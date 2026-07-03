Imagina que, después de meses de una frustrante búsqueda de empleo, por fin recibes una oferta que podría cambiarte la vida. No solo encaja a la perfección con tu perfil y experiencia, sino que además viene del extranjero. El sueldo es excelente y los gastos de traslado están cubiertos. Estás emocionado y ya empiezas a hacer planes para irte. Y, muy probablemente, no estás nada preparado para alguno de los siguientes escenarios.

Justo en el aeropuerto, con las maletas listas, descubres que tu billete es falso y que la oferta de trabajo no existe. O llegas a tu nuevo destino solo para darte cuenta de que no trabajarás en el puesto que solicitaste, sino haciendo trabajo repetitivo en una fábrica de una industria más que cuestionable. Pues bien, esto es exactamente lo que les ocurrió a muchísimas personas en los últimos años, víctimas de estafas laborales relacionadas con empleos en el extranjero o trabajo remoto.

Ofertas de trabajo de "hostelería" procedentes de Rusia El mercado laboral está en un momento muy difícil. Incluso las cifras que lo describen resultan alarmantes. En 2025, la tasa de contratación en Estados Unidos cayó al 3,5%, el nivel más bajo desde 2011. Y las vacantes disponibles son tan escasas como a principios de 2021. Según MarketWatch, la duración media del desempleo hoy en día es de 26 semanas, y muchos candidatos envían hasta 200 solicitudes antes de recibir una oferta. Pero mientras las ofertas de empleo escasean en la mayor parte del mundo, Rusia atraviesa precisamente la situación contraria: una falta de trabajadores, aunque en puestos muy concretos. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el país ha perdido una parte considerable de su fuerza laboral y, ante la necesidad urgente de cubrir esos puestos, algunas empresas e industrias han recurrido a la contratación en el extranjero. Sin embargo, dado que los puestos que buscan cubrir están relacionados con el ámbito militar, no lo hacen de forma transparente. Todo lo contrario. Así funciona: mujeres jóvenes (en su mayoría de entre 18 y 22 años) en África, América del Sur y el Sudeste Asiático empezaron a ver en sus redes sociales publicaciones sobre "emocionantes oportunidades de intercambio cultural" en Rusia. Y estos anuncios no tenían nada que ver con las típicas ofertas de empleo "aburridas". Mostraban a chicas jóvenes y sonrientes en residencias modernas, asistiendo a clases de idiomas y viajando. Las ofertas se parecían más a programas internacionales de intercambio laboral que a un empleo convencional. A las candidatas se les prometían vuelos gratuitos, alojamiento, clases de idiomas y un salario superior al promedio local. Además, los anuncios estaban adaptados a cada país donde aparecían, poniendo el foco en lo que resultaría más atractivo para las jóvenes de esa región en concreto. Algunos prometían oportunidades en hostelería, otros en el sector deportivo, y así sucesivamente. En realidad, esas ofertas de empleo buscaban reclutar trabajadoras para la empresa manufacturera Alabuga Start, en Tatarstán, que necesitaba mano de obra barata para ensamblar los drones militares rusos Geran-2. El responsable de diplomacia de Sudáfrica emitió un comunicado advirtiendo a los jóvenes, especialmente a las chicas, de que no cayeran en ofertas de trabajo en el extranjero no verificadas. En Brasil, varios influencers de TikTok participaron en la promoción de estas falsas ofertas de trabajo de Alabuga Start. Cuando las investigaciones revelaron que esas publicaciones estaban reclutando personas para trabajar en la fabricación de armamento en zonas desmilitarizadas, los contenidos fueron eliminados. TikTok también emitió un comunicado reconociendo el problema: "TikTok es un lugar donde puedes aprender e interactuar con una gran variedad de temas, y no queremos que nadie se aproveche del deseo de explorar contenidos nuevos. Por eso no permitimos ningún intento de estafar, engañar o defraudar a las personas. Esto incluye estafas o fraudes financieros o laborales de cualquier tipo. Aplicamos activamente estas políticas mediante una combinación de detección proactiva, denuncias de usuarios e investigaciones continuas, y eliminamos las cuentas y los contenidos que infringen nuestras normas. Seguimos invirtiendo en medidas para combatir los comportamientos engañosos y fomentar un entorno seguro y auténtico en nuestra plataforma." Leer también Nueva Zelanda: nuevos requisitos de inglés para los visados

