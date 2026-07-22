Cuando uno se expatría, también cambia de sistema de protección social, de normativa laboral y de cobertura por enfermedad. Y estas reglas varían considerablemente de un país a otro. Surgen entonces varias preguntas: ¿cuáles son mis derechos respecto a mi trabajo? ¿Cobro durante mi baja por enfermedad? ¿Debo avisar a mi empleador de inmediato? ¿Me pueden despedir si mi baja se prolonga? Conviene conocer sus derechos antes de caer enfermo de verdad.

¿Cuál es mi situación laboral y qué cobertura sanitaria tengo en el país donde trabajo? Todo parte de una pregunta fundamental: ¿cuál es mi situación como trabajador en el extranjero? De ella depende el régimen de protección social que te corresponde. Trabajador contratado bajo legislación local Estás sujeto a la normativa laboral del país de acogida y te afilias a su sistema de seguridad social. Trabajador en régimen de desplazamiento temporal Permaneces afiliado a la seguridad social de tu país de origen durante un periodo determinado. Ejemplo concreto de un ciudadano francés desplazado al extranjero en misión de trabajo: la seguridad social francesa lo deja claro: «Estás desplazado en el extranjero si tu empleador, con sede en Francia, te envía a trabajar en su nombre durante un periodo limitado en el territorio de un Estado miembro de la UE/EEE, en Suiza o en un país que haya firmado un convenio de seguridad social con Francia». Trabajador expatriado Tu empresa te envía en misión al extranjero, habitualmente por un periodo de entre 3 y 5 años. Muchas compañías optan por contratar un seguro privado internacional para sus empleados expatriados. Esto significa que dejas de estar afiliado a la seguridad social de tu país de origen y tampoco estás obligado a integrarte en la del país de acogida: tu cobertura sanitaria queda garantizada por un contrato internacional, válido en varios países. Leer también Trabajo en el extranjero: cuidado con los errores culturales

¿Qué prestaciones se perciben durante una baja por enfermedad? La baja por enfermedad no se rige por normas universales. Las prestaciones que se perciben durante un periodo de incapacidad laboral dependen en gran medida del contrato de trabajo, del sistema de protección social del que dispongas y, en algunos casos, de los acuerdos alcanzados con el empleador o de los convenios colectivos aplicables. En la mayoría de los países europeos, la baja por enfermedad se considera un derecho social. La ausencia por motivos médicos da derecho, por tanto, a una remuneración, al menos parcial. En Alemania, por ejemplo, el empleador está obligado a mantener el 100% del salario durante las seis primeras semanas de baja, siempre que el trabajador acredite al menos cuatro semanas de antigüedad. Transcurrido ese plazo, deja de ser el empleador quien abona la prestación y pasa a hacerlo la caja del seguro de enfermedad, que generalmente cubre un importe inferior al salario habitual. Cabe señalar que, en determinados casos, tu empresa puede haber suscrito un acuerdo interno o estar sujeta a un convenio colectivo sectorial que garantice el mantenimiento del salario íntegro durante la baja laboral. En el extremo opuesto, en otros países la baja por enfermedad responde más a una lógica contractual que a un derecho garantizado por ley. Estar enfermo puede suponer entonces una ausencia no remunerada o solo parcialmente compensada. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde no existe ninguna legislación federal que exija el pago de la baja por enfermedad. Las normas y prácticas aplicables dependen de la política interna de cada empresa, así como de la legislación estatal o municipal correspondiente.

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¿Cuánto dura la baja por enfermedad según el país? La duración máxima de la baja por enfermedad depende, una vez más, principalmente del régimen de protección social, de la antigüedad del trabajador y del sector, público o privado, en el que desempeñe su actividad. En Islandia, por ejemplo, la ley establece un mínimo de dos días de baja retribuida por mes trabajado, un derecho que aumenta de forma progresiva con la antigüedad, dentro de los límites fijados por los convenios colectivos. Así, en el sector privado, tras un año de trabajo con el mismo empleador, el trabajador puede tener derecho a un equivalente de dos meses de baja retribuida en un periodo de 12 meses; tras cinco años, ese derecho puede ampliarse a cuatro meses, y tras diez años, a seis meses, siempre calculados sobre un periodo de 12 meses. Cuando el trabajador ha agotado su derecho al mantenimiento del salario por parte del empleador, puede solicitar prestaciones diarias abonadas por el seguro de enfermedad islandés (Icelandic Health Insurance), limitadas a un número determinado de semanas en un periodo concreto. Estas prestaciones son de cuantía fija diaria y no están vinculadas al salario anterior. Otro ejemplo ilustrativo es el de Canadá: para los trabajadores sujetos a la normativa federal, el Código Canadiense del Trabajo contempla 10 días de baja por enfermedad retribuida al año. Los tres primeros días se generan tras 30 días de trabajo continuado, acumulándose después un día adicional cada mes. En caso de enfermedad prolongada, está prevista una baja médica protegida de hasta 27 semanas en un periodo de 12 meses. Durante ese tiempo, el puesto de trabajo queda protegido, aunque el empleador deja de estar obligado a remunerar al trabajador: son entonces los dispositivos del seguro de enfermedad los que pueden asumir esa función. Leer también ¿La maternidad afecta la carrera profesional en el extranjero?