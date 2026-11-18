Llegas a tu nuevo destino. Empiezas a trabajar. Y de repente, las cosas no funcionan como esperabas. Puede ser algo tan simple como que tus bromas no hacen gracia a nadie. O quizás las reuniones se sienten extrañamente silenciosas. Pero también puedes encontrarte con problemas operativos de verdad: empleados que no te dicen cuando algo va mal, o plazos que no se cumplen.
Y entonces empiezas a cuestionarte. No es posible que hayas perdido todas tus capacidades como mánager en cuestión de semanas. Entonces, ¿qué ha pasado?
Puede que te reconforte saber que no eres el único que se hace esta pregunta. Los retos emocionales de gestionar un equipo en el extranjero están, de hecho, ampliamente documentados.
El golpe a la confianza
Lo que tiene ser un mánager y líder de equipo con experiencia es precisamente eso: que ya has hecho tus deberes y, a estas alturas, probablemente ya no analizas cada interacción en el trabajo. Puede que incluso hayas desarrollado una especie de piloto automático profesional: reconoces las señales al instante, sabes cuándo presionar y cuándo dar espacio.
En el extranjero, muchos de esos instintos pueden dejar de funcionar de golpe. Todos tus años de experiencia pueden volverse de repente irrelevantes en el nuevo contexto. Y la sensación puede parecerse mucho a empezar desde cero.
Aquí es donde resulta fundamental distinguir entre la falta de familiaridad temporal y la incompetencia profesional. Sigues siendo el mismo profesional cualificado que eras en tu país. Lo que te falta es conocimiento contextual. Esta distinción puede ser muy tranquilizadora, porque transforma la pregunta "¿Se me da mal esto?" en una oportunidad de aprendizaje: "¿Qué información nueva me falta para hacerlo aún mejor?"
El choque cultural
Una cultura diferente puede cambiar por completo el significado de un mismo comportamiento directivo. No existe un estilo de gestión que funcione igual en todos los contextos, y los ejemplos que lo demuestran son numerosos.
En muchas culturas corporativas occidentales, por ejemplo, el feedback directo suele valorarse positivamente, incluso cuando adopta la forma de crítica. Sin embargo, en muchas culturas asiáticas, ese mismo enfoque puede llevar a alguien a "perder la cara". Discrepar abiertamente con alguien de mayor rango puede interpretarse como una señal de ambición y competencia en una empresa estadounidense, mientras que en Oriente Medio puede percibirse como una falta de respeto.
Las reuniones e incluso la toma de decisiones pueden regirse por normas distintas. Puede que estés acostumbrado a que las reuniones sean el espacio donde se debaten y se toman las decisiones. Pero en algunos países, las decisiones se toman antes de la reunión, en encuentros informales, y la reunión en sí no es más que un trámite.
Desconocer estas particularidades puede ponerte en situaciones bastante incómodas y hacerte dudar de cada interacción.
Informarte sobre la cultura corporativa y de gestión de tu nuevo destino es un buen punto de partida. Ahora bien, para un mánager con experiencia, abandonar su propio estilo de gestión en favor de uno completamente distinto difícilmente sería una solución sensata. La gestión internacional implica mucho más que memorizar una lista de normas culturales.
Un enfoque más práctico podría ser este: Observar → Preguntar → Experimentar → Ajustar.
Es importante ser consciente de la brecha entre lo que pretendes transmitir con tus acciones y cómo las interpreta tu equipo.
Si dar feedback directo en público no mejora los procesos, sino que mina la confianza de tus empleados, tu estrategia no está dando los resultados que buscas. Hay que ajustarla.
Puedes empezar con cambios pequeños: dar el feedback en privado, por ejemplo, o crear un espacio seguro para el desacuerdo donde las ideas puedan debatirse sin críticas abiertas. Observa si ese pequeño cambio te acerca al resultado que buscas y, si hace falta, sigue ajustando.
Con el tiempo, puede que acabes desarrollando un estilo de gestión híbrido y personalizado: una combinación de tu experiencia previa y el conocimiento local que vas adquiriendo, todo ello impulsado por tu capacidad de adaptación.
El agotamiento cultural
Ajustarse y adaptarse son necesidades absolutas cuando se vive en el extranjero. Pero aunque resuelven algunos problemas, generan otros. Uno de ellos es la fatiga cultural. Cuando cada interacción en el trabajo se convierte en algo que hay que descifrar y analizar, el agotamiento llega. No tiene por qué ser nada dramático, sino más bien la acumulación de cientos de pequeñas incertidumbres.
¿He dicho lo correcto? ¿Qué quería decir con esa respuesta? ¿He sido demasiado duro?
