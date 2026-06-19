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Nuevas restricciones para estudiantes extranjeros y reforma laboral en Bélgica

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Anvers, Belgica© SeanPavone / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

El 1 de junio se publicaron nuevas normas que regulan el derecho laboral en Bélgica. En la agenda: cada vez más flexibilidad para impulsar la creación de empleo. Otra medida prevé endurecer las normas para los estudiantes no europeos.

En este articulo
  1. Reforma del derecho laboral belga: ¿qué pueden esperar los expatriados?
  2. Estudiar en Bélgica: condiciones más estrictas

Reforma del derecho laboral belga: ¿qué pueden esperar los expatriados?

Trabajo nocturno, horas extra, preaviso en caso de despido… varias medidas clave afectan tanto a los trabajadores locales como a los extranjeros.

Preaviso en caso de despido

El preaviso de despido queda limitado a un máximo de 52 semanas, incluso para los empleados con mucha antigüedad (más de 17 años). El preaviso seguirá aumentando, pero alcanzará un tope tras unos 17 años de trabajo. Por tanto, los años de trabajo adicionales ya no se tendrán en cuenta. Hasta ahora no existía ninguna limitación, por lo que los empleados con larga antigüedad podían disfrutar de un preaviso superior a dos años. La reforma solo afecta a los contratos firmados después del 1 de junio de 2026 y sigue generando un intenso debate. 

Trabajo nocturno

Antes de la reforma, el trabajo nocturno estaba prohibido, en principio, entre las 20h00 y las 6h00, con posibles excepciones según el sector profesional. Con la reforma, el principio se invierte: el trabajo nocturno pasa a ser teóricamente posible en todos los sectores de actividad. Este cambio viene acompañado de limitaciones para los empleados de ciertas ramas profesionales, como la distribución y el comercio electrónico: las primas abonadas a estos trabajadores se limitarán al trabajo realizado entre las 23h00 y las 6h00 de la mañana (frente a las 20h00 antes de la reforma). Estas medidas se aplicarán a los nuevos contratos de trabajo. En cambio, algunas normas se flexibilizan para los empleadores, que podrán ofrecer trabajo nocturno con mayor facilidad, por ejemplo, a través del reglamento interno de trabajo. 

Tiempo muy parcial

La reforma introduce el trabajo a tiempo parcial muy reducido, o contrato a tiempo «muy parcial». Los empleados que firmen este tipo de contrato deberán cumplir al menos una décima parte de la jornada completa. Antes, debían cubrir como mínimo un tercio de la jornada completa. Para el Gobierno, se trata de una medida que permite adaptar mejor la masa salarial a las necesidades de la empresa. Los sindicatos, en cambio, temen que se precarice el empleo.

Horas extra voluntarias

La reforma modifica las normas que regulan las horas extra voluntarias. Todos los sectores se someten ahora a un mismo sistema, que autoriza hasta 360 horas extra voluntarias al año (salvo excepciones específicas). Si el empleado realiza 240 horas extra, no tendrá derecho a ningún recargo salarial, pero sí se beneficiará de un régimen social y fiscal favorable. La reforma también endurece las normas para los trabajadores a tiempo parcial, ya que las horas extra voluntarias solo serán posibles en caso de aumento temporal del trabajo y únicamente si el trabajador lleva al menos 3 años a tiempo parcial. No obstante, esta nueva norma no afecta a los trabajadores a tiempo parcial que ya tengan un acuerdo previo al respecto.

Rentas altas

Otra medida polémica es el tope a la indexación de los salarios. Conviene recordar que los salarios brutos se indexan de forma automática, en aplicación de normas sectoriales. La reforma introduce esta limitación en dos fases. 

  • Junio de 2026: la limitación solo afectará a los salarios superiores a 4 000 € brutos mensuales.
  • 2028: la medida se ampliará a los salarios de 4 000 € brutos.

Nada cambiará para los empleados extranjeros que ganen 4 000 € brutos mensuales o menos. En cambio, los extranjeros que perciban más de 4 000 € brutos sí se verán afectados. Por ejemplo, la cantidad que supere los 4 000 brutos en 2026 ya no se indexará en porcentaje. En su lugar, el empleado recibirá un importe fijo, basado en la indexación aplicada a los 4 000 €. 

Según el Gobierno, esta limitación busca apoyar a las empresas y, al mismo tiempo, beneficiar al presupuesto del Estado. Por el contrario, los detractores de la medida consideran que las rentas altas quedarán menos protegidas. Además, podría restar atractivo a Bélgica en un momento en que el país busca atraer talento extranjero.

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Estudiar en Bélgica: condiciones más estrictas

Atraer a estudiantes extranjeros, pero luchando contra los abusos: desde el 1 de junio han entrado en vigor nuevas normas, más exigentes.

Cambio de carrera: no a los cambios abusivos

La reforma pretende poner fin al cambio de carrera «abusivo». Según el Ejecutivo, algunos estudiantes no europeos estarían utilizando este sistema para prolongar su estancia en Bélgica, convirtiendo los estudios en un pretexto para permanecer en el territorio. En 2025, los rechazos de prórroga por este motivo supusieron el 36 % del total. 

Estudios: demostrar el éxito académico más rápido

La reforma eleva el nivel exigido a los estudiantes no europeos. Tras dos años de estudios, deberán haber obtenido al menos 60 créditos, más 40 créditos por cada año adicional, para conservar o renovar su permiso de estudios. Las normas serán aún más estrictas para los candidatos a un máster o un doctorado. Se denegarán las solicitudes de prórroga del permiso de residencia a los estudiantes que pretendan matricularse en un tercer ámbito de estudios (durante los 3 primeros años de su estancia) sin haber obtenido un título en los dos ámbitos anteriores.

Matrícula en un centro no homologado: menos visados concedidos

Las condiciones también se endurecen para los extranjeros no europeos que se matriculen en centros no homologados (no reconocidos por el Estado). El Estado recuerda que las tasas de aceptación de visados son mucho menores cuando la solicitud se realiza a través de un centro no homologado (apenas un 51 % de aceptación, frente al 82 % de los centros reconocidos por el Estado).

Fuentes:

Trabajar
Bélgica
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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