Des lois qui ont de quoi surprendre
En tant qu'expatrié, on peut se retrouver confronté à des lois locales, en cas de divorce ou de décès, qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées.
Japon : le régime de garde d'enfants après un divorce
Après une séparation, la question de la garde des enfants se pose inévitablement.
L'archipel nippon applique en la matière une loi qui en surprend plus d'un : la garde des enfants est exclusive au Japon et n'est accordée qu'à l'un des deux parents (sauf accord consensuel).
Avoir l'autorité parentale exclusive signifie que le parent titulaire de ce statut décide, par exemple, des modalités de visite de l'autre parent, ce qui peut facilement entraîner une perte de contact avec ses enfants. Cette loi, enracinée dans l'éthique japonaise qui considère que les enfants “n'appartiennent” qu'à une seule famille, fait l'objet de nombreuses protestations comme le relaie le Washington post. Le quotidien rapporte notamment le témoignage d'Izumi, privée de ses droits de visite auprès de ses enfants par son ex-mari. L'affaire portée devant la justice n'a pas eu de suite.
Et cela ne concerne pas seulement les couples japonais. En tant qu'expatrié, vous êtes également soumis à la loi nippone si le divorce est prononcé dans le pays. Heureusement, la situation est en passe d'évoluer, puisque le pays envisage une réforme de ce système, afin d'introduire le concept de « garde conjointe/alternée », ce qui rapprochera enfin ses pratiques dans ce domaine de celles des autres pays du G7.
Émirats arabes unis : le cas de la succession après un décès
Aux Émirats arabes unis (EAU) et dans la plupart des pays, lorsqu'un expatrié décède, les compétences locales jouent automatiquement un rôle dans la répartition des biens à moins que vous n'ayez pris des dispositions explicites au préalable.
La réglementation des EAU repose généralement sur la charia, la loi islamique qui codifie les droits et devoirs. Cette loi diffère largement des pratiques successorales en vigueur dans de nombreux pays d'origine des expatriés. Par exemple, l'héritage basé sur la charia peut imposer que des parties spécifiques d'une succession reviennent à des héritiers désignés en fonction de la parenté plutôt qu'au conjoint survivant.
Suite à des réformes juridiques, les expatriés non musulmans peuvent désormais rédiger un testament qui précise les lois successorales de leur pays d'origine. Cependant, il convient de le faire enregistrer officiellement auprès d'une juridiction reconnue des Émirats arabes unis, comme le Département judiciaire d'Abou Dhabi. Prenez conseil. Si un testament ne respecte pas les formes, ne précise pas clairement la loi ou la répartition des biens, les tribunaux des Émirats arabes unis peuvent toujours appliquer la charia par défaut, ce qui peut créer des retards et des litiges importants, en particulier dans les cas où plusieurs bénéficiaires ou des revendications contradictoires sont en jeu.
La question de la répartition des biens immobiliers n'est pas des plus simples. Même lorsqu'une loi étrangère sur les successions est spécifiée, les tribunaux des Émirats arabes unis peuvent appliquer les lois locales à un bien situé dans le pays.
En Allemagne, l'année de séparation avant le divorce
Vous décidez de divorcer alors que vous vivez en Allemagne ? Il faudra faire preuve d'un peu de patience car la réglementation impose une “Trennungsjahr” (année de séparation) avant que le couple ne puisse divorcer.
Pendant cette période de séparation obligatoire d'un an, les époux doivent vivre séparément (dans des foyers distincts, bien que certaines exceptions s'appliquent si la cohabitation est inévitable). Cette période sert de phase de réflexion afin de permettre une éventuelle réconciliation avant de finaliser le divorce. À l'issue de cette période, si la réconciliation n'a pas lieu, l'un ou l'autre des époux peut demander le divorce.
Éléments administratifs à prendre en compte en cas de divorce à l'étranger
Même en dehors des cas spécifiques mentionnés ci-dessus, les choses sont généralement bien plus complexes lorsqu'un divorce ou un décès survient à l'étranger.
Les professionnels du droit recommandent un certain nombre de démarches administratives et juridiques afin que la situation se déroule avec le moins de heurts possible.
