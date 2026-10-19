Vous avez peut-être une maison, une activité professionnelle ou encore des enfants scolarisés sur l'île… Après plusieurs années passées à Maurice, certains expatriés envisagent de demander la nationalité. Cependant, une vie bien établie ne garantit pas l'aboutissement de la démarche. Du calcul de la résidence aux déclarations sur le parcours personnel, plusieurs points peuvent fragiliser un dossier. Certains en empêchent le dépôt tandis que d'autres touchent directement aux conditions d'accès à la nationalité. On fait le point dans cet article.

L'un des premiers pièges consiste à confondre le nombre d'années écoulées depuis son installation avec la durée de résidence exigée. Pour la naturalisation classique d'un ressortissant hors Commonwealth, les règles prévoient douze mois de résidence continue immédiatement avant la demande, précédés d'au moins cinq années de résidence cumulées au cours des sept années antérieures. Autrement dit, avoir posé ses valises à Maurice il y a six ans ne suffit pas à établir que l'on remplit les conditions. Les périodes passées ailleurs doivent également être prises en compte. Une carrière entre plusieurs pays ou de longs retours dans son pays d'origine peuvent rendre le calcul moins évident qu'il n'y paraît. À lire également Épouser un(e) Mauricien(ne) : quand le mariage bouleverse aussi votre statut

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Sous-estimer l'effet des absences à l'approche du dépôt Pour les expatriés habitués aux déplacements professionnels et aux visites familiales, la résidence continue mérite une attention particulière. Le formulaire de naturalisation demande les pays visités et les dates des séjours : les déplacements font bien partie des informations examinées. Il serait toutefois excessif d'affirmer que chaque voyage entraîne automatiquement un refus. La loi prévoit certains aménagements à l'appréciation du ministre de l'Intérieur, notamment pour la période de douze mois retenue. Avant un départ prolongé à l'approche du dépôt, pensez donc à effectuer une vérification auprès de la Citizenship Section, ce qui peut éviter une mauvaise surprise. Le même réflexe s'impose lorsque le parcours comporte plusieurs installations successives à Maurice. Pour les Français qui rentrent régulièrement dans l'Hexagone ou à La Réunion, une visite familiale, une mission professionnelle ou plusieurs semaines auprès d'un parent malade restent des séjours hors de Maurice à déclarer. Leur motif ne permet pas, à lui seul, de présumer qu'ils seront sans effet sur le calcul de la résidence.

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Croire que le mariage déclenche un droit automatique Si le mariage avec un Mauricien ou une Mauricienne ouvre une voie spécifique, le certificat de mariage ne suffit pas. La règle générale porte sur au moins quatre années de vie commune sous le même toit conjugal à Maurice immédiatement avant la demande. Ainsi, un couple marié depuis longtemps mais installé récemment sur l'île ne peut pas simplement compter toutes ses années de mariage. La durée de l'union et celle de la vie commune à Maurice répondent à deux questions distinctes. Le statut de résidence compte également. La loi distingue notamment les personnes ayant obtenu un permis de séjour temporaire et celles ayant obtenu un permis de résidence, avec des dispositions particulières concernant le calendrier de la demande. Une séparation, un divorce ou un veuvage nécessite aussi d'examiner le parcours exact. Il faut éviter les conclusions automatiques : le texte vise les personnes qui sont ou ont été mariées à un citoyen mauricien, sous réserve des conditions applicables. Le formulaire demande d'ailleurs de préciser si le mariage subsiste et, dans le cas contraire, comment il a pris fin. Pour un couple franco-mauricien marié en France puis installé à Maurice, le point de départ ne correspond donc pas nécessairement au jour du mariage. À lire également Licences d'alcool à Maurice : pénalité de 50 % après le 14 janvier 2026 Penser qu'un investissement garantit la nationalité Pour un entrepreneur ou un investisseur étranger, le raccourci peut sembler tentant : puisque son projet lui permet de s'installer à Maurice, la nationalité finirait par suivre. En revanche, la procédure prévoit une demande distincte. La section 9(3) permet au ministre d'accorder une résidence continue d'au moins deux ans au lieu des durées habituelles lorsqu'une personne a investi au moins 500 000 USD à Maurice. L'investissement seul ne suffit donc pas. Décider soi-même quels antécédents déclarer Une ancienne affaire civile, un litige professionnel ou une procédure à l'étranger peuvent vous sembler anodins. Mais gardez à l'esprit que le formulaire de naturalisation demande pourtant de déclarer toutes les procédures engagées contre le demandeur devant une juridiction civile ou pénale, avec leur nature, leur date, leur lieu et leur issue. Il interroge également sur les accords avec les créanciers ainsi que sur les faillites. L'examen du parcours dépasse donc la seule question d'un casier judiciaire vierge. Cela ne signifie pas qu'un litige ou une faillite entraîne systématiquement un refus. Mais le risque consiste à omettre une information demandée parce qu'on la considère comme obsolète, résolue ou sans importance. Une explication documentée permet de présenter les faits, tandis qu'une omission peut soulever une autre question, celle de la sincérité du dossier. À lire également Votre contrat de mariage vous suit-il à l'étranger ?

