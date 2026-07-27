Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

Nueva Zelanda: el visa estudiantil Pathway se vuelve más flexible

Últimas noticas 1 min de lectura
Estudiar en Nueva Zelanda© Unai82 / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Nueva Zelanda amplía su visa de estudios Pathway. El objetivo: más simplicidad y flexibilidad para acoger a un mayor número de estudiantes internacionales. El programa se puso en marcha el 20 de julio.

Enmarcada en el programa gubernamental « International Education Going for Growth », la nueva versión del visado de estudios Pathway (PSV) incorpora varias mejoras significativas:

  • Ampliación de los itinerarios formativos cubiertos por el visado: el visado pasará a incluir los itinerarios de los niveles 1 al 4 del NZQCF. También quedarán recogidos los programas de inglés, los estudios orientados a la obtención de un certificado profesional y los cursos preparatorios.
  • Cambio de especialidad académica: los estudiantes internacionales podrán cambiar de disciplina sin necesidad de solicitar un nuevo visado de estudiante, siempre que permanezcan en el mismo centro y se mantenga la misma titulación como objetivo.
  • Programa de inglés: los estudiantes que obtengan un PSV por primera vez y tengan previsto cursar formaciones de los niveles 1 al 8 del NZQCF podrán estudiar inglés durante un máximo de 30 semanas antes de comenzar su programa titulado, frente a las 20 semanas que contemplaba la normativa anterior.

Fuentes:

Visados
visa
Nueva Zelanda
Comparte este artículof𝕏in
Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
 Aprender un idioma
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.

Sigue explorando

Nueva Zelanda: nuevos requisitos de inglés para los visados

Nuevos visados para titulados extranjeros en Nueva Zelanda

Apertura de visas de trabajo estacionales en Nueva Zelanda

Inmigración basada en habilidades: dónde puedes trabajar en el extranjero sin título universitario

¿Qué países emiten visas de trabajo a nivel estatal?

Expatriación en pareja: ¿un pasaporte débil es un impedimento?

Tras una transformación en 2025, ¿cuáles serán las nuevas tendencias de la expatriación en 2026?

Nueva Zelanda: nuevo visado de trabajo para inversores extranjeros

Xpats Gateway: nueva vía rápida para trabajar en Malasia

Únete a la comunidad de Nueva Zelanda

Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación

Guías de países para expatriados

ArgentinaChileEE UUHungríaIndonesiaInglaterraPerúPortugalRepública Checa