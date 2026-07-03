Publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 introduit des changements importants concernant la retraite : réforme des retraites, prise en compte des interruptions de carrière, cumul emploi-retraite… Toutes ces mesures ont un impact sur les retraites des Français de l'étranger, dont le calcul peut s'avérer, de base, plus complexe que celui des Français vivant sur le territoire. A quoi doivent s'attendre les expats français aujourd'hui ?

Suspension de la réforme des retraites Le 12 novembre 2025, l'Assemblée nationale vote l'article 45 bis du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 : il suspend la réforme des retraites jusqu'au 1er janvier 2028. L'adoption de la loi entraîne donc des changements sur les retraites des Français étrangers concernés par la suspension de la réforme. Des changements visibles dès le 1er septembre 2026 : Âge légal de départ à la retraite Tout d'abord, la réforme ralentit l'augmentation progressive de l'âge légal de départ à la retraite. Concrètement, les personnes nées en 1968 ne seront plus impactées par l'âge légal (64 ans). Cet âge s'appliquera uniquement aux personnes nées à partir de 1969. Carrières longues des salariés La suspension de la réforme des retraites cible les carrières longues. Les Français de l'étranger nés entre 1964 et 1968 qui ont commencé à travailler jeunes (avant 16, 18, 20 ou 21 ans) bénéficieront d'un système de retraite anticipée « assoupli » jusqu'en 2028 (date de fin de la suspension de la réforme des retraites). Carrières longues des agents publics La suspension de la réforme des retraites vaut aussi pour les carrières longues des agents publics. Les fonctionnaires ayant commencé leur carrière jeune peuvent également bénéficier de la retraite anticipée. Les contractuels seront redirigés vers le système des salariés du privé. À lire également Comment obtenir votre identité numérique à l'étranger

Interruption de carrière liée à la maternité Comme les Françaises vivant sur le territoire français, les expatriées sont généralement celles qui interrompent leur carrière pour élever leurs enfants. Ces interruptions forment de véritables « trous » dans la carrière des expats, et impactent négativement leur retraite. Avant la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la loi prenait en compte les 25 meilleures années de travail pour calculer la retraite. La méthode pénalisait les mères ayant suspendu leur carrière à une ou plusieurs reprises pour élever leurs enfants ; les femmes ayant réduit leur rythme de travail (temps partiel au lieu de temps plein) étaient tout aussi pénalisées. Car dans les deux cas, l'arrêt ou le ralentissement du travail pour éduquer les enfants n'était pas pris en compte. La loi de financement corrige la règle et introduit une nouvelle méthode de calcul : le nombre d'années prises en compte baissera en fonction du nombre d'enfants. Les 24 meilleures années seront comptabilisées pour établir le revenu annuel moyen de l'expatriée ayant eu un enfant. Le nombre baissera à 23 pour les femmes ayant eu au moins deux enfants. Selon les estimations, la réforme ferait en moyenne gagner aux mères entre 50 et 150 euros mensuels sur leur pension de retraite. Ce nouveau mode de calcul entrera en vigueur dès le 1er septembre 2026. Amélioration de la pension de retraite des femmes fonctionnaires ou militaires Le gouvernement précise que les femmes ayant accouché après leur embauche, et après le 1er janvier 2004 bénéficieront de conditions plus favorables : 1 trimestre gratuit par enfant « bonification pour enfants », et 2 trimestres de majoration liés aux enfants. Toutes les femmes restent bien entendu concernées par les dispositifs des carrières longues. Amélioration des pensions de retraite : les pères aussi À noter que le décret proposé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) en mai 2026 parle de trimestres « gratuits » applicables pour la naissance, l'adoption et l'éducation d'un enfant. Les pères seront certainement bénéficiaires, car les trimestres « offerts » pour l'éducation de l'enfant pourront être partagés entre le père et la mère. La Cnav indique avoir souhaité ouvrir ce bénéfice aux pères pour éviter tout contentieux.

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Cumul emploi-retraite La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 facilite le cumul emploi-retraite. Le nouveau dispositif s'appliquera à partir du 1er janvier 2027, et concernera donc les expatriés allant à la retraite après cette date. Départ avant 64 ans (âge légal) : retraite diminuée selon le montant du nouveau revenu généré par la reprise d'activité. Si le revenu dépasse le montant de la pension de retraite, celle-ci sera supprimée.

Départ entre 64 et 67 ans : cumul emploi-retraite partiel. Pension écrêtée à 50 % des revenus d'activité dépassant 7 000 euros annuels.

Départ après 67 ans : cumul libre. Droit à une seconde pension. Les Français de l'étranger s'assureront toutefois que leur titre de séjour les autorise à exercer une activité professionnelle tout en étant à la retraite. À lire également Facturation électronique en France : quelles entreprises sont concernées ?