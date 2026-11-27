Cada año, millones de personas trabajan temporalmente en algún país de la UE: trabajadores de temporada, empleados en comisión de servicio y otras figuras similares. Para reducir la carga burocrática que esto genera, el Parlamento Europeo ha aprobado un programa de registro digital de documentos dirigido a estos trabajadores. El sistema se materializará en un portal en línea accesible a todos los Estados miembros, donde quedarán recogidos certificados de seguridad social, títulos académicos y cualificaciones profesionales.

La digitalización no solo simplifica los trámites, sino que también refuerza la transparencia y facilita el control. Al estar normalizados bajo un formato común, los títulos y cualificaciones serán mucho más fáciles de verificar. Además, los empleadores europeos podrán comparar perfiles de candidatos con mayor agilidad. El sistema de registro unificado está pensado especialmente para titulaciones obtenidas fuera de la UE: en lugar de recurrir a los mecanismos propios de cada Estado, las empresas utilizarán este portal para gestionar los datos de sus empleados extranjeros.

Los beneficios son considerables. Según la Comisión Europea, la adopción del portal permitirá a las empresas ahorrar un 73 % del tiempo que dedican actualmente a los trámites administrativos. Los plazos de tramitación de candidaturas también se reducirían de forma significativa: la Comisión señala que, de media, los procesos relacionados con titulados no europeos se prolongan hasta 14 meses. Con el nuevo portal, ese plazo podría recortarse a 4 meses, y el coste para las empresas quedaría reducido a la mitad.