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LinkedIn ya no es un lugar seguro A lo largo de los años, LinkedIn se ganó la reputación de ser un sitio eficaz y seguro para buscar trabajo en línea. No son publicaciones anónimas de empresas desconocidas en redes sociales: cada oferta está vinculada a un perfil concreto, ya sea de un reclutador, una empresa o un exalumno. Son cuentas verificadas y personas con las que puedes interactuar en tiempo real. Pero los estafadores de hoy han encontrado la manera de explotar también esta plataforma. Los delincuentes clonan perfiles reales de reclutadores, copiando desde su historial laboral hasta sus publicaciones en LinkedIn. Algunos incluso crean identidades falsas completas mediante inteligencia artificial. Así funciona: una de las estafas más habituales consiste en un falso reclutador que ofrece un puesto remoto bien remunerado con requisitos mínimos. La entrevista de trabajo se gestiona generalmente por WhatsApp o Telegram (u otro canal informal). Durante el proceso de solicitud, se pide al candidato que comparta información personal, que luego puede utilizarse para el robo de identidad. En algunos casos, el estafador llega a pedirle al aspirante que compre equipamiento de trabajo a un proveedor específico, e incluso puede enviarle un cheque para cubrir esos gastos, aunque después resultará sin fondos. Business Insider recogió en 2025 varios casos de este tipo. En uno de ellos, una persona en busca de empleo respondió a una oferta de transcripción remota que parecía completamente legítima. Poco después, un reclutador se puso en contacto con ella a través de LinkedIn para completar el proceso de selección. Pero una vez contratada, la nueva empleada recibió pronto la solicitud de comprar equipamiento de trabajo al "proveedor autorizado por la empresa". El cheque que recibió de la empresa resultó no tener fondos, y la trabajadora quedó responsable de una compra de varios miles de dólares. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha advertido que los estafadores suplantan habitualmente la identidad de empresas conocidas en LinkedIn y otras plataformas de empleo para robar dinero e información personal a quienes buscan trabajo. Algunos casos van más allá del fraude económico. En junio de 2026, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda advirtieron que agentes de inteligencia chinos se hacían pasar por reclutadores en LinkedIn, Indeed y Upwork. Al parecer, estos falsos reclutadores se acercaban a funcionarios gubernamentales y académicos con ofertas de trabajos de investigación y consultoría bien remunerados. El proceso de contratación en sí parecía completamente legítimo, con entrevistas y encargos remunerados. Al principio, el trabajo en sí también parecía perfectamente razonable. Sin embargo, con el tiempo, se les pedía a los empleados que compartieran información sensible bajo el pretexto de labores de consultoría. Curiosamente, no solo los empleadores pueden ser falsos en LinkedIn: también existen empleados ficticios. Empresas como Amazon han denunciado haber recibido currículums con identidades robadas, historiales generados por inteligencia artificial e incluso cuentas de LinkedIn secuestradas. Lo que hace especialmente peligrosos este tipo de estafas es, en parte, la propia plataforma. Muchas veces, automáticamente otorgamos cierta credibilidad profesional a las personas que encontramos en LinkedIn. Y ahí está el problema: un perfil impecable, muchos contactos y un historial laboral detallado ya no garantizan que la persona detrás de ese perfil o página de empresa sea quien dice