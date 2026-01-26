«Depósitos de visa»: la lista se alarga

En agosto de 2025, la administración Trump anunció la implementación de «visa bonds» para combatir las estadías que exceden el tiempo permitido. En concreto, se trata de un depósito que debe pagarse al momento de solicitar la visa. Las solicitudes de visa B1 o B2 (visa de negocios/turista) también están sujetas al depósito.

Es posible obtener un reembolso en caso de que se deniegue la visa o si el viajero ha respetado las condiciones de su visa, el depósito será reembolsado. El pago del depósito no garantiza, por tanto, la obtención de la visa. Su monto intencionalmente elevado (de 5 000 a 15 000 dólares) tiene como objetivo disuadir a los infractores. La administración aclara que el monto del depósito es especificado por el consulado durante la entrevista para obtener la visa.

En 2025, algunos países, entre ellos Gambia, Malaui y Zambia se vieron obligados a pagar un «visa bond». Desde enero, 25 países más se han sumado a ellos; esencialmente en África, América Latina y Asia del Sur. Entre ellos, Argelia, Bután, Cabo Verde, Nepal, Venezuela, Senegal y Cuba. En total, los ciudadanos de 38 países están ahora obligados a pagar un depósito de visa.

Enlace útil: Lista completa de los Estados sujetos al depósito de visa.

Visa H-1B: las nuevas reglas

Prioridad a los expatriados con título universitario: las nuevas reglas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se basan en un sorteo ponderado (y ya no aleatorio) a favor de los candidatos con maestría. No obstante, los demás candidatos, con licenciatura u otro título admisible, podrán seguir participando en el sorteo. El USCIS confirma que las tarifas de la visa, que se dispararon a 100 000 dólares a finales de 2025, no serán revisadas. En diciembre, la justicia federal validó el aumento de las tarifas.

Hostelería: +35 000 nuevas visas H-2B en 2026

Reducción del número de visas H-1B por un lado, aumento de las visas H-2B por el otro. Los profesionales del sector hotelero celebran la decisión de Washington. Para responder a la crisis del sector, se expedirán 35 000 visas de trabajo temporal. Los empleadores podrán reclutar expatriados para puestos estacionales no agrícolas (recepcionista, personal de mantenimiento, personal hotelero, etc.). Los profesionales del sector hacen un llamado, sin embargo, a una reflexión más profunda para combatir la escasez crónica de mano de obra.