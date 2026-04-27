Nueva visa de trabajo temporal para graduados: todo lo que necesitas saber

La Short Term Graduate Work Visa (visa de trabajo temporal para graduados) es un visado de corta duración destinado a la búsqueda de empleo: permite a los graduados extranjeros permanecer en Nueva Zelanda durante 6 meses tras obtener su título para buscar trabajo o para trabajar.

Requisitos de elegibilidad:

Haber estudiado en Nueva Zelanda durante al menos 24 semanas a tiempo completo.

Contar con una titulación de nivel 5 a 7 en el NZQCF (New Zealand Qualifications and Credentials Framework / Marco neozelandés de titulaciones y certificaciones).

Disponer de recursos económicos suficientes para vivir: un mínimo de 5.000 dólares neozelandeses.

Presentar la solicitud dentro de los 3 meses siguientes a la expiración del visado de estudiante.

Si los estudios fueron financiados mediante el Programa de Becas de Nueva Zelanda, el expatriado deberá aportar una autorización escrita del Ministerio de Asuntos Exteriores neozelandés o de la agencia gubernamental Education New Zealand.

Además, cabe tener en cuenta lo siguiente:

Si cumplen los requisitos, los expatriados también podrán solicitar una visa de trabajo para empleadores acreditados (Accredited Employer Work Visa). El listado de empleadores acreditados está disponible en el buscador del gobierno.

Limitaciones y restricciones:

Los expatriados que ya hayan tenido una visa de trabajo posgrado o una visa de trabajo temporal para graduados no podrán solicitarla. Esta restricción, establecida por el gobierno, tiene como objetivo dirigirse a los graduados más recientes.

La visa de trabajo temporal para graduados no permite constituir una empresa ni ejercer ninguna actividad comercial. Tampoco es posible incluir al cónyuge ni a los hijos como dependientes.

La visa de trabajo temporal para graduados no es renovable ni prorrogable.

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Visa posgrado: ¿qué cambia?

El gobierno amplía el alcance de la visa posgrado (PSWV). A partir de ahora, podrán acceder a ella los expatriados que cuenten con una titulación de nivel 7 en el NZQCF, siempre que hayan estudiado a tiempo completo en Nueva Zelanda y obtenido una licenciatura en una universidad neozelandesa o extranjera.

La duración del visado podrá equivaler al tiempo de estudios cursado en Nueva Zelanda (con un máximo de un año). La PSWV no es renovable. El titular del visado podrá incluir a su cónyuge e hijos como dependientes, siempre que pueda acreditar solvencia económica suficiente para mantenerse a sí mismo y a su familia.

Nuevas opciones de visado: ¿qué opinan los expatriados?

Según el gobierno, la introducción de la visa de trabajo temporal para graduados facilitará la incorporación de los expatriados al mercado laboral neozelandés. Al mismo tiempo, la ampliación del alcance de la visa posgrado permitirá llegar a un número mayor de expatriados.

Sin embargo, los estudiantes extranjeros reciben estas novedades con cautela. Consideran que conseguir un empleo estable en tan solo 6 meses sigue siendo muy complicado y señalan que la duración del nuevo visado no tiene suficientemente en cuenta lo prolongados que pueden ser los procesos de selección. A esto se suma que el contexto socioeconómico actual intensifica la competencia tanto con otros expatriados como con los residentes locales. Aun así, los expatriados valoran positivamente el intento del gobierno y esperan ver los primeros resultados de esta reforma para poder juzgar su eficacia.