ser. Ofertas de trabajo generadas por inteligencia artificial La inteligencia artificial ha complicado bastante la búsqueda de empleo para muchas personas, simplemente por "competir" por los mismos puestos. Pero, paradójicamente, también les ha facilitado el trabajo a los estafadores. Antes de la IA, crear una oferta de empleo falsa, una página web de empresa y mantener una presencia en línea requería cierto esfuerzo. Ahora, la IA puede hacer gran parte de ese trabajo en cuestión de minutos. Los datos hablan por sí solos. Según Lloyds Bank, el número de estafas laborales activas aumentó un alarmante 237%. Y según el banco digital Monzo, más de 10 000 de sus clientes fueron víctimas de estafas laborales en 2025. Así funciona: en 2025, la plataforma de empleo CV-Library emitió una advertencia sobre el uso de herramientas de IA por parte de estafadores para crear ofertas de empleo falsas en la plataforma. Estas publicaciones suplantaban la identidad de reclutadores de empresas reconocidas, entre ellas Spotify y Meta. Los candidatos interesados que hacían clic en "Solicitar" eran redirigidos desde la plataforma a un sitio web fraudulento que recopilaba su información personal y sus credenciales de acceso. Otra estafa habitual es la de las revisiones de currículums. La autora de este artículo en The Guardian cuenta cómo recibió una oportunidad casi perfecta en el ámbito del periodismo, de la mano de un headhunter que encajaba con su experiencia y trayectoria profesional de forma casi exacta. El reclutador parecía profesional y tenía un conocimiento profundo del sector. Todo en la oferta tenía sentido, hasta que el reclutador le recomendó un servicio de revisión de currículums de pago. En este caso, la candidata no perdió dinero ni le robaron sus datos (que ella sepa), pero sí le robaron algo realmente valioso en el exigente y acelerado mercado laboral actual: su tiempo. Leer también Trabajo autónomo internacional: ¿cómo establecer límites saludables? La estafa de las tareas remotas fáciles El trabajo remoto se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, y ha demostrado a muchas personas la cantidad de oportunidades laborales que existen sin necesidad de salir de casa. Las estafas laborales actuales se aprovechan de esto publicando ofertas que prometen buenos ingresos por dar likes a vídeos de YouTube, valorar productos en Amazon o escribir reseñas sencillas de servicios en línea. Este trabajo parece sencillo y no requiere ninguna habilidad específica. Una vez que te postulas, lo más probable es que te pidan continuar el proceso por WhatsApp, Telegram o Facebook. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), las estafas de tareas se encuentran entre las formas de fraude laboral de mayor crecimiento. La agencia registró cerca de 20 000 denuncias por este tipo de estafa solo en el primer semestre de 2024, frente a menos de 500 en todo el año 2021. Las víctimas perdieron más de 220 millones de dólares durante ese mismo periodo. Así funciona: ves una oferta de trabajo en línea o te contacta un reclutador. El trabajo parece muy sencillo y los ingresos son rápidos: escribir una reseña de un hotel, mejorar la posición de una aplicación en Play Store, valorar un producto en un sitio de comercio electrónico. Mucha gente pica porque, en teoría, estos empleos tienen lógica. Estamos acostumbrados a escuchar que se paga por likes y visibilidad, así que la existencia de trabajos como estos no parece sospechosa en principio. Además, al principio todo puede parecer legítimo: recibirás algunas tareas sencillas e incluso puede que te hagan un pequeño pago por ellas. Todo esto forma parte de un plan más amplio. Después de completar varias tareas y haber recibido algunos pagos, puede que te pidan abonar una cantidad inicialmente pequeña para acceder a tareas «VIP» que supuestamente te reportarán más dinero. Muchas personas caen en la trampa al principio, hasta que los estafadores empiezan a exigir depósitos cada vez más elevados. Ese dinero nunca vuelve, y el acceso prometido a un supuesto banco exclusivo de ofertas jamás llega.

