En 2026 seguimos luchando contra los estereotipos de género. Estereotipos sin fronteras, que influyen en la elección de estudios y en las orientaciones profesionales. ¿Puede la expatriación ayudar a romper el techo de cristal y abrir nuevas oportunidades profesionales? Análisis.

Expatriarse en 2026: una historia de hombres y de mujeres Atrás quedó la imagen de la expatriación exclusivamente masculina. El estereotipo del directivo trasladado al extranjero ya es cosa del pasado. Desde hace muchos años, la expatriación también tiene rostro de mujer. Hoy en día se considera que las mujeres expatriadas son ligeramente más numerosas que los hombres. Al igual que ellos, las mujeres que se expatrían suelen contar con estudios superiores. Cada vez son más las que se lanzan a esta aventura en solitario. Antes predominaban las «expatriaciones impuestas»: el cónyuge acompañante seguía al expatriado titular de un visado de trabajo. Un «cónyuge acompañante» que, en su mayoría, era mujer. Esta imagen de la mujer condenada a «seguir» a su pareja ha contribuido a alimentar los clichés sobre el hombre expatriado. ¿Contribuyen los cambios en la expatriación a redistribuir los roles? El hecho de que cada vez más mujeres se marchen a vivir al extranjero ayuda, sin duda, a democratizar la expatriación. Se están organizando grupos de viajeras en todos los niveles, desde la búsqueda de alojamiento hasta la creación de una red profesional. Es precisamente en este punto donde se observan avances más evidentes. Leer también ¿Puede la formación continua impulsar tu carrera internacional?

La sororidad como arma contra las desigualdades de género: cuando las expatriadas animan a las futuras expatriadas Las mujeres que ya trabajan en el extranjero conocen bien los retos de la expatriación femenina, pero también las auténticas oportunidades que ofrece. Para fomentar la expatriación entre las mujeres, muchas expatriadas se han organizado: empresarias, directivas y profesionales expatriadas han creado redes profesionales internacionales dedicadas a las mujeres (Professional Women's Network, Female Venture, Worldwide Women's Network, The Expat Woman…). También existen redes globales centradas en un sector profesional concreto, como Women in Tech, que celebrará una conferencia internacional en mayo de 2027. Otras redes se organizan por profesión y categoría socioprofesional, como CEO-Women, que organiza una conferencia anual centrada en el liderazgo y la inversión (la próxima edición tendrá lugar en octubre de 2026). Muchas expatriadas también comparten su testimonio, sobre todo en la prensa y en las redes sociales. Son directivas en Singapur, emprendedoras en España o Brasil, ingenieras en Japón, informáticas en Estados Unidos. Lo que tienen en común sus historias es la disposición a asumir riesgos y una visión positiva de la expatriación. A las mujeres que desean trabajar en el extranjero les transmiten un mensaje claro: no dejarse frenar por los estereotipos de género, sino apostar por sus propias competencias para alcanzar sus metas. Una carrera en el extranjero es posible incluso en un país conocido por sus estereotipos de género, porque en realidad son pocos los países que ofrecen exactamente las mismas oportunidades a mujeres y hombres. Incluso en los Estados más avanzados en este ámbito persisten ciertos sesgos. Para estas mujeres que han triunfado en el extranjero, la expatriación les ha abierto un abanico de posibilidades. Fuera de su país, consiguieron rápidamente puestos de responsabilidad que difícilmente habrían alcanzado si se hubiesen quedado en casa. Algunas han creado su propia empresa. Otras se han volcado en la enseñanza y la formación. Todas contribuyen, a su manera, a animar a otras mujeres a atreverse a expatriarse.

