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Canadá: los trabajadores temporales ya pueden estudiar sin permiso

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Canadá: los trabajadores temporales ya pueden estudiar sin permiso© AnnaStills / Envato Elements
Escrito porAsaël Häzaq

Ante la escasez de mano de obra que debilita la economía canadiense, el gobierno ha decidido apostar más por los trabajadores extranjeros. El 4 de septiembre, una directiva autoriza a los trabajadores temporales expatriados a estudiar en Canadá sin permiso de estudios, mientras siguen trabajando para un empleador canadiense. Eso sí, la duración máxima de los estudios no puede superar los 6 meses.

En este articulo
  1. Trabajador expatriado en Canadá: ¿a quién afecta la nueva directiva?
  2. Trabajar y estudiar a la vez: ¿cómo negociarlo con el empleador canadiense?
  3. ¿Se puede realizar una pasantía cooperativa mientras se estudia sin permiso de estudios?
  4. ¿Es posible estudiar a tiempo completo?
  5. ¿Existen normas específicas para Quebec?

Trabajador expatriado en Canadá: ¿a quién afecta la nueva directiva?

Los expatriados a los que aplica esta normativa deben:

  • Contar con un permiso de trabajo vigente. Atención: si el permiso de trabajo vence antes de que finalicen los estudios, la solicitud del expatriado será rechazada. 
  • Matricularse en un programa cuya duración no supere los 6 meses. El centro de estudios elegido tiene libertad para solicitar al expatriado un justificante que acredite la legalidad de su estancia. En ese caso, deberá presentar un permiso de trabajo vigente.

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Trabajar y estudiar a la vez: ¿cómo negociarlo con el empleador canadiense?

Conviene acordar previamente las condiciones con el empleador, especialmente si el horario de los estudios coincide con la jornada laboral. Es posible que tenga que solicitar una flexibilización del horario o una reducción de la jornada laboral. Estas peticiones pueden implicar una modificación del contrato de trabajo, de ahí la importancia de hablar del proyecto con el empleador antes de tomar ninguna decisión.

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¿Se puede realizar una pasantía cooperativa mientras se estudia sin permiso de estudios?

Realizar una pasantía cooperativa sin permiso de estudios es posible. Atención: si la pasantía se lleva a cabo con un empleador distinto o en un ámbito diferente al del trabajo habitual del expatriado, es posible que la empresa que ofrece la pasantía deba tramitar un nuevo permiso de trabajo. En ese caso, el expatriado dispondrá de dos permisos de trabajo vigentes: uno vinculado a su empleo temporal y otro a su pasantía. Quienes ya cuentan con un permiso de trabajo abierto no necesitan solicitar un permiso adicional.

¿Es posible estudiar a tiempo completo?

Estudiar a tiempo completo es viable, aunque resulta menos ventajoso para los trabajadores extranjeros. La experiencia adquirida durante los estudios no se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la elegibilidad del expatriado en la Categoría de Experiencia Canadiense. Además, el trabajador no obtendrá ningún punto por «experiencia laboral en Canadá» dentro del Sistema de Clasificación Global de Entrada Expres.

¿Existen normas específicas para Quebec?

Los expatriados que cumplan los requisitos para estudiar sin permiso de estudios no necesitan presentar un Certificado de Aceptación de Quebec (CAQ). 

Fuentes:

Trabajar
Canadá
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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