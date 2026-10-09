Conviene acordar previamente las condiciones con el empleador, especialmente si el horario de los estudios coincide con la jornada laboral. Es posible que tenga que solicitar una flexibilización del horario o una reducción de la jornada laboral. Estas peticiones pueden implicar una modificación del contrato de trabajo, de ahí la importancia de hablar del proyecto con el empleador antes de tomar ninguna decisión.

Realizar una pasantía cooperativa sin permiso de estudios es posible. Atención: si la pasantía se lleva a cabo con un empleador distinto o en un ámbito diferente al del trabajo habitual del expatriado, es posible que la empresa que ofrece la pasantía deba tramitar un nuevo permiso de trabajo . En ese caso, el expatriado dispondrá de dos permisos de trabajo vigentes: uno vinculado a su empleo temporal y otro a su pasantía. Quienes ya cuentan con un permiso de trabajo abierto no necesitan solicitar un permiso adicional.

¿Es posible estudiar a tiempo completo?

Estudiar a tiempo completo es viable, aunque resulta menos ventajoso para los trabajadores extranjeros. La experiencia adquirida durante los estudios no se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la elegibilidad del expatriado en la Categoría de Experiencia Canadiense. Además, el trabajador no obtendrá ningún punto por «experiencia laboral en Canadá» dentro del Sistema de Clasificación Global de Entrada Expres.

¿Existen normas específicas para Quebec?

Los expatriados que cumplan los requisitos para estudiar sin permiso de estudios no necesitan presentar un Certificado de Aceptación de Quebec (CAQ).