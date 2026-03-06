Mediante un comunicado de prensa, Canadá anuncia que se han creado nuevas categorías dentro del programa Entrada Exprés. El objetivo: continuar atrayendo los mejores talentos extranjeros, en un mercado internacional del trabajo cada vez más competitivo. Esto es lo que debe saber.
Entry Express: las nuevas categorías
Canadá perfecciona su «Estrategia de atracción de talento internacional». 4 nuevas categorías permitirán a los expatriados altamente cualificados inmigrar a Canadá a través del programa Entry Express:
- Los médicos extranjeros que ya hayan trabajado en Canadá.
- Los profesionales extranjeros con experiencia en el sector del transporte (especialmente pilotaje), la mecánica aeronáutica y la inspección.
- Los directivos superiores e investigadores que cuenten con al menos una experiencia profesional en Canadá.
- Los militares extranjeros altamente cualificados que posean una oferta de empleo de las Fuerzas Armadas Canadienses para «ocupar puestos clave»: (médicos, pilotos…).
Categorías presentes en 2025 y renovadas en 2026
Estas nuevas categorías se suman a las ya implementadas en 2025. El proceso de selección (rondas de invitación) continúa por lo tanto para:
- Los expatriados con sólida competencia en francés.
- Los profesionales de la salud extranjeros (médicos, enfermeros practicantes, quiroprácticos, dentistas, farmacéuticos, psicólogos)
- Los extranjeros con experiencia en los oficios de la educación.
- Los talentos extranjeros especializados en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM)
- Los oficios especializados, técnicos (carpintero, fontanero, maquinista…).
Para estas categorías, los expatriados deberán acreditar ahora un mínimo de un año de experiencia profesional en el ámbito de actividad solicitado, frente a los 6 meses anteriores. El ejecutivo justifica el endurecimiento que permitirá, según él, seleccionar los mejores perfiles, pero también aumentar las posibilidades de éxito de los talentos extranjeros.
