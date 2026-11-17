Comment améliorer la mobilité des travailleurs temporaires expatriés tout en facilitant les démarches des employeurs ? Chaque année, des millions de personnes travaillent temporairement dans un pays de l'UE (saisonniers, travailleurs détachés, etc.). Pour limiter la paperasse, le Parlement européen a validé un programme d'enregistrement des documents utiles aux travailleurs étrangers. En pratique, il s'agira d'un portail en ligne accessible à tous les États membres de l'UE. Figureront notamment les attestations de sécurité sociale, les diplômes et les qualifications des travailleurs étrangers.

Moins de paperasse, mais aussi plus de transparence pour un meilleur contrôle. Les diplômes et qualifications seront plus facilement vérifiables, car ils seront numérisés selon une charte commune. Les employeurs européens pourront également comparer plus facilement les travailleurs étrangers, grâce aux diplômes et qualifications numériques. L'établissement d'une grille d'enregistrement commune cible particulièrement les diplômes et qualifications obtenus hors de l'UE. Les employeurs européens n'utiliseront plus le système en vigueur dans leur État, mais ce portail numérique pour enregistrer les données de leurs employés étrangers.

Selon la Commission européenne, l'adoption du portail européen fera économiser aux entreprises 73 % du temps qu'elles consacrent aux formalités administratives. Le délai de traitement des candidatures des travailleurs étrangers serait également réduit. Par exemple, la Commission rapporte que les démarches des diplômés non européens durent en moyenne 14 mois. Le portail européen pourrait réduire le délai à 4 mois et diviser par deux le coût pour les entreprises.