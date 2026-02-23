El primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani aprovechó el Web Summit Qatar 2026 (que finalizó el 3 de febrero) para presentar el nuevo visado qatarí. Un visado concebido como un auténtico programa de inmigración a largo plazo.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Los creadores de empresas y startups, los inversores, los talentos extranjeros experimentados, los directivos de alto nivel, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Por ejemplo, los creadores de empresas y startups deben operar en un sector tecnológico o «de alto impacto» y contar con el respaldo de incubadoras locales acreditadas (Qatar Science & Technology Park, Qatar Fintech Hub...).

Los directivos de alto nivel (presidentes, directores financieros, directores técnicos...) deben tener al menos 5 años de experiencia en Qatar o en el extranjero. Los presidentes y miembros de los comités de dirección ganarán al menos 50 000 riales qataríes (QAR) al mes (13 760 dólares/USD). Los demás puestos de dirección ganarán al menos 80 000 QAR mensuales (22 012 USD).

¿Se necesita un patrocinador?

No. No hace falta patrocinador. El solicitante es su propio patrocinador. Podrá patrocinar a su cónyuge legal y a sus hijos. Para facilitar y acelerar los trámites, el gobierno ha puesto en marcha «Start from Qatar», una plataforma que permite a los expatriados realizar sus gestiones (creación de empresa, visado, banco...) en pocos días. No obstante, el solicitante deberá demostrar su estabilidad financiera: se exige un saldo de al menos 35 600 QAR (aproximadamente 9 800 USD) durante los tres últimos meses para postular. Esto se suma a los otros requisitos mínimos para solicitar el visado.

¿Se podrá comprar vivienda?

Al tratarse de un visado de larga duración, la cuestión de la vivienda es fundamental. También en este aspecto, las autoridades qataríes pretenden facilitar el establecimiento de los extranjeros. El visado de 10 años facilita la compra de una vivienda en «barrios exclusivos»: The Pearl (isla de Doha), Lusail (nueva ciudad, a unos 20 km de Doha)...

¿Cómo solicitarlo?

Por el momento, no hay información sobre el proceso de solicitud ni sobre la lista completa de criterios de admisibilidad. La solicitud del visado se realizará seguramente en línea, a través de plataformas como Hukoomi (Ministerio del Interior), «Start from Qatar» o Jusoor (Qatar Manpower Solutions). El gobierno ya ha anunciado posibles tramitaciones aceleradas para ciertos expatriados, especialmente aquellos que participen en programas acreditados por el gobierno.