Estafas con tarifas de tramitación de visados Estas estafas se dirigen a quienes tienen el objetivo concreto de construir una vida en el extranjero, atacándoles justo en su punto más vulnerable: el proceso de solicitud del visado de trabajo. Son especialmente frecuentes en destinos populares para la migración, como Australia, Canadá, el Reino Unido, Alemania y varios países del Golfo Pérsico. Estas regiones son conocidas por tener una demanda relativamente alta de trabajadores extranjeros en sectores específicos, pero también por sus complicados procedimientos de visado, que resultan abrumadores para muchos solicitantes. Así funciona: puede que veas una publicación en línea o que un reclutador se ponga en contacto contigo diciéndote que tiene acceso a un selecto grupo de empleadores en el extranjero (primera señal de alerta). Puede llegar a garantizarte que tu visado será aprobado y prometerte una tramitación urgente de tu solicitud. Algunas estafas van tan lejos que llegan a entregar a los solicitantes permisos de trabajo falsos y contratos de alquiler de alojamiento inexistentes. Por ejemplo, en 2025, la policía de Gujarat, India, desmanteló una importante operación de fraude migratorio en la que 25 personas fueron estafadas con cartas de concesión de visado falsificadas, billetes de avión falsos y ofertas de empleo inexistentes. Australia ha emitido numerosas advertencias a los buscadores de empleo sobre falsos reclutadores que utilizan nombres de empresas reales. La Comisión australiana destacó un caso concreto en el que los estafadores ofrecían puestos de trabajo en construcción, ingeniería y hostelería, todos ellos completamente ficticios. Se pedía a los solicitantes que pagaran las tasas de tramitación del visado y, una vez que lo hacían, las ofertas de empleo desaparecían. Un caso similar se produjo en Tailandia. Allí, unas 250 personas perdieron su dinero a manos de un reclutador que afirmaba tener "contactos" con empleadores en Australia. Se pedía a los solicitantes que pagaran hasta 200 000 bahts tailandeses (aproximadamente 6 000 dólares) por puestos garantizados en granjas, restaurantes y centros de atención. Algunos solo descubrieron que habían sido estafados cuando ya estaban en el aeropuerto internacional de Bangkok y sus billetes resultaron ser inválidos. Leer también Nuevas restricciones para estudiantes extranjeros y reforma laboral en Bélgica La estafa del mulero bancario Esta es una de las estafas de trabajo desde casa más antiguas, pero también una de las más peligrosas. De hecho, yo mismo recibí una oferta de este tipo en 2008, cuando era estudiante en un programa Work&Travel en San Diego. Por aquel entonces, estas ofertas aparecían principalmente en Craigslist, pero hoy también te pueden contactar directamente a través de redes sociales o plataformas de búsqueda de empleo. Así funciona: ves una oferta de trabajo remoto. El puesto suele anunciarse como "asistente financiero" o "representante local". Te pedirán que recibas pagos de clientes en tu cuenta personal, que proceses esas transacciones, que retengas una comisión por tus servicios y que transfieras el resto a unos supuestos "proveedores". Para quienes buscan empleo en el difícil mercado laboral actual, esta puede parecer la oferta perfecta. El trabajo es remoto y no necesitas experiencia. Solo hace falta estar en un país determinado y tener una cuenta bancaria. El problema es que el dinero generalmente no pertenece a la empresa que te lo envía. Te están utilizando como mulero bancario, es decir, como alguien que (sin saberlo) mueve fondos obtenidos de manera fraudulenta. Según el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), esta es una práctica bastante extendida en ese país. Una vez que el dinero pasa por varias cuentas, resulta mucho más difícil para las autoridades rastrear su origen. El FBI señala que los principales objetivos de este tipo de estafas son los estudiantes y las personas que se incorporan por primera vez al mercado laboral, muchas veces inmigrantes. Con frecuencia, aún no tienen la experiencia