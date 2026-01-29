Qué ha cambiado desde el 1 de enero de 2026

El 14 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior francés anunció un nuevo examen cívico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026. El nivel de idioma exigido se ha reforzado y adaptado en función de la solicitud. Este endurecimiento se enmarca dentro de la ley de inmigración de 2024.

Examen cívico obligatorio para naturalizaciones y estancias de larga duración

El examen cívico se ha convertido en obligatorio para todos los extranjeros no europeos que soliciten por primera vez una tarjeta plurianual de 2 a 4 años o una tarjeta de residente de 10 años. Ahora es necesario poseer un nivel de francés A2 (elemental) para solicitar una tarjeta de 2 a 4 años, un nivel B1 (intermedio) para una tarjeta de 10 años y un nivel B2 (intermedio avanzado) para una naturalización (ciudadanía francesa). Los candidatos deberán presentar un certificado de aprobación para obtener su título de residencia.

Excepciones y exclusiones

Están exentos los extranjeros no europeos:

Beneficiarios de la «protección internacional de nacionales de países terceros».

Mayores de 65 años.

Procedentes de países terceros que se benefician de ciertos acuerdos bilaterales (Argelia, Túnez).

Las renovaciones de visados de estudiante y de títulos de corta duración también están excluidas del dispositivo. Por ejemplo, un extranjero que ya posee un permiso de 2 años y desea renovarlo no necesita realizar el examen. En cambio, si quiere cambiar de título de residencia y solicitar una tarjeta de residente por primera vez, deberá realizar previamente el examen.

Una nueva prueba que genera debate

Algunas preguntas, especialmente las «situaciones prácticas», dejan perplejos a los candidatos. No es la primera vez que las preguntas propuestas por el Ministerio del Interior generan debate. El formato del examen, 100 % digital, también plantea interrogantes. Otros extranjeros solicitan que se apliquen las mismas reglas a todos. Señalan el caso reciente del actor George Clooney, naturalizado francés a pesar de admitir que no domina el idioma. Sin embargo, la ley exige dominar la lengua para obtener la ciudadanía francesa.

Examen cívico: ¿de qué estamos hablando?

El examen cívico es una prueba oficial que permite verificar los conocimientos del extranjero sobre la sociedad francesa, sus instituciones, los derechos y deberes y los valores de la República. Las 40 preguntas del examen son elaboradas por el Ministerio del Interior: 28 preguntas teóricas (historia, geografía, cultura…) y 12 preguntas de «situación práctica». El examen cívico se presenta en forma de cuestionario de opción múltiple y tiene una duración de 45 minutos. Los candidatos deben obtener al menos 32 respuestas correctas para aprobar el examen (80 % de respuestas correctas). El examen cívico es de pago: 70 euros.

Enlace útil: Prepararse e inscribirse al examen cívico