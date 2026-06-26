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Nueva Zelanda: nuevos requisitos de inglés para los visados

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Trabajar en Nueva Zelanda© wirestock / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Desde el 1 de junio, se aplican nuevas normas a determinados trabajadores extranjeros en Nueva Zelanda. Los objetivos del gobierno: fomentar la integración de los extranjeros y combatir los abusos por parte de los empleadores.

En este articulo
  1. Nuevos requisitos de inglés: visados afectados
  2. Exenciones
  3. Impacto de la reforma en los trabajadores extranjeros

Nuevos requisitos de inglés: visados afectados

Los candidatos a la expatriación que soliciten un visado de trabajo para empleador acreditado (AEWV) con el fin de ocupar un puesto de nivel de cualificación 3 incluido en la clasificación oficial (ANZSCO) o en la lista nacional de ocupaciones (NOL) deberán cumplir, a partir de ahora, ciertos requisitos relativos al dominio del inglés. Antes de la reforma, únicamente los aspirantes a puestos de cualificación 4 y 5 tenían que demostrar que su nivel de inglés alcanzaba el mínimo exigido por el Estado.

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Exenciones

Quedan fuera del alcance de la reforma:

  • Los trabajadores que ya cuentan con un AEWV (la ley no tiene carácter retroactivo).
  • Los expatriados que solicitan un visado estacional «mano de obra mundial».
  • Los extranjeros que piden un visado estacional «pico de actividad».
  • Los trabajadores que solicitan un cambio de puesto.

Impacto de la reforma en los trabajadores extranjeros

El Gobierno ha previsto un periodo de transición para evitar cualquier consecuencia negativa sobre los visados de los trabajadores extranjeros afectados por los nuevos requisitos lingüísticos. Los expatriados con un AEWV válido como muy tarde hasta el 1 de diciembre de 2026 no tendrán que cumplir el nuevo requisito a la hora de solicitar un nuevo visado AEWV de cualificación 3. También quedan exentos los expatriados que ya hayan acreditado su nivel de inglés en una solicitud previa de AEWV.

Se insta a las empresas que contratan a personal expatriado a prepararse cuanto antes para los nuevos requisitos lingüísticos y a adaptar sus procesos de selección a este nuevo criterio. Asimismo, se recomienda a los candidatos a la expatriación comprobar que cuentan con el nivel mínimo de inglés exigido y realizar las pruebas de idioma correspondientes antes de presentar su solicitud.

Enlaces útiles:

Gobierno neozelandés: nivel mínimo exigido de dominio del inglés

Lista verde: buscar una profesión demandada en Nueva Zelanda

Fuentes:

Visados
Trabajar
visa
Nueva Zelanda
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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