necesaria para reconocer que una oferta de trabajo es sospechosa o para detectar las señales de alarma. Cuando me acercaron esta oferta de trabajo, vino de la mano de otro participante del programa Work&Travel en Craigslist, que la presentó como "una buena forma de ganar algo de dinero extra". Me insistió en que, al tener ya un visado de trabajo en Estados Unidos, no estaría incumpliendo ninguna ley. Para un estudiante joven trabajando por primera vez en el extranjero, aquello sonaba muy tentador. La única razón por la que no lo hice fue una llamada de mis padres, que me aconsejaron firmemente en contra. Esta estafa es la más peligrosa de todas, porque las consecuencias van mucho más allá de perder dinero o tiempo: puede acabar en una detención y derivar en antecedentes penales reales. Estafas de empleo con criptomonedas Las criptomonedas y el blockchain son sectores relativamente nuevos, aunque también peculiares. Peculiares porque hay un puñado de personas que los entienden a fondo y muchísimas otras que solo han oído hablar de su potencial para generar dinero. Por eso las ofertas de trabajo en criptomonedas pueden resultar tan... efectivas. Quienes no están familiarizados con este nicho pueden creer fácilmente en los altos salarios y en las tareas algo fuera de lo habitual. Y eso es exactamente lo que aprovechan los estafadores. Recibir una falsa oferta de trabajo remoto relacionada con cripto es una de las estafas más habituales en este sector. El trabajo consiste en completar tareas sencillas en línea que incluyen pequeños pagos para ganarse tu confianza. Después, te piden que deposites parte de tu propio dinero en una cuenta de criptomonedas en una plataforma específica. La plataforma te mostrará beneficios falsos y un saldo en crecimiento. Y entonces, un buen día, simplemente pierdes el acceso a tu cuenta y a tus supuestas ganancias. Tanto el FBI como la Comisión Federal de Comercio (FTC) han emitido advertencias sobre estafas de este tipo. Y, según la FTC, las estafas de tareas solo en el primer semestre de 2024 generaron pérdidas superiores a los 220 millones de dólares.

Empleos ilegales en centros de llamadas en el Sudeste Asiático Esta es probablemente una de las mayores estafas de reclutamiento internacional. Y no está en manos de estafadores amateurs que operan en internet: la gestionan sofisticadas organizaciones criminales transnacionales, entre ellas grupos del crimen organizado chino. Según INTERPOL, los centros de llamadas ilegales generan miles de millones de dólares al año. Así funciona: se atrae a los solicitantes con una oferta de atención al cliente, ventas, introducción de datos, marketing o informática en Tailandia, Camboya, Laos o Myanmar. La remuneración prometida suele ser alta (entre 1 000 y 3 000 dólares al mes) y tanto el alojamiento como los vuelos corren a cargo de la empresa. Una vez que los buscadores de empleo llegan al lugar de trabajo, les confiscan el pasaporte con frecuencia y se les obliga a participar en esquemas de fraude en línea dirigidos a víctimas en el extranjero. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cientos de miles de personas han sido víctimas de tráfico humano y se encuentran atrapadas en estos recintos de estafa en el Sudeste Asiático. Una de las supervivientes de esta situación explicó en una entrevista con la UNODC que todo seguía pareciendo normal cuando llegó al aeropuerto. La recibieron "representantes de la empresa" que sonreían y le dieron dinero para cenar. Pero al día siguiente, esas mismas personas ya le estaban dando órdenes a punta de pistola. Los gobiernos de varios países de la región llevan a cabo operaciones periódicas contra estos centros de llamadas ilegales. Por ejemplo, en 2025, Tailandia, China y Myanmar pusieron en marcha una operación coordinada contra los recintos situados cerca de la frontera con Myanmar. Las redadas liberaron a miles de ciudadanos extranjeros, muchos de los cuales habían viajado a la región atraídos por empleos en atención al cliente. Estafas relacionadas con la enseñanza de inglés en el extranjero