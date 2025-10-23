Vivienda en el extranjero: ¿dónde comprar o alquilar al mejor precio?

El alojamiento es uno de los mayores gastos para los expatriados. En Dubái, la tendencia parece inclinarse por fin a favor de inquilinos y compradores: son cada vez menos, mientras que la construcción de nuevos inmuebles sigue aumentando. Para atraerlos, las agencias ofrecen meses de alquiler gratis y viviendas con mejores prestaciones. ¿Y en otros países? ¿Dónde se pueden encontrar las mejores oportunidades o incentivos?
Italia: casas por 1 euro o por 100 000
Difícil superar esto. Ante la fuerte crisis de natalidad en ciertas regiones, Italia ha lanzado el programa de “casas por 1 euro” para repoblar pueblos casi vacíos. En 2025, localidades como Bivona, Mussomeli y Sambuca di Sicilia (en Sicilia), y Ollolai (en Cerdeña) participan en la iniciativa. Sicilia fue la pionera: ya en 2017 ofrecía viviendas por 1 euro. Pero ojo: estas casas suelen estar en ruinas, y el coste real incluye renovación, notaría y otros gastos asociados.
También existe una alternativa más cara, pero igualmente tentadora: casas por 100 000 euros en un entorno de ensueño. El programa se desarrolla en Trento, en el noreste del país. Residentes y nuevos compradores pueden adquirir viviendas abandonadas a precios reducidos y disfrutar de un estilo de vida excepcional. Eso sí, deben comprometerse a vivir al menos 10 años allí o alquilar la propiedad a largo plazo. Además, solo pueden comprar un máximo de tres, para evitar la especulación inmobiliaria.
Sea cual sea el precio, 1 euro o 100 000, el objetivo es el mismo: revivir los pueblos y evitar que se conviertan en zonas de segundas residencias para inversores ricos.
Francia: el ejemplo de las casas a 1 euro
Siguiendo los pasos de Italia, Francia también lanzó su programa de casas por 1 euro para reactivar pequeños municipios afectados por la despoblación. Cuando los habitantes se van, las consecuencias son inmediatas: cierre de escuelas, farmacias, tiendas y servicios públicos. Además, las viviendas abandonadas se deterioran y cuestan caro mantenerlas. La ciudad de Roubaix, en el norte, fue la primera en 2018. El proyecto ya terminó, pero sirvió de modelo para otras localidades como Ambert (Auvernia-Ródano-Alpes), que aceptaba solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2025.
El precio simbólico, sin embargo, viene con condiciones: los compradores deben vivir en la casa y realizar las obras dentro de los plazos. En la práctica, el coste total puede ser muy superior. En Saint-Amand-Montrond, por ejemplo, una casa de 1 euro requirió unos 130 000 euros en reformas. En Saint-Chamond, el experimento acabó mal: una vivienda se convirtió en un “pozo sin fondo” por problemas estructurales, y el programa se cerró en 2022.
Japón: ventajas fiscales para quienes compran vivienda
Convertirse en propietario como forma de asegurar el futuro: esa es la nueva filosofía entre los jóvenes japoneses. La tendencia es clara en Tokio y en grandes ciudades como Osaka. Las agencias confirman el cambio de perfil: menos compradores de 40 o 50 años, y más veinteañeros y treintañeros. Muchos optan por comprar un piso en régimen de copropiedad, buscando una inversión segura frente al aumento de precios y la incertidumbre de las pensiones.
El gobierno apoya esta tendencia con incentivos fiscales, como la deducción del préstamo hipotecario (Housing Loan Tax Deduction): viviendas nuevas, deducción del 0,7 % del saldo pendiente durante 13 años; viviendas usadas: deducción durante 10 años.
Desde 2009, el Programa de Revitalización Regional también incentiva a quienes dejan Tokio para instalarse en zonas rurales. Ofrece apoyo económico para probar la vida en el campo y establecerse allí si la experiencia resulta positiva. Tras un comienzo discreto, el programa ha despegado: más de 6 000 participantes en 2021, la mayoría jóvenes activos, y 140 expatriados entre ellos. La mayoría decide quedarse definitivamente.
¿Y los inquilinos?
Los inquilinos también pueden disfrutar de ayudas o bonificaciones. Algunos ejemplos: Australia ofrece un subsidio estatal al alquiler, Quebec, un programa de asignación de vivienda, y Francia, ayudas personales al alojamiento. En Japón, muchas agencias ofrecen ventajas para atraer a extranjeros: un mes de alquiler gratis, sin depósito o sin “key money” (el pago tradicional al propietario).
En Estados Unidos, varios estados impulsan programas para revitalizar comunidades locales. En Atlanta, el proyecto Atlanta Housing busca ir más allá del simple acceso a la vivienda, promoviendo la convivencia y el desarrollo comunitario. En Texas, el Tenant-Based Rental Assistance apoya a los inquilinos con ayudas económicas y asesoramiento. En Austin, la quinta ciudad más asequible del país, se ofrecen servicios de apoyo financiero, administrativo y social para facilitar la llegada de trabajadores y familias.
Viviendas a precio de ganga: precauciones básicas
Comprar o alquilar en el extranjero puede ser una excelente inversión, pero conviene mantener la cabeza fría. Antes de lanzarse a una oferta demasiado buena para ser verdad, conviene tener en cuenta algunos consejos:
Lea y relea el contrato, y asegúrese de entenderlo (¿en qué idioma está redactado?). Una traducción deficiente puede complicarlo todo.
Revise las cláusulas: algunas pueden ser ilegales o abusivas.
Cuidado con los defectos ocultos: visite la vivienda varias veces y, si puede, con un profesional. Anote todos los desperfectos por escrito.
Calcule bien los costes de renovación: ninguna casa de 1 euro está lista para entrar a vivir.
Si alquila, infórmese sobre las obras permitidas antes de empezar a modificar la vivienda.
No decida con prisas: aunque la oferta expire pronto, tómese su tiempo. No ceda ante la presión ni se deje llevar por la emoción.
