital reality https://www.biometricupdate.com/202601/from-visa-runs-to-qr-codes-thailands-expats-face-new-digital-reality



Ambassade royale de Thaïlande en France - Thailand Digital Arrival Card : TDAC

https://www.thaiembassy.fr/fr/visa-rdv/infos-generales/thailand-digital-arrival-card-tdac/