Cette évolution marque un véritable changement de paradigme, précise le juriste : la double nationalité n'est plus perçue comme une anomalie, mais de plus en plus comme le reflet d'un monde interconnecté.

Cette vision a profondément évolué au cours des dernières décennies. Avec l'intensification des migrations internationales, la mondialisation et le développement des diasporas, une majorité d'États a progressivement choisi de tolérer, voire d'encourager, la double nationalité, y voyant une opportunité de maintenir et de développer des liens économiques, culturels et politiques avec d'autres pays !

Au XIXᵉ siècle et jusqu'à une bonne partie du XXᵉ siècle, appartenir à deux pays était souvent considéré comme une source potentielle de « conflits de loyauté » ou de difficultés diplomatiques, mentionne Peter J. Spiro. De nombreux gouvernements encourageaient donc les nouveaux citoyens à renoncer à leur nationalité d'origine.

Pendant longtemps, la double nationalité était perçue avec méfiance, explique Peter John Spiro, professeur et juriste américain, dans son ouvrage Multiple Citizenship .

Les naturalisations en hausse : les chiffres à retenir

Les données disponibles montrent en effet que l'acquisition d'une nouvelle nationalité est devenue une démarche de plus en plus courante dans de nombreux pays.

Au sein de l'Union européenne, plus de 1,1 million de personnes ont acquis la nationalité d'un État membre en 2023, soit une hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente, selon Eurostat. La tendance s'est poursuivie en 2024, avec près de 1,2 million de naturalisations, un niveau inédit qui confirme l'essor du phénomène.

Le Royaume-Uni connaît une évolution comparable. D'après le recensement de 2021, 2,1 % des habitants d'Angleterre et du pays de Galles possèdent plusieurs nationalités, contre seulement 1,1 % dix ans plus tôt. En une décennie, la proportion de personnes ayant choisi de conserver leur nationalité d'origine tout en devenant britanniques a ainsi presque doublé.

Aux États-Unis également, la double nationalité est loin d'être marginale. Selon un sondage YouGov publié en 2024, 6 % des Américains déclarent posséder au moins deux nationalités.

À noter qu'il n'est pas aisé de connaître avec précision le nombre de personnes possédant une double nationalité dans le monde car la plupart des États ne demandent pas à leurs citoyens de déclarer s'ils détiennent une autre nationalité. Chaque pays gérant ses propres registres sans coordination internationale, il n'existe pas de base de données mondiale permettant de comptabiliser les doubles nationaux. Les estimations disponibles reposent donc essentiellement sur des recensements nationaux, des enquêtes ou des travaux de recherche.

Pourquoi de nombreux expatriés cherchent-ils à acquérir une double nationalité ?

La valeur du passeport d'origine influence les motivations

Les raisons d'acquérir une deuxième nationalité sont variées ; on s'en rend compte. Mais l'une des conclusions les plus intéressantes des travaux du sociologue Yossi Harpaz dans Citizenship 2.0: Dual Nationality as a Global Asset est que les motivations varient fortement selon la valeur du passeport détenu à l'origine.

Les personnes originaires de pays dont la citoyenneté offre notamment une liberté de circulation limitée recherchent souvent une « citoyenneté compensatoire » (compensatory citizenship). Celle-ci leur permet d'accéder plus facilement à d'autres pays, d'élargir leurs perspectives professionnelles et d'offrir davantage d'opportunités à leurs enfants.

À l'inverse, lorsque les bénéfices pratiques sont déjà largement acquis grâce à un passeport considéré comme « puissant », les motivations deviennent plus nuancées. Les recherches de Harpaz montrent alors que la seconde nationalité peut répondre plutôt à un besoin de sécurité à long terme, constituer un héritage transmis aux générations suivantes ou encore revêtir une dimension symbolique et identitaire.

Un deuxième passeport : un « actif mondial »

C'est un point d'évolution important : selon Yossi Harpaz, la deuxième nationalité est devenue aujourd'hui un véritable « actif mondial ». Elle fonctionne comme une sorte d'assurance contre les aléas de la vie : crise politique, difficultés économiques, conflits, changement de législation migratoire ou instabilité institutionnelle.

Selon ses recherches, de nombreuses personnes demandent une seconde nationalité parce qu'elles souhaitent avant tout disposer d'une liberté de choix. Posséder un second passeport signifie disposer d'une solution de repli si les circonstances venaient à changer.

Cette idée de « citoyenneté d'assurance » (insurance citizenship) se retrouve dans de nombreux témoignages. Emily, une Américaine interrogée par CNN, raconte que son mari, éligible à la nationalité allemande grâce à sa mère, n'avait jamais entrepris les démarches nécessaires. Après des évolutions politiques récentes aux États-Unis, le couple a finalement consulté un avocat spécialisé puis lancé la procédure. Leur objectif est d'offrir à leur famille une véritable « porte de sortie » si la situation venait à se détériorer.

Faire reconnaître une identité devenue multiple

Le juriste Peter J. Spiro souligne quant à lui que la double nationalité répond aussi bien souvent à un besoin de reconnaissance identitaire. Pour de nombreux expatriés installés depuis longtemps dans leur pays d'accueil, obtenir la nationalité locale représente l'aboutissement naturel d'un parcours de vie. Après y avoir construit leur carrière, fondé une famille ou vu leurs enfants grandir, ils souhaitent que leur statut juridique corresponde enfin à leur réalité quotidienne !

Selon Spiro, la double nationalité n'est donc plus perçue comme un « conflit de loyauté », mais comme le reflet d'un monde où les trajectoires personnelles se construisent entre plusieurs pays.

Toutes les autres raisons d'ordre pratique restent évidemment valables : la naturalisation permet notamment de sécuriser durablement une situation en garantissant un droit de résidence permanent, sans dépendre du renouvellement d'un visa ou d'un titre de séjour.

À noter que la double nationalité implique également des obligations. Selon les pays concernés, un binational peut être soumis à des devoirs dans chacun de ses États de nationalité, notamment en matière de fiscalité, de service militaire (lorsqu'il existe encore) et de formalités administratives.

En matière d'impôt, l'exemple des États-Unis est bien connu et source d'embarras pour certains. Si vous avez la nationalité américaine, vous devez en effet effectuer une déclaration fiscale auprès de l'administration du pays et ce, même si vous n'y résidez plus.