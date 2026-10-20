¿Están las mujeres expatriadas más expuestas a la discriminación laboral que los hombres? La cuestión cobra especial relevancia a medida que más mujeres deciden desarrollar su carrera profesional en el extranjero. Pero el género no es el único factor de discriminación: la edad también puede influir en las oportunidades laborales. ¿Cómo se manifiestan estas desigualdades y qué medidas han adoptado los distintos países para proteger a los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros?
Aunque solemos pensar de inmediato en la discriminación hacia los trabajadores de mayor edad, el edadismo va mucho más allá: es una forma de marginación que sufre una persona por su edad en contextos donde la ley prohíbe ese tipo de diferenciación, como el ámbito laboral. Se puede discriminar a alguien por considerarlo demasiado mayor, pero también demasiado joven.
El edadismo, por tanto, no afecta solo a los trabajadores de más edad. Una empresa que publique una oferta para un puesto de community manager con la indicación "H/M hasta 30 años únicamente" está incurriendo en una infracción: esa convocatoria es discriminatoria porque excluye a los mayores de 30. Solo se acepta un límite de edad cuando el empleador puede alegar una razón legítima y especificar la naturaleza de las tareas a desempeñar.
La edad como obstáculo para una carrera internacional: ¿quiénes son los más afectados?
Las personas mayores y las mujeres son quienes más sufren el edadismo. En el caso de ellas, se habla incluso de doble penalización: el simple hecho de ser mujer ya puede complicar el desarrollo de una carrera internacional, y la edad añade una dificultad más. El expatriado "modelo" sigue siendo percibido como un hombre, generalmente joven, dinámico y con estudios. En consecuencia, las mujeres de mayor edad se ven más perjudicadas que los hombres en todo el mundo.
Según datos de la OCDE recogidos por la Organización Internacional del Trabajo, en 2022 el 47 % de las mujeres de entre 55 y 64 años trabaja en el mundo, y el 14 % de las mayores de 65 sigue en activo. Las cifras son notablemente más altas entre los hombres: el 74 % de los que tienen entre 55 y 64 años y el 29 % de los mayores de 65 continúan trabajando. El estudio no especifica, sin embargo, qué tipo de puestos ocupan estas personas de mayor edad, aunque se sabe que una parte considerable desempeña empleos precarios, poco compatibles con su estado de salud.
Trabajar en el extranjero y hacer carrera sigue siendo un reto para muchas expatriadas. Las mujeres suelen tener trayectorias profesionales más discontinuas que los hombres, tanto si viven fuera de su país como si no: con frecuencia han tenido que interrumpir su actividad durante el embarazo y el posparto. Este recorrido no lineal sigue siendo utilizado por muchas empresas para justificar una menor consideración hacia las expatriadas. Reincorporarse al mercado laboral tras una pausa, por ejemplo, dista mucho de ser sencillo. Las mujeres de 50 años o más que buscan empleo denuncian discriminaciones relacionadas con su edad, y las que ya están integradas en una empresa tampoco se libran: pasada esa barrera, algunas refieren presiones para que se jubilen anticipadamente.
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Edadismo: las jóvenes expatriadas también lo sufren
Las mujeres pagan, una vez más, el precio más alto. Entre la población joven, también son el colectivo más afectado por la discriminación por edad. Sigue costando imaginar a una mujer joven lanzándose a una expatriación, y las diferencias culturales y legislativas entre países influyen enormemente en cómo se percibe a las mujeres.
Las principales formas de discriminación que pueden sufrir los jóvenes expatriados, hombres y mujeres, son las siguientes:
Remuneración por debajo del salario mínimo legal o desproporcionada respecto a las tareas exigidas;
No reconocimiento de titulaciones;
Acoso laboral y trato diferenciado.
Cabe señalar que la edad también puede jugar en contra de los jóvenes extranjeros a la hora de alquilar una vivienda. En algunos contratos se cuelan cláusulas ilegales que les exigen, por ejemplo, el pago de gastos que no se reclaman a extranjeros de mayor edad.
En Estados Unidos, la Age Discrimination in Employment Act (ADEA), ley federal contra la discriminación laboral por razón de edad, prohíbe cualquier trato discriminatorio hacia los trabajadores de 40 años o más. Los menores de 40 no están amparados por esta norma, ya que los estados disponen de regulaciones específicas para proteger a los trabajadores jóvenes. De acuerdo con la ADEA, ningún trabajador puede ser discriminado por su edad: tiene derecho a las mismas condiciones laborales y a los mismos derechos que el resto, ya sea en la contratación, la remuneración, los ascensos, las condiciones de trabajo, el despido o cualquier otra situación vinculada al empleo.
¿Qué pueden hacer los expatriados?
Pero garantizar el cumplimiento de la ley es otra cuestión. Si los propios ciudadanos locales tienen dificultades para que se reconozcan sus derechos, los expatriados pueden sentir aún más reparos: el miedo a perder el puesto, a quedar como "el extranjero que se queja". En la práctica, quienes son apartados de un empleo por razón de edad raramente recurren a la justicia. Las pruebas escasean, y nadie quiere verse envuelto en un proceso judicial, menos aún en el de un país que todavía no conoce bien.
Sin embargo, las asociaciones de defensa de los trabajadores extranjeros recomiendan no afrontar esta situación en solitario. El expatriado siempre puede acudir a alguna de estas organizaciones para recibir apoyo y acompañamiento.
Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.