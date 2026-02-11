El 1 de mayo de 2025, los servicios tailandeses de inmigración lanzaron la tarjeta de llegada digital tailandesa (TDAC). Obligatoria para entrar en territorio tailandés, la tarjeta (un formulario en línea) debe cumplimentarse en las 72 horas previas a la llegada. Los expatriados deberán añadir ahora un código QR a la lista de documentos obligatorios que deben presentar. El código QR calculará automáticamente la duración de su estancia. Por lo tanto, ya no será posible aprovecharse de las lagunas del sistema para prolongar la estancia más allá de su fecha límite.

Según los defensores del proyecto, algunos expatriados justificaban su estancia ilegal alegando una mala lectura de las fechas inscritas en su pasaporte (fechas introducidas manualmente o selladas). Se aprovechaban de la flexibilidad de ciertos funcionarios, que aceptaban su justificación y les permitían permanecer ilegalmente en territorio tailandés. Con el código QR y la digitalización de los datos, se acabaron los problemas de lectura. Cada entrada, salida y prórroga legal de estancia quedará registrada y anotada digitalmente. La reforma debería entrar en vigor este mismo año.