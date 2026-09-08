La première erreur à éviter est de faire l'impasse sur son patrimoine avant de s'expatrier. Il convient, au contraire, de réaliser un audit complet de son patrimoine afin d'examiner les meilleurs arbitrages fiscaux à adopter, au regard de la législation du pays d'accueil. Plus le patrimoine est important, plus il est recommandé de s'adresser à un expert en fiscalité internationale. On pense souvent qu'en matière de succession ce sont les lois du pays d'origine qui s'appliquent. On peut aussi penser que c'est le pays d'expatriation qui gère l'ensemble du processus de succession. En réalité, plusieurs paramètres détermineront la loi applicable en matière d'héritage (à commencer par les dispositions testamentaires de l'expatrié). L'étude complète du patrimoine a des incidences en cas de succession. Car, selon le régime juridique retenu pour la comptabilisation du patrimoine, la succession ne sera pas traitée de la même manière.

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Connaître les lois du pays d'expatriation concernant l'héritage

S'expatrier suffit-il à écarter sa parenté de la succession ? Là encore, de nombreuses idées reçues circulent. On pense que l'expatriation permet effectivement de « couper les ponts », y compris dans la transmission du patrimoine. Mais le droit des successions est très complexe (y compris au sein d'un même pays). La réalité montre d'importantes disparités.

Succession : pays qui organisent une réserve héréditaire

Par exemple, la loi française interdit de déshériter complètement un enfant. On parle de « réserve héréditaire ». On ne peut donc pas s'expatrier brusquement pour léser son enfant. Une part minimale sera toujours réservée aux héritiers légaux. La part attribuée varie en fonction du nombre d'enfants. Un grand nombre de pays d'Europe appliquent le même principe : Allemagne, Suède, Hongrie, Portugal, Italie, Grèce… L'Arabie saoudite applique le même principe.

Mais attention aux différences de législation en la matière. Au Portugal, par exemple, la réserve héréditaire existe, mais n'est pas strictement appliquée ; l'expatrié a donc une plus grande marge de manœuvre sur ses biens. En Arabie saoudite, la réserve héréditaire s'étend au conjoint survivant. Les enfants et le conjoint sont sûrs de recevoir une part de l'héritage. Au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique ou en Suède, la réserve n'est prévue que pour les descendants.

En France et en Espagne, il existe une exception au principe de réserve héréditaire : la déchéance d'un enfant jugé « indigne ». Mais cette exception est strictement encadrée. Le comportement « indigne » de l'enfant doit être conforme à la définition établie par la législation des pays concernés.

Succession : pays qui ne prévoient aucune réserve héréditaire

En revanche, aux États-Unis, en Israël ou en Chine, il n'y a aucune réserve héréditaire. Même principe dans nombre de pays anglo-saxons, qui appliquent la « Common Law » : pas de réserve héréditaire, mais une liberté accordée à l'expatrié. C'est le cas, par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles. Ici, pas de réserve héréditaire. L'expatrié est libre d'organiser sa succession comme il l'entend. Il peut léguer l'intégralité de son patrimoine au conjoint survivant, et ne rien laisser à ses enfants, par exemple. L'Écosse applique le principe de la réserve héréditaire.

Cette absence de réserve héréditaire peut avoir de graves conséquences en matière de succession. Par exemple, si la demeure habituelle de l'expatrié se situe dans un pays qui ne reconnaît pas la réserve héréditaire, c'est la loi de ce pays qui sera appliquée. Autre cas : un étranger originaire d'un pays qui ne reconnaît pas la réserve héréditaire meurt dans un pays qui la reconnaît. Mais cet étranger a expressément stipulé dans son testament que la législation applicable serait celle de son pays d'origine. Là encore, cette stipulation aura des incidences fiscales sur la succession.

Expatrié ressortissant de l'UE : la particularité du droit européen

Il convient de souligner qu'en 2015, l'Union européenne (UE) a harmonisé le règlement européen relatif aux successions internationales. D'après la nouvelle réglementation, la loi applicable en cas de décès d'un ressortissant européen sera celle du pays où il résidait au moment de son décès, et non celle de son pays d'origine. Les lieux où se situe le patrimoine (par exemple, si les biens du défunt se situent dans plusieurs pays) n'auront pas d'incidence sur la loi applicable.

Attention : par « dernier pays au moment du décès de l'expatrié », le droit européen entend « dernière résidence habituelle du défunt ». Il ne suffit donc pas de s'expatrier dans un pays qui ne reconnaît pas la réserve héréditaire pour déshériter un enfant. Il faut que la résidence soit reconnue comme « résidence habituelle ». Autre point à souligner : le Danemark et l'Irlande n'ont pas signé cette disposition.