Effectuer une déclaration préalable de loi applicable
Pour “anticiper” un divorce dans de bonnes conditions, vous pouvez choisir la loi du pays applicable à votre régime matrimonial (fondée sur votre nationalité ou sur celle de votre pays de résidence). Il convient d'effectuer une déclaration préalable chez le notaire ou sous seing privé (ou encore à l'occasion d'un contrat de mariage). Si vous choisissez la loi de votre pays d'origine, cela évite que vous vous retrouviez démuni dans un pays à l'étranger dont on ne connaît pas forcément les règles. La loi choisie sera donc celle qui s'appliquera à votre divorce.
Pour plus de précisions, consultez le texte référent en la matière pour les pays de l'Union européenne (UE).
Établir un contrat de mariage
Plusieurs avocats conseillent d'établir un contrat de mariage « à dimension internationale », c'est-à-dire un contrat dont les clauses pourront voir leur application reconnue dans d'autres pays que celui où vous avez conclu votre union. Ce contrat peut être établi a posteriori du mariage, par exemple avant votre départ en expatriation.
En l'absence de contrat et si la loi applicable est celle de votre pays d'expatriation,vous devrez vous conformer à la juridiction locale concernant le partage des biens et d'autres dispositions (pensions, par exemple).
Cas de la garde des enfants
Même si la loi applicable à votre divorce est celle de votre pays d'origine, les réglementations donnent généralement compétence à la juridiction du lieu de résidence des enfants.
Prenons le cas de deux Français résidant aux États-Unis avec leurs enfants et ayant choisi de divorcer sous la juridiction française. Ce sera néanmoins la loi américaine qui sera applicable pour statuer sur le sort des enfants puisque leur résidence habituelle est bien aux États-Unis.
Et le visa ?
C'est aussi une démarche administrative à prévoir.
Si vous étiez rattaché au visa de votre conjoint et que vous divorciez, vous risquez de vous retrouver dans le pays sans statut légal une fois votre visa expiré. Si vous souhaitez rester dans le pays après votre séparation, il faudra examiner les options pour obtenir un visa à votre nom. Tout dépend, en la matière, des politiques d'immigration des différents pays.
En Allemagne, la personne qui était rattachée au permis de résidence de son conjoint avant un divorce peut rester dans le pays pendant un an, le temps d'entamer des démarches pour obtenir un autre type de visa.
Éléments administratifs à prendre en compte en cas de décès à l'étranger
Les proches de la personne décédée à l'étranger doivent s'attendre à effectuer un certain nombre de démarches administratives.
L'établissement d'un acte de décès à l'étranger
Il convient d'abord de faire constater le décès par les autorités locales. Vous obtiendrez alors un certificat de décès délivré par l'hôpital ou par la police (en cas d'accident).
Il faut ensuite se rapprocher, dans le pays où le décès a eu lieu, des ambassades ou des consulats généraux du pays de nationalité du défunt. Sur présentation du certificat de décès, on vous fournira un acte de décès officiel ainsi que sa transcription.
Démarches en cas de rapatriement du corps
Les procédures sont très réglementées. Il convient d'obtenir un accord de transport pour le rapatriement du corps vers le pays d'origine. L'ambassade ou le consulat est également compétent pour vous orienter dans cette démarche.
L'intervention d'une entreprise spécialisée dans ce domaine est bien évidemment nécessaire car le transport d'un corps nécessite plusieurs conditions strictes telles que des normes pour le cercueil et des soins de conservation spécifiques pour la dépouille.
Les démarches liées à la succession
Au sein de l'UE, on applique en matière de succession la réglementation de l'État de dernière résidence du défunt.
En dehors de l'Union européenne, il conviendra de se référer aux principes et usages en vigueur dans le pays où résidait la personne. À noter : il existe des accords internationaux ou bilatéraux entre États (pays d'origine et de résidence du défunt) en matière de succession.
Mais comme pour le divorce, si vous souhaitez qu'une loi spécifique s'applique pour gérer votre succession, il convient de la désigner expressément dans un testament.
Les choses peuvent être plus compliquées quand des biens (notamment immobiliers) sont répartis dans plusieurs pays. Il faut examiner les conventions entre pays, mais les héritiers risquent fort d'être confrontés à des démarches administratives dans le pays de résidence du défunt s'il y détenait des biens immobiliers.