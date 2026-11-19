Los países con mayor potencial

Canadá

Canadá es uno de los destinos más atractivos para los profesionales del sector tecnológico. El sector tech representa el 3,9% del empleo nacional, y en 2024 el salario medio en esta industria se estimó en 103 460 dólares canadienses (aproximadamente 73 900 USD), un 57,8% por encima de la media general de la economía.

Además, Canadá tiene una sólida reputación como país abierto a la inmigración, con numerosos programas disponibles para profesionales de distintos sectores que deseen trabajar allí.

En el ámbito tecnológico, el país cuenta con un programa especializado para trabajadores extranjeros: el Global Talent Stream (GTS). Se trata de una vía acelerada, impulsada por los empleadores, dentro del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, pensada para que empresas innovadoras puedan contratar con rapidez a profesionales altamente especializados en tecnología y STEM.

El programa se divide en dos categorías: A y B.

La categoría A está dirigida a empresas canadienses de alto crecimiento que buscan talento experto y singular. El puesto debe ofrecer un salario base de al menos 80 000 dólares canadienses (aproximadamente 73 900 USD), y el candidato debe contar con un título avanzado o más de cinco años de experiencia.

La categoría B es para empresas que contratan trabajadores altamente cualificados en ocupaciones incluidas en la Global Talent Occupations List.

En ambos casos, el proceso de solicitud lo gestiona el empleador: no es posible aplicar de forma independiente. La empresa debe presentar primero la solicitud de Evaluación del Impacto en el Mercado Laboral (Labour Market Impact Assessment, LMIA) a través de la plataforma LMIA Online.

Alemania

Alemania cuenta con una de las economías tecnológicas más dinámicas de Europa. En 2026, la asociación sectorial Bitkom estimó que había 79 000 puestos de trabajo en TI sin cubrir en el país.

Para hacer frente a esta escasez de talento, Alemania ofrece visados de trabajo para expertos en informática y otros perfiles con alta demanda. La Tarjeta Azul de la UE (EU Blue Card) es un programa especializado para profesionales procedentes de fuera de la UE, el EEE y Suiza.

Para obtenerla en el ámbito de las TI, es necesario presentar un título universitario reconocido (o acreditar más de tres años de experiencia en el sector durante los últimos siete años), una oferta de empleo válida en el sector tecnológico con una duración superior a seis meses, y un salario bruto anual mínimo de 45 934,20 euros (alrededor de 51 400 USD) según los criterios de 2026. También se exige un nivel mínimo de alemán equivalente al B1.

Países Bajos

Los Países Bajos ocupan el séptimo puesto en el Índice Global de Innovación 2026. El país dispone además de un sector tecnológico de considerable tamaño: según la agencia de empleo neerlandesa UWV, más de 589 000 personas trabajan en el ámbito de las TIC, y solo en el segundo trimestre de 2026 se registraron cerca de 19 000 ofertas de empleo en este sector.

Los profesionales procedentes de fuera de la UE, el EEE y Suiza pueden acceder a estas oportunidades (y a muchas otras) a través del permiso de residencia para migrantes altamente cualificados (kennismigrant permit).

Para solicitarlo, es necesario contar con un contrato de trabajo con una empresa neerlandesa, que actuará como patrocinadora ante el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) y presentará la solicitud en nombre del candidato. Los requisitos salariales varían según la edad: el salario bruto anual mínimo es de 52 284 euros (alrededor de 58 500 USD) para menores de 30 años, y de 71 304 euros (alrededor de 79 800 USD) para mayores de esa edad.

Quienes aún no tienen una oferta de empleo también tienen opciones. Existe el permiso de residencia para año de orientación (zoekjaar o "año de búsqueda"), dirigido a titulados e investigadores que reúnan los requisitos, y que les otorga un año para buscar trabajo en los Países Bajos. Para acceder a este programa, es necesario contar con un máster o doctorado acreditado de una universidad situada entre las 200 mejores en al menos dos de los principales rankings internacionales (THE, QS, ShanghaiRanking, entre otros) y haber completado una investigación científica de carácter oficial en los Países Bajos.

Desde el permiso de año de orientación es posible pasar al permiso de residencia para migrantes altamente cualificados, con la ventaja adicional de que se aplica el umbral salarial mínimo reducido, de aproximadamente 37 000 euros (alrededor de 41 400 USD).

Portugal

Portugal se ha consolidado como un polo emergente de startups tecnológicas en Europa. Según el informe de 2025 de Startup Portugal, el país contaba con 5 091 startups activas y cerca de 28 000 empleados. Para responder a la creciente demanda de talento, el gobierno ha puesto en marcha diversas iniciativas de captación, entre ellas el programa Tech Visa, gestionado por el IAPMEI, la agencia portuguesa de empresa e innovación.

Para acceder al programa, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años, ser nacional de un país no perteneciente a la UE y no ser residente permanente en la UE.

Contar con una titulación universitaria de grado o superior.

Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional especializada.

Disponer de una oferta de trabajo de una empresa en Portugal que cumpla los requisitos salariales mínimos y tenga una duración de al menos 12 meses.