Una forma de reducir esa carga mental es crear una rutina en torno a ella. Date tiempo para desconectar después de cada reunión difícil. Queda con un amigo para tomar un café a la hora de comer. Comprométete a no llevarte el trabajo a casa, ni siquiera en la cabeza.
Busca formas transparentes de recoger feedback de tu equipo. Encuentra a un compañero local de confianza o a un mentor con quien puedas contrastar situaciones del trabajo. O establece sesiones de feedback con tu equipo donde todos puedan plantear inquietudes y proponer mejoras.
El principio que subyace a todas estas soluciones es el mismo: liberar espacio mental y aligerar parte de ese trabajo constante de decodificación cultural.
El choque de la responsabilidad
Una asignación internacional suele venir acompañada de una mayor responsabilidad. La empresa ha invertido una cantidad considerable en tu traslado: tu salario es más alto, tus gastos están cubiertos, y ahora tienes que demostrar que mereces esa apuesta. Es posible que sientas que la dirección está pendiente de tu rendimiento más que nunca.
Y la presión puede no desaparecer cuando sales de la oficina. Tu pareja puede haber dejado su trabajo, tus hijos pueden haber cambiado de colegio: todos han hecho sacrificios para que tú puedas tener esta oportunidad.
De repente, hay más en juego que nunca en tu capacidad para gestionar.
Esa presión puede generar una promesa peligrosa que te haces a ti mismo: "Voy a demostrarles a todos que puedo con esto". Puede que empieces a trabajar horas extra, a microgestionar a tu equipo y a evitar reconocer que tienes dificultades o pedir ayuda. Cada tropiezo puede empezar a sentirse como un fracaso personal.
En ese caso, puede ser inteligente redefinir primero qué significa ser competente durante los primeros meses en el extranjero. El éxito no consiste en llegar con todas las respuestas, sino en hacer buenas preguntas, identificar dónde tus suposiciones no encajan con la nueva realidad y practicar la adaptabilidad.
La soledad en el trabajo
La soledad es algo con lo que muchos expatriados lidian. Pero los mánagers en el extranjero pueden enfrentarse a varias capas de soledad a la vez: la que viene de ser el jefe, la de ser extranjero y la de ser el recién llegado al equipo. Todas esas soledades acumuladas pueden resultar abrumadoras.
Además, la soledad rara vez tiene una solución práctica sencilla. No puedes pedirle a los demás que te comprendan o que sean tus amigos. Pero sí puedes crear las condiciones para que eso ocurra de forma natural.
Algunos mánagers proponen crear un pequeño equipo informal dentro del trabajo que te ayude a adaptarte: compañeros locales con iniciativa, colegas expatriados con experiencia, profesionales de recursos humanos, cualquier persona que pueda ayudarte a conocer y entender mejor tu nuevo entorno profesional. Este grupo puede convertirse en un espacio seguro para compartir y recibir feedback. Y con algunas de las barreras formales rebajadas, tanto tú como tus compañeros puede que encontréis más fácil construir una conexión real.
Tener un plan concreto y por escrito puede ayudarte a sentirte más seguro y menos perdido, especialmente al principio.
Primeros 30 días: observar
Date tiempo simplemente para mirar y tomar notas.
- Fíjate en cómo se organizan las reuniones.
- Observa quién influye en las decisiones.
- Habla con tu equipo sobre qué entienden ellos por "buena gestión".
- Pregunta qué funcionó y qué no con tu predecesor.
- Evita hacer cambios precipitados y querer "arreglarlo todo".
Solo observa.
Del día 30 al 60: experimentar
Es tu momento de "jugar". A estas alturas probablemente ya sabes que los ajustes son inevitables, y seguramente ya tienes una lista de prioridades: algunos cambios son más urgentes que otros.
- Contrasta tus suposiciones con lo que estás viendo.
- Considera distintos estilos de feedback.
- Mantén algunas reuniones individuales para conocer mejor las respuestas de cada miembro de tu equipo.
- Pregúntate qué elementos de tu estilo de gestión son más flexibles.
- Prueba a introducir algunos cambios pequeños y observa su impacto.
- Lleva un "registro de sorpresas": los momentos en que probaste algo nuevo y el resultado no fue el esperado.
Del día 60 al 90: adaptarse
La adaptación es un proceso que puede durar toda tu carrera. Pero tras los primeros meses, ya puedes hacer tus primeros ajustes meditados en tu estilo de gestión. Es el momento en que tendrás una idea bastante clara de qué aspectos de tu forma de dirigir pueden cambiar y cuáles no.
- Establece "reglas" claras para la comunicación, el desacuerdo, los plazos y el feedback.
- Convierte en prácticas habituales lo que funcionó en tus experimentos anteriores.
- Considera explicar abiertamente tus preferencias como mánager, en lugar de esperar que el equipo las intuya y las adopte sin más.