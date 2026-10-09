Trabajador expatriado en Canadá: ¿a quién afecta la nueva directiva?
Los expatriados a los que aplica esta normativa deben:
- Contar con un permiso de trabajo vigente. Atención: si el permiso de trabajo vence antes de que finalicen los estudios, la solicitud del expatriado será rechazada.
- Matricularse en un programa cuya duración no supere los 6 meses. El centro de estudios elegido tiene libertad para solicitar al expatriado un justificante que acredite la legalidad de su estancia. En ese caso, deberá presentar un permiso de trabajo vigente.