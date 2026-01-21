Canadá

Para trabajar y convertirse en residente permanente de Canadá, normalmente tendrá que solicitar el Provincial Nominee Program (PNP), especialmente si es un trabajador cualificado. Primero deberá crear un perfil con el gobierno federal y luego presentar su solicitud directamente a una provincia como Ontario, Alberta o Saskatchewan. Tenga en cuenta que cada provincia tiene sus propios requisitos. Si su solicitud es aprobada, recibirá un Certificado de Nominación.

Este certificado le permite solicitar al gobierno federal un permiso de trabajo o la residencia permanente. Algunas provincias pueden proporcionar documentos de apoyo para ayudar con un permiso temporal, pero debe contar con la aprobación federal antes de comenzar su trabajo.

Para trabajar como freelance, deberá presentar su solicitud a la provincia elegida a través de la vía de emprendedor o trabajador autónomo en lugar del camino estándar para trabajadores cualificados. Los requisitos pueden variar según la provincia.

Australia

Técnicamente, no se solicita un permiso de trabajo en Australia. En su lugar, tendrá que presentar una Expression of Interest (EOI) a través del sistema nacional SkillSelect, un portal en línea que calcula su puntuación en función de factores como la edad y el historial laboral. Deberá proporcionar información personal detallada, incluido su historial laboral y los resultados de su examen de inglés, e indicar si está interesado en una nominación estatal o territorial. Algunos estados también requieren un registro de interés separado a través de su propio programa de migración.

Cada estado y territorio revisa el grupo de candidatos y selecciona a los que desea. Si es elegido, le enviarán una Invitation to Apply. Normalmente tendrá 60 días para responder y demostrar todo lo que afirmó en su EOI. Si no puede respaldar sus afirmaciones con documentos, su solicitud será rechazada de inmediato.

Los trabajadores autónomos y freelancers deben solicitar una nominación estatal y proporcionar pruebas de su actividad por cuenta propia, como contratos con clientes y declaraciones de impuestos.

Suiza

Si desea trabajar en Suiza, su empresa pone en marcha el proceso solicitándolo a la Cantonal Labor Market Authority. Se trata de una oficina del gobierno regional en cada cantón que gestiona su propia asignación de permisos de trabajo, en función de las necesidades locales. Su posible empleador deberá demostrar que no pudo encontrar un candidato suizo o de la UE (Unión Europea) para cubrir el puesto.

Existen cuotas anuales para ciudadanos no comunitarios/AELC (Asociación Europea de Libre Comercio), que el gobierno restablece cada enero. Una vez que un cantón específico alcanza su límite, la puerta se cierra efectivamente hasta el año siguiente.

Los trabajadores autónomos deben presentar su solicitud a las autoridades cantonales con un plan de negocios que demuestre cómo su actividad por cuenta propia servirá a los intereses económicos de la región.

Bélgica

En Bélgica, normalmente, su empleador presenta la solicitud en su nombre a la región en la que desea trabajar. Deberá presentar una prueba de la oferta de trabajo, sus calificaciones y un certificado médico a través de un portal en línea regional.

Cada región decide si otorga un permiso de trabajo en función de sus propias listas de ocupaciones con escasez o de una prueba del mercado laboral. Si la región aprueba su solicitud, el gobierno federal le enviará rápidamente el Single Permit, la tarjeta que actúa como visa de trabajo y residencia a la vez.

Para trabajar como freelance, debe solicitar una Professional Card de la región donde planea establecerse. Deberá demostrar qué valor económico aporta su negocio a la zona.

Austria

El país tiene una lista de ocupaciones con escasez a nivel nacional, que especifica qué puestos necesitan cubrirse y tiene en cuenta las necesidades del mercado laboral regional. Puede solicitar un permiso si su trabajo está en la lista nacional y tiene suficientes puntos. Las solicitudes se procesan en el estado donde tiene intención de trabajar, y se consideran las condiciones del mercado laboral local.

En cualquier caso, estará solicitando la Red-White-Red Card, un permiso combinado de trabajo y residencia. Su solicitud será revisada por la sucursal regional del Servicio Público de Empleo en el estado donde desea trabajar. Si es aprobada, su permiso suele ser válido hasta por 24 meses y está vinculado a un empleador específico.

Si es trabajador autónomo, solicite la Self-Employed key Worker card. Como parte del proceso, la oficina de empleo regional deberá verificar que su negocio tenga un beneficio macroeconómico para el estado específico.

Emiratos Árabes Unidos

Los EAU tienen un sistema descentralizado, por lo que su empresa presentará la solicitud al Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización si es una empresa del territorio continental o a la autoridad específica de Zona Franca.

Hay más de 40 zonas francas en los EAU, que son jurisdicciones independientes que gestionan sus propios permisos de trabajo. Esto incluye centros como Dubai Internet City para tecnología y Jebel Ali Free Zone para logística. Tenga en cuenta que un permiso de trabajo para una zona franca podría no permitirle trabajar para una empresa en la misma ciudad.

Los trabajadores autónomos deben solicitar un Freelance Permit de una Zona Franca designada o una Federal Green Visa.

Lo que debe saber antes de presentar su solicitud

En algunos países, como Bélgica y Suiza, la aprobación regional es solo el primer paso. Incluso si el estado acepta su solicitud, su expediente generalmente pasa a una oficina federal para una verificación de seguridad y residencia.

Siempre consulte las listas de escasez regionales. El hecho de que su trabajo no tenga demanda a nivel nacional no significa que la puerta esté cerrada a nivel local.

La residencia a menudo está estrictamente vinculada a su permiso de trabajo en sistemas descentralizados. Si renuncia o es despedido, es posible que solo tenga un breve período para encontrar un empleador dispuesto a reiniciar su solicitud regional.

Muchos permisos de trabajo a nivel estatal requieren que viva y trabaje allí durante un período determinado. Mudarse a una ciudad o estado diferente antes de que se cumpla este tiempo puede poner en riesgo su residencia. Siempre verifique las normas.

Para algunos países, las oficinas de empleo regionales pueden operar únicamente en el idioma local. Por lo tanto, si no lo habla, es posible que necesite contratar a alguien para traducir todo.

Asegúrese de que sus documentos estén certificados de acuerdo con las normas del estado, provincia o cantón al que está solicitando. Cualquier error, por pequeño que sea, podría poner en peligro su solicitud.