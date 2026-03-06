Entry Express: las nuevas categorías

Canadá perfecciona su «Estrategia de atracción de talento internacional». 4 nuevas categorías permitirán a los expatriados altamente cualificados inmigrar a Canadá a través del programa Entry Express:

Los médicos extranjeros que ya hayan trabajado en Canadá.

Los profesionales extranjeros con experiencia en el sector del transporte (especialmente pilotaje), la mecánica aeronáutica y la inspección.

Los directivos superiores e investigadores que cuenten con al menos una experiencia profesional en Canadá.

Los militares extranjeros altamente cualificados que posean una oferta de empleo de las Fuerzas Armadas Canadienses para «ocupar puestos clave»: (médicos, pilotos…).

Categorías presentes en 2025 y renovadas en 2026

Estas nuevas categorías se suman a las ya implementadas en 2025. El proceso de selección (rondas de invitación) continúa por lo tanto para:

Los expatriados con sólida competencia en francés.

Los profesionales de la salud extranjeros (médicos, enfermeros practicantes, quiroprácticos, dentistas, farmacéuticos, psicólogos)

Los extranjeros con experiencia en los oficios de la educación.

Los talentos extranjeros especializados en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM)

Los oficios especializados, técnicos (carpintero, fontanero, maquinista…).

Para estas categorías, los expatriados deberán acreditar ahora un mínimo de un año de experiencia profesional en el ámbito de actividad solicitado, frente a los 6 meses anteriores. El ejecutivo justifica el endurecimiento que permitirá, según él, seleccionar los mejores perfiles, pero también aumentar las posibilidades de éxito de los talentos extranjeros.