Pour les Français, un bulletin n°3 vierge ne répond pas à toutes les questions Le bulletin n°3 français peut être demandé gratuitement sur le site officiel du ministère de la Justice, y compris depuis Maurice. Il faut faire confirmer à la Citizenship Section le document français attendu, ainsi que son ancienneté et son authenticité. La fiche mauricienne demande un certificat de police ou de moralité du pays de naissance ou de résidence, en plus du Certificate of Character mauricien qui renseigne sur les condamnations enregistrées. Le B3 est le bulletin qui comporte le moins de mentions de condamnations. Un document vierge ne signifie donc pas qu'aucune procédure ne doit être signalée. Un contentieux civil en France, par exemple, ne figure pas sur un bulletin destiné à renseigner sur certaines condamnations pénales, alors que le formulaire mauricien interroge aussi sur les procédures civiles. Les deux demandes d'information ont des objets différents. Les références constituent un autre point à préparer sérieusement. Le formulaire comporte quatre attestations de citoyens mauriciens qui connaissent personnellement le candidat. Les signataires doivent notamment déclarer qu'ils ne sont ni ses proches parents, ni son avocat ou son agent, et se porter garants de sa bonne moralité et de sa loyauté. Une signature obtenue auprès d'une simple connaissance ne répond toutefois pas à l'esprit de l'attestation. Les personnes choisies doivent pouvoir expliquer leur relation avec le candidat. Alors, si votre cercle de relations est principalement composé d'autres expatriés, sachez que quatre amis français ne peuvent pas établir ces attestations s'ils ne sont pas eux-mêmes citoyens mauriciens. Oublier que le projet de vie compte aussi La naturalisation comporte une condition parfois moins visible que les années de présence : l'intention de continuer à résider à Maurice. Un dossier présenté au moment où le candidat prépare son installation durable ailleurs peut poser problème au regard de cette exigence. La loi exige également une connaissance suffisante de l'anglais ou d'une autre langue courante à Maurice, ainsi que le respect des responsabilités d'un citoyen. Laisser des documents incomplets bloquer la démarche Il est possible qu'un candidat puisse satisfaire aux conditions de fond tout en rencontrant un obstacle au dépôt. Gardez à l'esprit que seuls les dossiers complets sont acceptés. Pour les conjoints étrangers, les pièces demandées comprennent notamment des actes d'état civil, le permis de résidence et des certificats de moralité. Les documents étrangers doivent respecter les exigences d'apostille prévues par la fiche officielle. Des différences de noms peuvent également entraîner une demande d'affidavit. Il faut donc anticiper les documents à obtenir à l'étranger et vérifier leur concordance. Un nom différent entre le passeport, l'acte de naissance et l'acte de mariage ne se règle pas toujours par une simple explication orale. La naturalisation comporte par ailleurs des formalités spécifiques, dont une déclaration auprès d'une autorité habilitée et la publication d'un avis dans deux quotidiens.

Préparer les documents français auprès des bons services Pour l'acte de naissance, la fiche mauricienne de naturalisation requiert une copie intégrale. Un Français né en France peut la demander à la mairie de son lieu de naissance, directement ou via le téléservice officiel, lorsqu'il est disponible. Pour un Français né à l'étranger dont l'acte est conservé par le Service central d'état civil, la demande doit être adressée à ce service à Nantes. Il faut ensuite distinguer la délivrance de l'acte de son authentification en vue de son utilisation à Maurice. Les fiches mauriciennes exigent des documents étrangers apostillés. Côté français, les apostilles relèvent depuis le 1er mai 2025 des conseils régionaux ou des chambres interdépartementales de notaires compétents. La procédure peut être engagée sur le portail officiel apostille.notaires.fr. Un dossier préparé depuis Maurice doit donc tenir compte de ces étapes, des échanges avec le service émetteur et, selon le document, de son acheminement. Avant de commander plusieurs exemplaires, pensez à faire confirmer le format accepté par la Citizenship Section. Ne plus signaler les changements après le dépôt Le dépôt de la demande de nationalité ne fige pas la situation du candidat. Dans le formulaire de naturalisation, le demandeur s'engage à informer le ministre, par écrit, de tout changement affectant l'exactitude des renseignements fournis avant la délivrance du certificat. En conséquence, un changement de situation conjugale ou l'ouverture d'une nouvelle procédure judiciaire peut nécessiter une mise à jour. L'enjeu est de conserver un dossier fidèle à la réalité tout au long de l'instruction. Sachez que les conséquences d'une dissimulation peuvent aller au-delà du refus initial : la loi permet de retirer une nationalité obtenue par fraude, fausse déclaration ou dissimulation d'un fait déterminant.

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