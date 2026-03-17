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Vivre en Espagne : quand une destination  devient un foyer 

Contenus de nos partenairesSponsorisé par CaixaBank
Actualisé le 17 Mars 2026

Déménager dans un autre pays n'est jamais un simple changement d'adresse. C'est  changer de vie. Un mélange d'excitation, de doutes, de paperasse, de rêves et d'attentes  qui s'entremêlent tandis que vous cherchez votre place sur une nouvelle carte  émotionnelle. Et pour des milliers d'expatriés, cette carte finit toujours par pointer vers  le même endroit : l'Espagne. 

Ce n'est pas un hasard. L'Espagne est devenue l'une des destinations préférées de ceux  qui recherchent la qualité de vie, la sécurité, un climat agréable et une culture qui éveille  un sentiment d'appartenance avant même de maîtriser la langue. Mais il y a plus  encore : l'Espagne ne se contente pas de vous accueillir : elle vous accompagne aussi.  Et lorsqu'il est temps de s'enraciner, que ce soit en achetant une maison ou en créant un  projet de vie à long terme, trouver un allié qui comprend votre démarche devient  essentiel.  

C'est là que CaixaBank entre en jeu. Il s'agit de l'une des principales institutions  financières d'Espagne, forte d'une solide expérience et d'un vaste réseau d'agences à  travers le pays. Par l'intermédiaire de sa division spécialisée dans la clientèle  internationale, elle offre un soutien complet à ceux qui entament un nouveau chapitre en  Espagne, avec des gestionnaires qui parlent votre langue, des solutions adaptées à votre  situation et des produits conçus pour faciliter chaque étape, de l'ouverture d'un compte à  la demande d'un prêt hypothécaire ou à la planification de votre avenir en toute sérénité. 

Un pays où chaque jour, vous vous sentez un peu plus  chez vous 

Il y a des endroits où les jours passent… et des endroits où l'on vit pleinement ses  journées. L'Espagne appartient à ce deuxième groupe. La lumière méditerranéenne, les  promenades interminables dans des villes comme Barcelone, Valence ou Malaga, les  couchers de soleil à Cadix, l'énergie de Madrid à toute heure de la journée… Tout  contribue à ce sentiment d'être « plus éveillé », plus connecté à la vie quotidienne. 

À cela s'ajoute un rythme social unique : Ici, on partage la vie. Les repas s'éternisent,  les places résonnent de voix et, sans même que vous vous en rendiez compte, vos  voisins deviennent une partie de votre cercle. Pour un expatrié, ce lien humain est  souvent l'un des plus beaux cadeaux : Le sentiment de ne pas être seul.

Une qualité de vie qui se perçoit dans les petites choses 

L'Espagne offre une combinaison difficile à trouver : un pays moderne doté  d'infrastructures performantes, de sécurité et de services publics de qualité, sans pour  autant sacrifier la chaleur et la spontanéité de son mode de vie. 

  • Climat exceptionnel, qui vous permet de sortir presque toute l'année.
  • Gastronomie méditerranéenne, reconnue comme l'une des plus saines au monde.
  • Services de santé et éducation de premier ordre. 
  • Transports publics efficaces et villes pensées pour les piétons. 

Et peut-être l'indicateur le plus important : le bien-être émotionnel. De nombreux expatriés  s'accordent à dire que vivre en Espagne leur a permis de trouver cet équilibre si  nécessaire entre travail, loisirs et santé mentale. 

Sécurité et stabilité pour construire un avenir 

L'Espagne est un pays qui vous invite non seulement à profiter de l'instant présent, mais  aussi à planifier un avenir stable. La sécurité, la stabilité politique et économique et  l'hospitalité du pays font que de nombreuses personnes venues « pour quelques années »  finissent par s'y installer définitivement. 

Et lorsque cette décision se présente, parfois de manière inattendue, comme une  intuition qui se développe à chaque nouveau jour ensoleillé, une autre question se pose :  et si on achetait une maison ici ? 

Acheter un logement en tant qu'expatrié : enthousiasme et défis 

L'achat d'un logement à l'étranger soulève toujours des questions : la procédure est-elle compliquée ? 

Me faut-il un titre de séjour ? 

Puis-je obtenir un financement sans historique bancaire en Espagne ? Qui m'aidera à comprendre les documents juridiques ? 

Ces doutes sont courants et parfaitement normaux. La proposition de CaixaBank est  claire : vous aider à trouver votre logement, avec un processus simplifié, dans votre  langue et sans complications.

CaixaBank : la banque qui comprend votre vie à  l'étranger 

CaixaBank a été créée avec vous au centre de ses priorités : vous, l'expatrié qui cherche  à construire une vie en Espagne sans pour autant se sentir étranger du simple fait de  franchir le seuil d'une banque.  

Parmi les solutions qu'elle propose, le financement de l'acquisition d'un logement en  Espagne1 se distingue, conçu spécifiquement pour ceux qui résident à l'étranger ou qui  viennent d'arriver et ne disposent pas encore d'un long historique financier dans le pays.  

Avec CaixaBank, vous pouvez accéder à : 

  • Des prêts hypothécaires adaptés aux non-résidents et aux expatriés, avec  des conditions compétitives. 
  • Un gestionnaire multilingue qui vous explique chaque détail du processus  dans votre langue. 
  • Un accompagnement à chaque étape, de la pré-approbation à la signature  devant notaire. 
  • Des solutions bancaires qui simplifient le quotidien, comme le compte  HolaBank et le HolaBank Club², conçues pour faciliter votre installation et  simplifier les démarches administratives. 

Autrement dit : CaixaBank transforme un processus généralement complexe en une  expérience claire, humaine et sécurisée. 

De vivre en Espagne à vivre l'Espagne 

Il arrive quelque chose d'étrange à de nombreux expatriés : ils arrivent séduits par l'idée  qu'ils se font de l'Espagne (le soleil, la nourriture, la mer, la culture), mais au fil du  temps, ils découvrent quelque chose de plus profond. 

Il ne s'agit pas seulement de vivre en Espagne, mais de vivre l'Espagne

Vivre l'Espagne, c'est apprendre des expressions qui ne s'écrivent pas dans les livres.  C'est sentir que chaque saison a sa fête, son rituel, sa saveur. 

C'est avoir son bar préféré, où l'on vous connaît déjà. 

C'est découvrir que « mañana » peut avoir mille significations. 

C'est sentir que chaque saison a sa fête, son rituel, sa saveur. 

C'est trouver un foyer émotionnel avant même d'avoir trouvé un foyer physique. 

Et lorsque cette émotion se conjugue à la possibilité réelle de posséder son propre  logement, le projet de vie est accompli. C'est à ce moment-là que vous comprenez que  vous n'êtes pas venu ici uniquement pour traverser une phase : vous êtes venu pour  rester.

Votre logement en Espagne commence par une  conversation

L'achat d'une maison est une décision importante, mais elle ne doit pas forcément être  compliquée. Si vous envisagez de franchir le pas ou si vous souhaitez simplement  connaître les options qui s'offrent à vous en tant qu'expatrié, parler à un conseiller  CaixaBank peut être le premier pas vers votre futur logement. 

Parce que vivre en Espagne est un privilège. Mais se sentir chez soi est indéniablement  un choix. Et CaixaBank est là pour vous aider à la construire. 

1. L'octroi des opérations est soumis à une analyse de la solvabilité et de la capacité de  remboursement du demandeur, sur la base des politiques de risque de l'entité.

2. Services gérés par Multiasistencia, S.A.

Finances et banque
Espagne

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