La création de l'identité numérique s'effectue via l'application France Identité. Pour rappel, France Identité est un service public permettant de prouver gratuitement son identité numérique. Auparavant, France Identité n'était accessible qu'aux détenteurs d'un compte FranceConnect ou aux résidants de France métropolitaine. Les Français de l'étranger n'y avaient pas accès. Or, FranceConnect est un moyen simple et sécurisé d'accéder aux services essentiels de l'État : impôts, assurance maladie...

Depuis mai, fin du parcours du combattant : les Français de l'étranger ou les résidants d'outre-mer ne pouvant pas accéder à FranceConnect peuvent créer leur identité numérique en 3 clics.

Faire vérifier votre carte nationale d'identité électronique (CNIe) en ambassade, au consulat ou en mairie ultramarine. Confirmer son adresse e-mail et attendre la réception d'un code QR. Présenter le code QR à un agent agréé (consulat, ambassade, mairie ultramarine) dans un délai de 100 jours. Scanner sa CNIe (recto). Créer puis confirmer son code personnel. Valider la lecture sans contact de la CNIe.

Les Français de l'étranger n'ayant pas de CNIe et ne pouvant pas utiliser FranceConnect peuvent demander un renouvellement de leur titre de séjour avec activation de l'identité numérique.

Lien utile :

France Identité : application android et app store.