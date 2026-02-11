Menu
Un código QR para evitar los excesos de estancia en Tailandia

Últimas noticas
código QR
Prostock-studio / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaqel 11 Febrero 2026

El ejecutivo tailandés añade un arma a su arsenal de control. Objetivo: acabar con los casos de estancias prolongadas más allá del límite del visado.

El 1 de mayo de 2025, los servicios tailandeses de inmigración lanzaron la tarjeta de llegada digital tailandesa (TDAC). Obligatoria para entrar en territorio tailandés, la tarjeta (un formulario en línea) debe cumplimentarse en las 72 horas previas a la llegada. Los expatriados deberán añadir ahora un código QR a la lista de documentos obligatorios que deben presentar. El código QR calculará automáticamente la duración de su estancia. Por lo tanto, ya no será posible aprovecharse de las lagunas del sistema para prolongar la estancia más allá de su fecha límite.

Según los defensores del proyecto, algunos expatriados justificaban su estancia ilegal alegando una mala lectura de las fechas inscritas en su pasaporte (fechas introducidas manualmente o selladas). Se aprovechaban de la flexibilidad de ciertos funcionarios, que aceptaban su justificación y les permitían permanecer ilegalmente en territorio tailandés. Con el código QR y la digitalización de los datos, se acabaron los problemas de lectura. Cada entrada, salida y prórroga legal de estancia quedará registrada y anotada digitalmente. La reforma debería entrar en vigor este mismo año.

Fuentes:

Formalidades
Visados
visa
Tailandia
Sobre

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

