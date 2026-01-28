Menu
Expatriación en Kuwait: nuevas normas de visado en 2026

Últimas noticas
cuidad en Koweit
28 Enero 2026

¿Qué deben esperar los expats en 2026? Si bien continúa su política de nacionalización de empleos, Kuwait también pretende atraer a inversores y expatriados altamente cualificados.

Servicio electrónico para simplificar los trámites de los expats

Menos papeleo, más tiempo ganado: el ministerio kuwaití del Interior ha implementado un nuevo servicio electrónico para simplificar los trámites de los expatriados. A partir de ahora, es posible obtener, renovar o transferir el permiso de residencia en línea. Por lo tanto, ya no es necesario desplazarse para realizar estos trámites. Los expats pueden acceder a los nuevos servicios a través de la plataforma oficial del ministerio del Interior.

Reforma de inmigración

En vigor desde el 23 de diciembre de 2025, la reforma de inmigración establece nuevos permisos de residencia de larga duración (de 10 a 15 años). La reforma contempla varias situaciones, relacionadas con la inversión, los bienes inmuebles o los vínculos familiares. Por ejemplo, un inversor extranjero puede obtener un permiso de residencia de 15 años. Un extranjero propietario de un bien inmueble podrá obtener un permiso de residencia de hasta 10 años. Los hijos nacidos de madres kuwaitíes podrán beneficiarse de este permiso.

El gobierno precisa que otras categorías de personas serán contempladas por este visado de larga duración. Sin embargo, la duración estándar del visado de los expatriados que trabajan en el sector público sigue siendo de 5 años.

Aumento de las tasas de visado

El gobierno ha anunciado aumentos en las tasas del título de residencia (iqama):

  • Duplicación de las tasas anuales de renovación de visado: 20 dinares kuwaitíes/KWD (65,14 dólares/USD) en lugar de 10 KWD. El importe es más elevado para los inversores, los propietarios inmobiliarios (50 KWD) y los expatriados autofinanciados (500 KWD).
  • Tasas de visados de visita (visados familiares, turísticos, de negocios…) fijadas en 10 KWD (32,57 USD) al mes.

Patrocinio

Es posible obtener un patrocinio para los expatriados que ganan al menos 800 KWD mensuales (2 605,44 USD). Ciertas profesiones están exentas.

Las tasas anuales de residencia de los expatriados para cónyuges e hijos a cargo pasan a 20 KWD (65,14 USD). Son de 40 KWD para los inversores, propietarios inmobiliarios o religiosos. Pasan a 100 KWD para los expatriados autofinanciados. Ascienden a 300 KWD para las personas a cargo que no sean miembros de la familia.

Fuentes:

Sobre

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Más artículos

