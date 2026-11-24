Des lois qui ont de quoi surprendre

En tant qu'expatrié, on peut se retrouver confronté à des lois locales, en cas de divorce ou de décès, qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées.

Japon : le régime de garde d'enfants après un divorce

Après une séparation, la question de la garde des enfants se pose inévitablement.

L'archipel nippon applique en la matière une loi qui en surprend plus d'un : la garde des enfants est exclusive au Japon et n'est accordée qu'à l'un des deux parents (sauf accord consensuel).

Avoir l'autorité parentale exclusive signifie que le parent titulaire de ce statut décide, par exemple, des modalités de visite de l'autre parent, ce qui peut facilement entraîner une perte de contact avec ses enfants. Cette loi, enracinée dans l'éthique japonaise qui considère que les enfants “n'appartiennent” qu'à une seule famille, fait l'objet de nombreuses protestations comme le relaie le Washington post. Le quotidien rapporte notamment le témoignage d'Izumi, privée de ses droits de visite auprès de ses enfants par son ex-mari. L'affaire portée devant la justice n'a pas eu de suite.

Et cela ne concerne pas seulement les couples japonais. En tant qu'expatrié, vous êtes également soumis à la loi nippone si le divorce est prononcé dans le pays. Heureusement, la situation est en passe d'évoluer, puisque le pays envisage une réforme de ce système, afin d'introduire le concept de « garde conjointe/alternée », ce qui rapprochera enfin ses pratiques dans ce domaine de celles des autres pays du G7.

Émirats arabes unis : le cas de la succession après un décès

Aux Émirats arabes unis (EAU) et dans la plupart des pays, lorsqu'un expatrié décède, les compétences locales jouent automatiquement un rôle dans la répartition des biens à moins que vous n'ayez pris des dispositions explicites au préalable.

La réglementation des EAU repose généralement sur la charia, la loi islamique qui codifie les droits et devoirs. Cette loi diffère largement des pratiques successorales en vigueur dans de nombreux pays d'origine des expatriés. Par exemple, l'héritage basé sur la charia peut imposer que des parties spécifiques d'une succession reviennent à des héritiers désignés en fonction de la parenté plutôt qu'au conjoint survivant.

Suite à des réformes juridiques, les expatriés non musulmans peuvent désormais rédiger un testament qui précise les lois successorales de leur pays d'origine. Cependant, il convient de le faire enregistrer officiellement auprès d'une juridiction reconnue des Émirats arabes unis, comme le Département judiciaire d'Abou Dhabi. Prenez conseil. Si un testament ne respecte pas les formes, ne précise pas clairement la loi ou la répartition des biens, les tribunaux des Émirats arabes unis peuvent toujours appliquer la charia par défaut, ce qui peut créer des retards et des litiges importants, en particulier dans les cas où plusieurs bénéficiaires ou des revendications contradictoires sont en jeu.

La question de la répartition des biens immobiliers n'est pas des plus simples. Même lorsqu'une loi étrangère sur les successions est spécifiée, les tribunaux des Émirats arabes unis peuvent appliquer les lois locales à un bien situé dans le pays.

En Allemagne, l'année de séparation avant le divorce

Vous décidez de divorcer alors que vous vivez en Allemagne ? Il faudra faire preuve d'un peu de patience car la réglementation impose une “Trennungsjahr” (année de séparation) avant que le couple ne puisse divorcer.

Pendant cette période de séparation obligatoire d'un an, les époux doivent vivre séparément (dans des foyers distincts, bien que certaines exceptions s'appliquent si la cohabitation est inévitable). Cette période sert de phase de réflexion afin de permettre une éventuelle réconciliation avant de finaliser le divorce. À l'issue de cette période, si la réconciliation n'a pas lieu, l'un ou l'autre des époux peut demander le divorce.