Ce n'est pas un hasard. L'Espagne est devenue l'une des destinations préférées de ceux qui recherchent la qualité de vie, la sécurité, un climat agréable et une culture qui éveille un sentiment d'appartenance avant même de maîtriser la langue. Mais il y a plus encore : l'Espagne ne se contente pas de vous accueillir : elle vous accompagne aussi. Et lorsqu'il est temps de s'enraciner, que ce soit en achetant une maison ou en créant un projet de vie à long terme, trouver un allié qui comprend votre démarche devient essentiel.

C'est là que CaixaBank entre en jeu. Il s'agit de l'une des principales institutions financières d'Espagne, forte d'une solide expérience et d'un vaste réseau d'agences à travers le pays. Par l'intermédiaire de sa division spécialisée dans la clientèle internationale, elle offre un soutien complet à ceux qui entament un nouveau chapitre en Espagne, avec des gestionnaires qui parlent votre langue, des solutions adaptées à votre situation et des produits conçus pour faciliter chaque étape, de l'ouverture d'un compte à la demande d'un prêt hypothécaire ou à la planification de votre avenir en toute sérénité.

Un pays où chaque jour, vous vous sentez un peu plus chez vous

Il y a des endroits où les jours passent… et des endroits où l'on vit pleinement ses journées. L'Espagne appartient à ce deuxième groupe. La lumière méditerranéenne, les promenades interminables dans des villes comme Barcelone, Valence ou Malaga, les couchers de soleil à Cadix, l'énergie de Madrid à toute heure de la journée… Tout contribue à ce sentiment d'être « plus éveillé », plus connecté à la vie quotidienne.

À cela s'ajoute un rythme social unique : Ici, on partage la vie. Les repas s'éternisent, les places résonnent de voix et, sans même que vous vous en rendiez compte, vos voisins deviennent une partie de votre cercle. Pour un expatrié, ce lien humain est souvent l'un des plus beaux cadeaux : Le sentiment de ne pas être seul.

Une qualité de vie qui se perçoit dans les petites choses

L'Espagne offre une combinaison difficile à trouver : un pays moderne doté d'infrastructures performantes, de sécurité et de services publics de qualité, sans pour autant sacrifier la chaleur et la spontanéité de son mode de vie.

Climat exceptionnel , qui vous permet de sortir presque toute l'année.

, qui vous permet de sortir presque toute l'année. Gastronomie méditerranéenne , reconnue comme l'une des plus saines au monde.

, reconnue comme l'une des plus saines au monde. Services de santé et éducation de premier ordre.

de premier ordre. Transports publics efficaces et villes pensées pour les piétons.

Et peut-être l'indicateur le plus important : le bien-être émotionnel. De nombreux expatriés s'accordent à dire que vivre en Espagne leur a permis de trouver cet équilibre si nécessaire entre travail, loisirs et santé mentale.

Sécurité et stabilité pour construire un avenir

L'Espagne est un pays qui vous invite non seulement à profiter de l'instant présent, mais aussi à planifier un avenir stable. La sécurité, la stabilité politique et économique et l'hospitalité du pays font que de nombreuses personnes venues « pour quelques années » finissent par s'y installer définitivement.

Et lorsque cette décision se présente, parfois de manière inattendue, comme une intuition qui se développe à chaque nouveau jour ensoleillé, une autre question se pose : et si on achetait une maison ici ?

Acheter un logement en tant qu'expatrié : enthousiasme et défis

L'achat d'un logement à l'étranger soulève toujours des questions : la procédure est-elle compliquée ?

Me faut-il un titre de séjour ?

Puis-je obtenir un financement sans historique bancaire en Espagne ? Qui m'aidera à comprendre les documents juridiques ?

Ces doutes sont courants et parfaitement normaux. La proposition de CaixaBank est claire : vous aider à trouver votre logement, avec un processus simplifié, dans votre langue et sans complications.

CaixaBank : la banque qui comprend votre vie à l'étranger

CaixaBank a été créée avec vous au centre de ses priorités : vous, l'expatrié qui cherche à construire une vie en Espagne sans pour autant se sentir étranger du simple fait de franchir le seuil d'une banque.

Parmi les solutions qu'elle propose, le financement de l'acquisition d'un logement en Espagne1 se distingue, conçu spécifiquement pour ceux qui résident à l'étranger ou qui viennent d'arriver et ne disposent pas encore d'un long historique financier dans le pays.

Avec CaixaBank, vous pouvez accéder à :

Des prêts hypothécaires adaptés aux non-résidents et aux expatriés, avec des conditions compétitives.

Un gestionnaire multilingue qui vous explique chaque détail du processus dans votre langue.

Un accompagnement à chaque étape, de la pré-approbation à la signature devant notaire.

Des solutions bancaires qui simplifient le quotidien, comme le compte HolaBank et le HolaBank Club², conçues pour faciliter votre installation et simplifier les démarches administratives.

Autrement dit : CaixaBank transforme un processus généralement complexe en une expérience claire, humaine et sécurisée.

De vivre en Espagne à vivre l'Espagne

Il arrive quelque chose d'étrange à de nombreux expatriés : ils arrivent séduits par l'idée qu'ils se font de l'Espagne (le soleil, la nourriture, la mer, la culture), mais au fil du temps, ils découvrent quelque chose de plus profond.

Il ne s'agit pas seulement de vivre en Espagne, mais de vivre l'Espagne.

Vivre l'Espagne, c'est apprendre des expressions qui ne s'écrivent pas dans les livres. C'est sentir que chaque saison a sa fête, son rituel, sa saveur.

C'est avoir son bar préféré, où l'on vous connaît déjà.

C'est découvrir que « mañana » peut avoir mille significations.

C'est sentir que chaque saison a sa fête, son rituel, sa saveur.

C'est trouver un foyer émotionnel avant même d'avoir trouvé un foyer physique.

Et lorsque cette émotion se conjugue à la possibilité réelle de posséder son propre logement, le projet de vie est accompli. C'est à ce moment-là que vous comprenez que vous n'êtes pas venu ici uniquement pour traverser une phase : vous êtes venu pour rester.

Votre logement en Espagne commence par une conversation

L'achat d'une maison est une décision importante, mais elle ne doit pas forcément être compliquée. Si vous envisagez de franchir le pas ou si vous souhaitez simplement connaître les options qui s'offrent à vous en tant qu'expatrié, parler à un conseiller CaixaBank peut être le premier pas vers votre futur logement.

Parce que vivre en Espagne est un privilège. Mais se sentir chez soi est indéniablement un choix. Et CaixaBank est là pour vous aider à la construire.

1. L'octroi des opérations est soumis à une analyse de la solvabilité et de la capacité de remboursement du demandeur, sur la base des politiques de risque de l'entité.

2. Services gérés par Multiasistencia, S.A.