Enseñar inglés en el extranjero es una de las formas más populares de trabajar fuera del propio país. Los recién graduados a menudo quieren conocer mundo antes de comprometerse con una carrera profesional, quienes están cerca de la jubilación o ya jubilados lo ven como un cambio de vida emocionante, y los docentes con experiencia buscan oportunidades en el extranjero para acceder a mejores condiciones y salarios. Precisamente por la popularidad de estos puestos, los estafadores los tienen en el punto de mira. Y, de hecho, existen varios tipos diferentes de estafas relacionadas con la enseñanza de inglés en el extranjero. Así funcionan: en primer lugar, está la estafa "estándar" de los gastos de tramitación de documentos. En este caso, recibirás una oferta de trabajo pero te pedirán que pagues por adelantado para que el reclutador o el empleador tramite tu documentación. Naturalmente, una vez que realizas el pago, el empleo nunca llega a materializarse. En segundo lugar, está la estafa de la "tarifa de colocación". Alguien te dice que puede garantizarte una oferta en un buen colegio, universidad o centro de formación, pero que necesitas pagar una pequeña cantidad por sus servicios. De nuevo, debes pagar por adelantado y, una vez que lo haces, la oferta de trabajo que inició todo esto desaparece para siempre. Luego está lo que se conoce como "bait and switch" o el clásico cebo y cambiazo. Técnicamente no es una estafa, pero sí una maniobra bastante habitual en algunas agencias. En este caso, te ofrecen un puesto en un prestigioso colegio internacional, con buen sueldo y beneficios. Justo cuando crees que todo está cerrado y te preparas para firmar el contrato, el agente te contacta para decirte que el puesto que te habían ofrecido inicialmente ya no está disponible. Pero hay otra oferta, en una institución más pequeña, con menor salario y probablemente peores condiciones. Como ya te estás preparando para mudarte, cuentan con que aceptarás y les ayudarás a colocar ese puesto menos atractivo, del que encima cobrarán comisión al empleador por haberte encontrado. Por qué la gente sigue cayendo en estas trampas Empezamos este artículo precisamente con esa respuesta. El mercado laboral hoy en día es muy duro. Con menos ofertas de empleo, la confusión generada por la inteligencia artificial y la transformación general de lo que significa tener una carrera profesional hoy, quienes se encuentran buscando trabajo están a menudo dispuestos a considerar cualquier opción. En primer lugar, nos encontramos con tres nichos que son relativamente "nuevos": el trabajo remoto, el trabajo con criptomonedas y el trabajo con inteligencia artificial. Para muchas personas, las oportunidades en estos ámbitos aún no son del todo familiares; no saben bien qué esperar. Por eso son más vulnerables a las ofertas fraudulentas: sencillamente, no las reconocerían como tales. En segundo lugar, los estafadores suelen dirigirse a personas en otros países que están dispuestas a mudarse o que acaban de llegar a un nuevo destino. En estos casos, la víctima puede desconocer las particularidades del mercado laboral en el lugar que desea o al que acaba de llegar: quizás no sepa cómo se tramitan los permisos de trabajo, qué tipo de tareas son habituales y cuáles no, o incluso qué podría acarrearle problemas legales. En tercer lugar, los estafadores son hoy mucho más sofisticados que hace apenas unos pocos años. Existen infinidad de herramientas que facilitan la suplantación de identidad. Puedes crear un sitio web de aspecto profesional en pocas horas sin ser diseñador, generar cientos de referencias falsas con ChatGPT y simular una presencia activa en redes sociales mediante publicaciones e interacciones generadas automáticamente. Los estafadores de hoy pueden dar vida a una empresa entera, con proyectos y empleados, con un esfuerzo mínimo. Esto complica aún más el panorama laboral. Además del estrés habitual que ya conlleva la búsqueda de empleo, los candidatos tienen que aprender ahora a filtrar ofertas fraudulentas increíblemente convincentes.