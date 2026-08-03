Permis de travail : nouvelles restrictions

Mauvaise nouvelle pour les candidats à l'expatriation au Canada. Le 29 juillet 2026, les services canadiens de l'immigration ont annoncé un durcissement des règles relatives au permis de travail fondé sur la réciprocité (exemption C20). L'exemption C20 permet d'obtenir un permis de travail tout en étant dispensé de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail (EIMT). Désormais, les candidats étrangers devront déjà être employés par l'entreprise étrangère avant de demander une « exemption C20 » pour exercer une activité professionnelle au Canada. Les expatriés qui doivent entrer en poste après leur arrivée au Canada ne pourront donc plus bénéficier d'un permis de travail au titre de l'exemption C20.

Les autorités canadiennes justifient leur mesure en rappelant l'essence de l'exemption C20 : permettre un « échange de connaissances ou d'expérience » entre le travailleur expatrié et l'employeur canadien. Le programme d'emploi réciproque s'apprécie au niveau des entreprises comme au niveau des États. Tout comme les travailleurs étrangers bénéficient de l'exemption C20, les Canadiens expatriés peuvent également être employés, dans les mêmes conditions, par des entreprises étrangères. Or, selon les autorités, un expatrié qui commence à travailler pour un employeur canadien après son arrivée au Canada n'entre plus dans la définition du programme d'emploi réciproque.

L'exemption C20 est traditionnellement utilisée par les multinationales, les organisations internationales et les institutions gouvernementales, etc. La restriction de l'exemption C20 ne s'applique pas à l'Expérience internationale Canada (EIC) : le programme est régi par d'autres règles d'immigration. Les employeurs ne pouvant plus utiliser l'exemption C20 peuvent recruter au moyen du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET). Ils devront donc fournir une EIMT.