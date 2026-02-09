El mercado inmobiliario saudí se abre a los compradores extranjeros

Noticia bomba en el mercado inmobiliario saudí. Desde el 1 de enero, una nueva ley autoriza a los extranjeros a comprar bienes inmuebles en zonas reservadas en Riad, la capital, y en Yeda, ciudad portuaria y comercial histórica del país. Y se está escribiendo una nueva historia en este momento, puesto que, por «extranjeros», la ley incluye también a los ciudadanos emiratíes y a los expatriados residentes. Es una primicia. Porque antes de esta ley, los extranjeros que vivían en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) no podían convertirse en propietarios en Arabia Saudita. Solo podían alquilar bienes inmuebles o poseer participaciones indirectamente, invirtiendo en fondos.

Para el gobierno saudí, se trata de una puesta en práctica de la Visión 2030, que permitirá al país captar mejor y redistribuir los capitales extranjeros en los sectores dinámicos, especialmente el turismo y la vivienda. Los inversores emiratíes aplauden la medida, que les dará mayor libertad en la gestión de sus negocios (por ejemplo, una residencia en Arabia Saudita durante un período más prolongado).

Expatriados independientes: el llamado de atención de Riad

Aviso a los expatriados independientes. El ejecutivo saudí recuerda que el incumplimiento de las normas de residencia puede acarrear el pago de una multa que puede ascender hasta 50 000 riales (13 330 dólares), una pena de prisión (6 meses como máximo), e incluso la expulsión. El recordatorio surge tras la publicación de un vídeo en la red social X por parte del ministerio saudí del Interior. El ministerio recordó que cualquier violación de las normas locales compromete la responsabilidad del expatriado. También subrayó que los testigos de tal infracción pueden denunciarla «con total seguridad». Este llamado de atención se enmarca en una voluntad de reforzar el respeto de las leyes que regulan el trabajo y la residencia en Arabia Saudita.