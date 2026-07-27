Enmarcada en el programa gubernamental « International Education Going for Growth », la nueva versión del visado de estudios Pathway (PSV) incorpora varias mejoras significativas:
- Ampliación de los itinerarios formativos cubiertos por el visado: el visado pasará a incluir los itinerarios de los niveles 1 al 4 del NZQCF. También quedarán recogidos los programas de inglés, los estudios orientados a la obtención de un certificado profesional y los cursos preparatorios.
- Cambio de especialidad académica: los estudiantes internacionales podrán cambiar de disciplina sin necesidad de solicitar un nuevo visado de estudiante, siempre que permanezcan en el mismo centro y se mantenga la misma titulación como objetivo.
- Programa de inglés: los estudiantes que obtengan un PSV por primera vez y tengan previsto cursar formaciones de los niveles 1 al 8 del NZQCF podrán estudiar inglés durante un máximo de 30 semanas antes de comenzar su programa titulado, frente a las 20 semanas que contemplaba la normativa anterior.