Menu
Expat.com
Buscar
Revista
Buscar

Nuevas categorías en el programa Entrada Exprés Canadá

Últimas noticas
formulario de visa de canadá
Mehaniq41 / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaqel 06 Marzo 2026

Mediante un comunicado de prensa, Canadá anuncia que se han creado nuevas categorías dentro del programa Entrada Exprés. El objetivo: continuar atrayendo los mejores talentos extranjeros, en un mercado internacional del trabajo cada vez más competitivo. Esto es lo que debe saber.

Entry Express: las nuevas categorías

Canadá perfecciona su «Estrategia de atracción de talento internacional». 4 nuevas categorías permitirán a los expatriados altamente cualificados inmigrar a Canadá a través del programa Entry Express:

  • Los médicos extranjeros que ya hayan trabajado en Canadá.
  • Los profesionales extranjeros con experiencia en el sector del transporte (especialmente pilotaje), la mecánica aeronáutica y la inspección.
  • Los directivos superiores e investigadores que cuenten con al menos una experiencia profesional en Canadá.
  • Los militares extranjeros altamente cualificados que posean una oferta de empleo de las Fuerzas Armadas Canadienses para «ocupar puestos clave»: (médicos, pilotos…).

Categorías presentes en 2025 y renovadas en 2026

Estas nuevas categorías se suman a las ya implementadas en 2025. El proceso de selección (rondas de invitación) continúa por lo tanto para:

  • Los expatriados con sólida competencia en francés.
  • Los profesionales de la salud extranjeros (médicos, enfermeros practicantes, quiroprácticos, dentistas, farmacéuticos, psicólogos)
  • Los extranjeros con experiencia en los oficios de la educación.
  • Los talentos extranjeros especializados en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM)
  • Los oficios especializados, técnicos (carpintero, fontanero, maquinista…).

Para estas categorías, los expatriados deberán acreditar ahora un mínimo de un año de experiencia profesional en el ámbito de actividad solicitado, frente a los 6 meses anteriores. El ejecutivo justifica el endurecimiento que permitirá, según él, seleccionar los mejores perfiles, pero también aumentar las posibilidades de éxito de los talentos extranjeros.

Enlaces útiles:

Presentar candidatura para Entry Express

Entry Express: verificar su experiencia de trabajo cualificado

Fuentes:

Visados
visa
Canadá
Sobre

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

Comentarios

Más artículos

Haz tu mudanza más fácil con nuestros Guías del expatriado

Todo lo necesario para vivir en el extranjero

Seguros médicos
Presupuestos y consejos para elegir la mejor cobertura médica.
Empresas de mudanzas
Los mejores especialista en mudanzas internacionales.
Abrir una cuenta bancaria
Los mejores bancos para sus necesidades en el extranjero.
Aprender un idioma
Todas las opciones para aprender una lengua extranjera.