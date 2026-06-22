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Comment obtenir votre identité numérique à l'étranger

Actualités 1 min de lecture
France Identite
Écrit parAsaël Häzaq

Depuis mai 2026, les Français de l'étranger peuvent créer leur identité numérique. Une nouvelle avancée dans la politique de modernisation des services accessibles aux expatriés français.

La création de l'identité numérique s'effectue via l'application France Identité. Pour rappel, France Identité est un service public permettant de prouver gratuitement son identité numérique. Auparavant, France Identité n'était accessible qu'aux détenteurs d'un compte FranceConnect ou aux résidants de France métropolitaine. Les Français de l'étranger n'y avaient pas accès. Or, FranceConnect est un moyen simple et sécurisé d'accéder aux services essentiels de l'État : impôts, assurance maladie...

Depuis mai, fin du parcours du combattant : les Français de l'étranger ou les résidants d'outre-mer ne pouvant pas accéder à FranceConnect peuvent créer leur identité numérique en 3 clics.

  1. Faire vérifier votre carte nationale d'identité électronique (CNIe) en ambassade, au consulat ou en mairie ultramarine.
  2. Confirmer son adresse e-mail et attendre la réception d'un code QR.
  3. Présenter le code QR à un agent agréé (consulat, ambassade, mairie ultramarine) dans un délai de 100 jours.
  4. Scanner sa CNIe (recto).
  5. Créer puis confirmer son code personnel.
  6. Valider la lecture sans contact de la CNIe.

Les Français de l'étranger n'ayant pas de CNIe et ne pouvant pas utiliser FranceConnect peuvent demander un renouvellement de leur titre de séjour avec activation de l'identité numérique.

Lien utile :

France Identité : application android et app store.

Sources :

Formalités
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Asaël Häzaq
À propos de l'auteur
Asaël Häzaq

Rédactrice web spécialisée en actualité politique et socio-économique, Asaël Häzaq observe et décrypte les tendances de la conjoncture internationale. Forte de son expérience d'expatriée au Japon, elle propose conseils et analyses sur la vie d'expatrié : choix du visa, études, recherche d'emploi, vie de travail, apprentissage de la langue, découverte du pays. Titulaire d'un Master II en Droit - Sciences politiques, elle a également expérimenté la vie de nomade numérique.

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