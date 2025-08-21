Jours fériés, congés… Quels sont les pays les plus généreux ?

La France et ses 5 semaines (30 jours ouvrables) de congés payés annuels font rêver. À première vue, le voisin espagnol et ses 30 jours de congés payés par an semblent s'aligner sur les standards français. À première vue seulement. Car en Espagne, on compte en jours calendaires : week-end compris. En jours ouvrables, le chiffre tombe à 22 jours par an, comme au Portugal. Ailleurs en Europe, la Finlande, l'Allemagne et Malte (24 jours), l'Autriche (25 jours), le Luxembourg (26 jours) et l'Estonie (28 jours) sont un peu plus généreux. Mais dans la majorité des pays européens, les congés plafonnent à 20 jours (Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Croatie…).

Favorisés, les Français ? La comparaison avec d'autres pays, comme les États-Unis ou le Canada, penche effectivement en faveur de la France. Le Canada accorde à peine 10 jours de congés payés par an. Aux États-Unis, aucune obligation légale n'existe d'accorder des congés payés. En pratique, la grande majorité des employeurs accordent (bien entendu !) des congés à leurs travailleurs : entre 10 et 20 jours. Loin des 25 jours obligatoires français. Le phénomène des « congés illimités » change-t-il la donne ? Pas vraiment. Dans les entreprises qui le proposent, on ne constate pas une ruée vers les transats. C'est même plutôt le contraire. Certains travailleurs expliquent ne pas oser prendre ces congés. D'autres se méfient, et les voient comme un moyen d'accroître la productivité. En Australie, les salariés ont droit à 10 jours de congés minimum par an. C'est à peu près le nombre de jours de congés pris par les salariés japonais. La loi leur accorde pourtant 3 semaines de congés payés annuels.

Très chers jours fériés

Faut-il supprimer les jours fériés ? C'est la proposition du Premier ministre français François Bayrou pour relancer la croissance. La France n'en est pas à son coup d'essai. En 2004, elle supprime la Pentecôte et instaure un « jour de solidarité ». À l'époque, la mesure est censée soutenir l'économie française, malmenée par la canicule meurtrière de 2003. Mais déjà à l'époque, la mesure est contestée. La proposition de l'actuel Premier ministre ravive le débat. Cette fois, c'est le lundi de Pâques et le 8 mai qui se retrouvent sur la sellette. Selon le gouvernement, leur suppression rapporterait 4,2 milliards d'euros. Impensable, selon de nombreux Français. Des économistes partagent leur avis et sortent la calculatrice : la suppression de ces deux jours aurait un bénéfice moindre.

D'autres pays optent effectivement pour une autre solution. Ainsi, la Chine fait l'exact contraire de la France, en ajoutant 2 jours fériés pour les mêmes raisons : stimuler la croissance. Depuis cette année, le pays compte 13 jours fériés, contre 11 en France. De son côté, le Japon tient à sa « Golden Week ». Cette semaine dorée s'étale de fin avril à début mai, et concentre 4 jours fériés. Pour l'État, cette Golden Week est d'une importance capitale. Le pays se met en « pause » (du moins, les administrations et entreprises autres que touristiques) et part en vacances. Les Japonais voyagent dans le pays et dopent la consommation. Le Japon compte 16 jours fériés.

Vus d'Europe, les jours fériés seraient davantage perçus comme des freins à la croissance. En Chine, au contraire, on les verrait plus comme un moyen de booster l'économie : plus de consommation, plus d'emplois, plus de richesses. Mais la proposition chinoise comporte une importante limite. Les deux jours fériés devront être « rattrapés »…

Ces Français « toujours » en vacances : les clichés ont la vie dure

Qu'en pensent les Français de l'étranger ? Ils rappellent tout d'abord que tous les Français ne partent pas en vacances. La hausse du coût de la vie impacte nombre de ménages, surtout depuis la crise sanitaire. D'après l'Observatoire des inégalités, 40 % des Français ne partent pas en vacances.

Mais les clichés ont la vie dure et remontent jusqu'au sommet de l'État. Le 15 avril, en pleine présentation de l'état des finances publiques, le Premier ministre français déclare que les Français « ne travaillent pas assez ». En octobre 2021, le président Macron affirmait la même chose : « Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres. ». En réalité, la France se situe dans la moyenne européenne, avec environ 36 heures de travail par semaine. Un chiffre qui augmente considérablement chez certaines catégories professionnelles (cadres, soignants, travailleurs indépendants…). La réforme des 35 h n'a donc pas plombé la productivité française.

Pour les Français de l'étranger, les clichés seraient en grande partie dus à l'image du pays vue de l'étranger. Car depuis l'étranger, la France est, certes, le pays de la culture et de la gastronomie, mais elle est aussi le pays des grèves et des nombreux jours de « vacances ». Au travail, les Français prendraient de longues pauses déjeuner et seraient les premiers à quitter le bureau. La réalité est bien entendu loin des clichés. Mais elle peine à s'imposer. Le succès de récentes séries comme « Emily in Paris » entretient ces poncifs. On pourra dire que l'héroïne elle-même incarne une vision stéréotypée de « l'Américaine »…