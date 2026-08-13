Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, por lo que no es de extrañar que surjan parejas en la oficina. Algunos estudios estiman que entre el 30 y el 40 % de los empleados ha tenido alguna vez una relación con un compañero o compañera de trabajo. Sin embargo, lo que parece algo bastante natural puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza según el país, la cultura y las políticas internas de cada empresa. Entre la tolerancia, la regulación estricta y los tabúes, las prácticas varían considerablemente. Un panorama general sobre esta cuestión especialmente delicada para quienes trabajan en el extranjero.

¿Qué dice la ley sobre las relaciones amorosas en el trabajo? En la mayoría de los países, que dos empleados de una misma empresa mantengan una relación sentimental no está prohibido en sí mismo. «Este tipo de relación, que pertenece al ámbito de la vida privada, no tiene nada de ilegal, ya sea en Suiza, en Francia o en cualquier otro lugar», confirma Caroline Diard, profesora asociada del departamento de Gestión de Recursos Humanos y Derecho Mercantil de TBS Education. Sin embargo, esta libertad de principio debe entenderse dentro del contexto particular de cada país. Caroline Diard subraya que existen diferencias culturales, sociales y jurídicas que influyen de manera determinante en cómo se perciben y regulan estas relaciones. En otras palabras, aunque tener una relación con un compañero de trabajo no esté prohibido, las consecuencias concretas pueden variar considerablemente de un país a otro. Leer también Trabajar en Europa en tiempos del cambio climático

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El caso del director general de Nestlé El despido del director general de Nestlé en 2025 por mantener una relación sentimental no declarada con una subordinada directa desató un amplio debate público. ¿Por qué una sanción tan severa si ninguna ley prohíbe este tipo de relación? Este caso ilustra precisamente la complejidad de los factores éticos, jurídicos y culturales que rodean las relaciones amorosas en el entorno laboral. En una multinacional de la envergadura de Nestlé, la imagen de marca y la gobernanza son cuestiones estratégicas de primer orden. «La empresa está presente en todos los continentes, con clientes procedentes de culturas y sensibilidades muy distintas. Por eso debe adoptar el mínimo común denominador en materia de sensibilidad y ética», señalaba el medio suizo RTS. La relación en sí no era ilegal. Lo que llevó al despido fue el incumplimiento del código de conducta interno de la empresa, que obliga a los altos directivos a declarar cualquier relación que pueda generar un conflicto de intereses o comprometer la buena gobernanza. A ese nivel de responsabilidad, la transparencia se considera una obligación ineludible. Cuando la relación sentimental implica una jerarquía Es precisamente en este contexto donde surgen los problemas con mayor frecuencia: una relación amorosa entre un superior y un subordinado o subordinada crea una situación especialmente delicada. El vínculo de subordinación conlleva un desequilibrio de poder que puede tener repercusiones importantes en la organización. Por un lado, este tipo de relación puede alimentar sospechas de favoritismo: los ascensos, las evaluaciones de desempeño o las decisiones sobre asignaciones corren el riesgo de percibirse como parciales. Esa percepción, aunque sea infundada, puede bastar para erosionar la confianza del equipo en la imparcialidad de la dirección. Por otro lado, si la relación termina o si uno de los implicados considera que fue presionado o perjudicado, la empresa puede verse expuesta a denuncias por acoso sexual, abuso de autoridad o discriminación. En definitiva, un «romance jerárquico» plantea cuestiones de gobernanza, equidad y responsabilidad legal que las empresas toman, lógicamente, muy en serio. Leer también Enfermo en el extranjero: ¿puedes perder tu empleo?