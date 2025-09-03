Arrêt maladie à l'étranger : quelle sera ma couverture santé?

Pour savoir quelle sera votre protection en cas d'arrêt maladie à l'étranger, il faut partir de votre statut au sens juridique : êtes-vous reconnu comme un salarié expatrié ou détaché ? Pour rappel, vous êtes salarié détaché si votre employeur vous envoie en mission à l'étranger pour une courte durée, déterminée à l'avance. Chaque pays fixe la durée maximale du détachement, avec possible renouvellement. Vous devez respecter la durée fixée par votre pays. En principe, vous restez affilié à l'Assurance maladie de votre pays d'origine. C'est donc lui qui verse vos indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt maladie.

À l'inverse, lorsque vous êtes un salarié expatrié (au sens juridique du terme), vous n'êtes plus affilié à l'Assurance maladie de votre pays d'accueil, mais êtes couvert par celle de votre pays d'accueil. De même, votre contrat avec votre entreprise est suspendu ou rompu. Vous dépendez du droit local. Votre statut (salarié expatrié ou détaché) a donc une incidence sur votre protection en cas d'arrêt maladie à l'étranger.

Je suis détaché à l'étranger

Pour être sûr d'être remboursé de vos frais médicaux en cas d'arrêt maladie, vérifiez que votre employeur a bien fait les démarches nécessaires pour signifier votre détachement aux organismes compétents. Assurez-vous qu'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale entre votre pays et le pays d'accueil. L'employeur vous transmettra une attestation certifiant que vous continuez de bénéficier de la protection sociale de votre pays (c'est donc la législation de votre pays qui s'applique). Attention à bien conserver cette attestation : vous devrez la présenter à l'organisme de sécurité sociale de votre pays d'accueil. Vous resterez dans le pays étranger tout en étant indemnisé par votre pays d'origine.

Transmission de l'arrêt maladie

Pour être pris en compte, votre arrêt maladie doit être transmis à votre employeur et votre caisse d'Assurance maladie dans les plus brefs délais. L'arrêt maladie devra avoir été correctement rédigé :

nom du professionnel de santé qui prescrit l'arrêt maladie ;

votre nom ;

nom de l'employeur ;

date de l'arrêt maladie et durée : l'arrêt doit être réalisé le jour de la consultation médicale, après votre examen de santé ;

sorties autorisées ou non ; dans quelles circonstances : le médecin du pays d'accueil autorise ou non les sorties. En cas de sortie, il doit indiquer la plage horaire à respecter. Vous restez soumis aux contrôles des organismes de santé, tant dans le pays d'accueil que dans votre pays. Vous êtes tenu de vous rendre à toute consultation médicale de contrôle.

Versement des indemnités journalières

C'est l'Assurance maladie de votre pays d'origine qui examinera votre arrêt maladie et votre droit à la perception des indemnités journalières. Le versement de vos indemnités journalières sera fait en fonction des règles de votre pays d'origine (jours de carence…).

Remboursement des frais médicaux

Le remboursement s'effectue sur la base de la tarification de votre Assurance maladie. C'est la législation de votre pays qui prévaut. Les frais médicaux engagés seront également remboursables dans les conditions fixées par votre Assurance maladie.

Membres de la famille

Si vous partez en famille, les membres de votre famille restent également affiliés au régime de protection sociale de votre pays. Leurs frais médicaux pourront donc être remboursés par le pays d'origine.

Détachement dans l'UE/hors UE

Si vous êtes Européen détaché dans l'Union européenne (UE), l'Espace économique européen (EEE) ou la Suisse, vous restez affilié à l'Assurance maladie de votre pays. Demandez gratuitement votre Carte européenne d'Assurance maladie (CEAM) pour accéder gratuitement aux soins. Si vous êtes détaché hors UE, c'est à votre employeur de vérifier qu'il existe une convention bilatérale de sécurité sociale entre votre pays d'origine et le pays de détachement. Si aucune convention n'existe, vous restez affilié au régime de sécurité sociale de votre pays. Mais vous pourriez devoir payer des cotisations sociales dans votre pays d'accueil.

Je suis salarié expatrié

En cas d'arrêt maladie, vous êtes couvert par l'Assurance maladie de votre pays d'accueil. Vous pouvez également souscrire une assurance santé privée. La règle s'applique même si vous êtes Européen expatrié dans un autre pays de l'UE, de l'EEE ou en Suisse (contrairement à la situation du détaché européen).

Transmission de l'arrêt maladie et indemnisation

Les règles concernant la forme de l'arrêt maladie sont les mêmes que pour le salarié détaché. En revanche, les règles d'indemnisation diffèrent : comme vous dépendez du pays d'accueil, c'est lui qui vous versera vos indemnités journalières de sécurité sociale. Elles seront calculées selon la législation du pays d'expatriation (durée d'indemnisation, jours de carence...). Attention : les règles d'indemnisation peuvent varier au sein d'un même pays. C'est le cas aux États-Unis, où il n'existe aucune norme fédérale concernant le paiement de l'arrêt maladie. Pour éviter d'éventuelles déconvenues, un certain nombre d'expatriés contractent une assurance santé privée en complément de l'assurance maladie locale obligatoire.

Arrêt maladie à l'étranger : ce qu'il faut faire

Même s'il revient à votre employeur d'effectuer les démarches vous concernant, renseignez-vous sur le système d'assurance maladie du pays d'accueil, surtout si vous y partez en tant que travailleur expatrié. Contactez l'organisme d'assurance maladie de votre pays et votre médecin traitant. Votre état de santé (si vous prenez un traitement médical) vous permet-il de partir dans ce pays ? Un départ de plusieurs années est-il envisageable ? En fonction de votre situation, renseignez-vous sur les assurances santé privées. Les dépenses de santé peuvent vite représenter un important coût financier. Faire des recherches en amont vous permettra de mieux anticiper les éventuels frais de santé.

Liens utiles :

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)

États-Unis : arrêt maladie

Royaume-Uni : arrêt maladie

Singapour : arrêt maladie

Australie : arrêt maladie

France : assurance maladie