Apertura de visas de trabajo estacionales en Nueva Zelanda

Escrito porAsaël Häzaqel 30 Enero 2026

Aviso a los candidatos a la expatriación en Nueva Zelanda: la temporada 2026 de visas de trabajo está abierta. Tras el éxito de la visa de trabajo con propósito específico lanzada en 2025, el gobierno repite la experiencia.

El Specific Purpose Work Visa (SPWV) (visado de trabajo con propósito específico) es, como su nombre indica, un visado que permite venir con un objetivo concreto a Nueva Zelanda. Por un lado, el candidato adquiere experiencia internacional. Por otro, responde a la necesidad específica de una empresa. Nueva Zelanda tiene así la garantía de acoger la mano de obra que necesita, en el momento adecuado.

Sectores de actividad afectados por el SPWV

Se trata principalmente de sectores sometidos a las variaciones climáticas: turismo y otras profesiones relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza (profesor de esquí, personal de festivales, agente de reforestación, artista…). Otros sectores pueden ser objeto de contratación de mano de obra específica para una misión concreta. Sin embargo, se han establecido otros permisos de trabajo para la agricultura, la piscicultura, la horticultura y la viticultura.

Características del SPWV 2026

A diferencia del año pasado, la temporada 2026 de los SPWV se desarrollará de forma continua, según los proyectos específicos de los empleadores. Los candidatos extranjeros tendrán por tanto más oportunidades de postularse. Sin embargo, la esencia del visado no cambia: un visado temporal, para una misión que responde a una necesidad específica o una urgencia. Los empleadores deben demostrar que necesitan mano de obra extranjera. Se comprometen a pagarla de manera equitativa. Si es necesario, deberán estar obligatoriamente acreditados antes de publicar su oferta de empleo.

Condiciones que deben cumplir los candidatos a la expatriación :

  • La oferta de empleo debe ser clara: conoces la misión concreta para la que postulas.
  • Eres efectivamente competente para cumplir esta misión.
  • Certificas que tu estado de salud te permite ocupar el puesto.
  • Te comprometes a trabajar dentro de los límites estrictos de tu visado y a abandonar Nueva Zelanda al finalizar tu misión.

Enlace útil: Solicitar el SPWV