Reino Unido

Mientras la mayoría de los países exigen una oferta de empleo previa para tramitar un visado de trabajo, el Reino Unido ofrece una alternativa interesante: el visado para personas de alto potencial (High Potential Individual visa, HPI). Este visado permite a los candidatos que reúnan los requisitos trabajar o buscar empleo sin necesidad de tener un empleador de antemano. Para solicitarlo, es necesario contar con un título universitario obtenido en el extranjero en los últimos cinco años y que esté reconocido en la lista oficial. En general, el visado otorga dos años de residencia en el Reino Unido para explorar el mercado laboral local.

Singapur

Singapur es uno de los destinos más codiciados por los profesionales tecnológicos, tanto en el sudeste asiático como a nivel internacional. Muchas empresas lo utilizan como base regional, y el país alberga más de 4 500 startups tecnológicas y 80 de las 100 principales compañías tecnológicas del mundo. Las oportunidades laborales son abundantes: a octubre de 2026, JobStreet registraba cerca de 7 700 ofertas de empleo en la categoría de tecnología de la información y las comunicaciones.

Para atraer talento extranjero, Singapur contaba hasta ahora con el programa de visado Tech Pass. Sin embargo, a partir de enero de 2027 será sustituido por el Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass), en su modalidad de IA y Tecnología. Este programa está diseñado específicamente para expertos técnicos senior y directivos de primer nivel en ámbitos como la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Lo que distingue al ONE Pass de un visado de empleo convencional es que está vinculado directamente al solicitante, no a un empleador concreto. Esto le otorga una gran flexibilidad: los titulares pueden crear una startup, trabajar por cuenta ajena o prestar servicios de consultoría para varias empresas simultáneamente, ejercer como miembros del consejo de administración, entre otras posibilidades. Se concede inicialmente por cinco años y puede renovarse por otros cinco.

Para acceder al programa, los candidatos deben cumplir tanto los requisitos de compensación individual como los de escala corporativa.

Requisitos de compensación individual:

El solicitante debe haber percibido al menos 30 000 dólares de Singapur (alrededor de 23 500 USD) al mes de forma consecutiva durante los últimos 12 meses.

Existe una excepción para la remuneración en acciones: la compensación en forma de acciones consolidadas puede computar en este total. En ese caso, al menos 22 500 dólares de Singapur (aproximadamente 17 600 USD) deben corresponder a salario fijo, y el resto, 7 500 dólares de Singapur (alrededor de 5 900 USD), puede provenir de acciones consolidadas.

Además, el solicitante debe contar con al menos cinco años de experiencia (dentro de los últimos diez) en un puesto técnico de primer nivel.

Requisitos de escala corporativa:

El empleador actual o más reciente del solicitante debe ser una empresa tecnológica o una división tecnológica dedicada, y debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: una capitalización bursátil de al menos 500 millones de USD, unos ingresos anuales de al menos 200 millones de USD, una financiación captada de al menos 30 millones de USD (en el caso de startups) o activos bajo gestión de al menos 500 millones de USD (en el caso de fondos de capital riesgo).

China

China es una opción muy sólida para quienes quieran trabajar en el desarrollo tecnológico de productos físicos. Un ejemplo especialmente ilustrativo es la ciudad de Shenzhen, que alberga más de 25 000 empresas de alta tecnología reconocidas a nivel nacional. Gran parte de la tecnología que se produce allí está orientada a la exportación: Shenzhen es el principal exportador chino de drones (DJI), impresoras 3D (Bambu Lab y Creality), baterías de litio (Sunwoda) y vehículos eléctricos (BYD).

Aunque China es conocida por la abundancia de mano de obra, la situación es bien distinta en lo que respecta a puestos de alta responsabilidad en sectores especializados. Los expertos extranjeros son frecuentemente necesarios en áreas como el diseño industrial, el desarrollo de producto, el marketing o la localización. Además, la presencia de numerosas empresas internacionales con bases de fabricación en el país genera un amplio abanico de oportunidades para profesionales de fuera.

La vía habitual para trabajar en China comienza con una oferta de empleo de una empresa local. El empleador tramita entonces el permiso de trabajo, que el candidato utiliza para obtener el visado Z (de trabajo) antes de viajar al país.

No obstante, existen también vías especializadas para el talento tecnológico. Una de ellas es el visado K, lanzado en octubre de 2025 y dirigido a jóvenes titulados y profesionales extranjeros en áreas STEM. Los solicitantes deben contar con al menos una licenciatura en una disciplina STEM de una universidad o institución de investigación reconocida, o bien ocupar un puesto docente o investigador en una de estas instituciones. Este visado no requiere una invitación de un empleador chino.

La segunda opción es el visado R, destinado a expertos tecnológicos consolidados: científicos, líderes en tecnología y emprendedores. Para acceder a esta vía, los candidatos deben cumplir los criterios de talento de categoría A de China.

Nueva Zelanda

Según encuestas recientes, Nueva Zelanda tiene una necesidad especialmente acuciante de desarrolladores de software, analistas de datos y expertos en ciberseguridad. Esto otorga a los profesionales de estos perfiles una alta probabilidad de obtener el visado de trabajo para empleadores acreditados (Accredited Employer Work Visa, AEWV). Para solicitarlo, es necesario contar con una oferta de empleo de un empleador oficial y al menos 30 horas de trabajo garantizadas a la semana. El AEWV permite vivir y trabajar en Nueva Zelanda por un período de hasta cinco años.