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¿Abre la expatriación todas las puertas posibles? Todas estas estrategias para ampliar las oportunidades de las expatriadas podrían hacer pensar que la expatriación borra los estereotipos de género. Sin embargo, la realidad es más compleja. ¿Reproducen los estudios en el extranjero las desigualdades de género? ¿Es estudiar en el extranjero cosa de mujeres? Varios estudios revelan que ellas serían más numerosas que los hombres a la hora de expatriarse para estudiar. El elevado nivel educativo de las chicas figura entre las principales razones que se señalan. En muchos países, los estudios muestran que las chicas obtienen mejores resultados académicos que los chicos. Otra posible explicación de estas diferencias: las mujeres estarían más dispuestas a asumir riesgos al cursar sus estudios en el extranjero. Del mismo modo, tenderían a valorar la expatriación de forma más positiva, no solo para su carrera profesional en construcción, sino también para su enriquecimiento personal (aprender un nuevo idioma, descubrir una nueva cultura, hacer nuevas amistades, etc.). Esta desigualdad de género en los estudios en el extranjero no es un fenómeno reciente. Ya en la década de 2000, algunos estudios centrados en la expatriación de estadounidenses hablaban de un número de estudiantes expatriadas superior al de los estudiantes varones. Sin embargo, se señalaban otras razones, como la elección de los estudios: según el planteamiento de la época, los programas de estudios en el extranjero se centraban más en las humanidades, disciplinas donde había más mujeres que hombres. Por supuesto, no se puede generalizar esta conclusión al resto del mundo, sobre todo porque hoy existen numerosos programas de expatriación, especialmente en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y las tecnologías punteras. Aunque estas disciplinas siguen consideradas «masculinas» y continúan dominadas por hombres (debido, una vez más, a los estereotipos de género), cada vez hay más mujeres en el sector científico. A nivel estatal, incluso se están tomando iniciativas para corregir las desigualdades de género y facilitar el acceso de las mujeres a las carreras científicas. Una vez más, se observa que las cualidades atribuidas a las mujeres (excelencia académica, gusto por el riesgo, interés por las culturas extranjeras, etc.) explican su mayor presencia en los centros educativos extranjeros. La expatriación genera nuevas oportunidades reales para las mujeres... Soldadura, mecánica, reparación, instalación de maquinaria pesada, electricidad, fontanería... estas son algunas de las profesiones del sector industrial que sufren una escasez crónica de personal. La industria busca trabajadores desde China hasta Francia, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por Sudáfrica, Marruecos y Australia. La crisis del sector manufacturero persiste, a pesar de las tasas de desempleo, a veces elevadas. El motivo: la falta de personal cualificado. Precisamente para responder a esta necesidad, las empresas de reparación integradas exclusivamente por mujeres están viviendo un auge espectacular. Un buen ejemplo es China, donde cada vez más mujeres se decantan por «oficios de hombres». En el gigante asiático, el sector de la construcción y la reparación sigue siendo mayoritariamente masculino. Los estereotipos son difíciles de erradicar y siguen señalando supuestas «carencias» en las mujeres. Tanto hombres como mujeres ponen en duda sus competencias. Pero esto no desanima a las emprendedoras, que animan a otras mujeres a apuntarse a sus cursos de formación. Y funciona: las clases se llenan enseguida. Las alumnas afirman sentirse aliviadas de poder prescindir de reparadores cuyo comportamiento a veces les resultaba inquietante. Otras mujeres se niegan a limitarse a los «oficios de mujeres» y se abren camino en el mercado laboral. A pesar de que los estereotipos persisten, aseguran que encuentran clientela, en particular mujeres que se sienten más cómodas confiando las llaves de su casa a otras mujeres. El ejemplo chino se repite en otras partes del mundo. Expatriadas empresarias, ingenieras, directivas o expertas en ciberseguridad hablan de las oportunidades que ofrece la expatriación. Para algunas, el puesto directivo que consiguieron en el extranjero jamás lo habrían alcanzado en su país de origen. Para otras, la expatriación ha sido la manera de romper el techo de cristal y llegar allí donde nadie las esperaba. Leer también Enamorarse de un colega en el extranjero: ¿cuáles son los riesgos?