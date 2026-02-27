Menu
Acceso más estricto a la residencia permanente en Finlandia

Helsinki
Escrito porAsaël Häzaqel 27 Febrero 2026

Desde el 8 de enero de 2026, nuevas reglas, más estrictas, regulan el acceso a la residencia permanente. Entre las novedades: pruebas de idioma reforzadas y una obligación de estancia más prolongada.

La nueva ley de extranjería adoptada por Finlandia endurece las condiciones de acceso a la residencia permanente (permiso P). Los cambios van acompañados de un aumento de las tasas de tramitación: 380 euros para las solicitudes de residencia realizadas en línea, y 600 euros para las solicitudes en papel (+58 %).

Qué cambia

  • El plazo mínimo de residencia continuada para solicitar la residencia permanente pasa de 4 a 6 años.
  • El nivel de idioma exigido para solicitarla se eleva al nivel B1, en finés o en sueco. Este nivel corresponde al nivel «independiente».
  • El solicitante deberá aportar la prueba de que ocupa un empleo remunerado desde hace al menos 2 años.

Excepciones

Los extranjeros bien integrados podrán seguir solicitando la residencia permanente después de 4 años de estancia, si cumplen una de las 3 condiciones exigidas:

  • Poseer un máster o un doctorado homologado por las autoridades finlandesas, y justificar 2 años de experiencia profesional.
  • Ganar al menos 40 000 euros al año.
  • Tener un nivel de idioma B2 (avanzado) y 3 años de experiencia profesional en Finlandia.

Otras excepciones

  • Los refugiados cuyo estatus está reconocido por Finlandia mantienen sus derechos.
  • Los menores de 18 años siguen beneficiándose del permiso de residencia de sus padres.

Fuentes:

