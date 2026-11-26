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Alice in Messico: lasciare le certezze per scoprire nuove possibilità
A 28 anni, Alice ha lasciato il Friuli e un lavoro stabile nelle risorse umane per seguire il compagno a San Pedro Garza García, in Messico. Una scelta che l'ha portata a mettere in discussione le proprie certezze. Tra lezioni di spagnolo, nuove abitudini e differenze culturali, Alice sta imparando a conoscere il Paese e lati di sé che non aveva ancora esplorato. In questa intervista ci racconta come sta vivendo il trasferimento, cosa le manca dell'Italia e perché considera questa esperienza un'occasione per reinventarsi, anche professionalmente.
- Per cominciare, ti va di raccontarci qualcosa di te, del tuo percorso e di cosa ti ha portata a trasferirti in Messico?
- Come mai hai scelto proprio il Messico? Era una destinazione che conoscevi già oppure la decisione di trasferirti è nata da un'opportunità particolare?
- Ricordi le tue prime impressioni all'arrivo? C'è qualcosa che ti ha colpita particolarmente, in positivo o in negativo, e che oggi, dopo aver vissuto lì per un po', guardi con occhi diversi?
- Come descriveresti la tua vita quotidiana in Messico? Quali sono gli aspetti che apprezzi maggiormente e quelli ai quali stai facendo più fatica ad abituarti?
- Vivere in un Paese diverso dal proprio significa anche confrontarsi con nuove abitudini e modi di pensare. Quali differenze culturali hai notato tra l'Italia e il Messico? E come ti trovi nel rapporto con la popolazione locale?
- Parliamo anche del tuo percorso professionale. Di cosa ti occupi attualmente e in che modo il trasferimento in Messico ha influenzato il tuo lavoro e i tuoi obiettivi professionali?
- Guardando alla tua esperienza fino a oggi, cosa consiglieresti a un italiano che sta pensando di trasferirsi in Messico?
- Per concludere, come immagini il tuo futuro? Pensi di rimanere in Messico a lungo oppure hai altri progetti, personali o professionali, che ti piacerebbe realizzare?
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Per cominciare, ti va di raccontarci qualcosa di te, del tuo percorso e di cosa ti ha portata a trasferirti in Messico?
Mi chiamo Alice, ho 28 anni e sono friulana. Mi reputo una persona solare e curiosa, anche se devo ammettere di essere un po' maniaca del controllo e, a tratti, piuttosto lunatica.
Fin da bambina sognavo di fare un'esperienza all'estero, ma per diversi motivi non ho mai avuto l'opportunità di intraprenderla. Col tempo ho capito che forse non avevo nemmeno la mentalità giusta per affrontare un cambiamento così importante. Ho sempre cercato di dare il massimo in tutto ciò che facevo: nello studio, nello sport e nel lavoro.
Dopo la laurea sono entrata quasi subito nel mondo delle risorse umane, iniziando il mio percorso professionale in una multinazionale. La mia strada sembrava già scritta: studi conclusi, lavoro stabile, sport, famiglia, amicizie. Un percorso lineare e apparentemente ben definito. Eppure, proprio in mezzo a tutto quell'ordine, sentivo una certa confusione. Come se mancasse qualcosa.
Tre anni fa ho conosciuto il mio compagno, una persona con un cuore grande e ambizioni ancora più grandi. Con lui è nato un amore forte, di quelli che ti portano a rimettere in discussione molti punti fermi e a guardare oltre i confini che ti eri costruita.
Quando si è presentata l'opportunità di trasferirsi in Messico per lavoro, a San Pedro Garza García, ho preso una decisione che fino a qualche anno prima non avrei mai pensato di poter prendere: lasciare le mie certezze in Italia e seguirlo.
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Come mai hai scelto proprio il Messico? Era una destinazione che conoscevi già oppure la decisione di trasferirti è nata da un'opportunità particolare?
Utilizzo una frase da film: "È stato il Messico a scegliere me."
Scherzi a parte, in realtà, come anticipato prima, la destinazione è stata una conseguenza del percorso lavorativo del mio compagno.
Non ero mai stata in Messico in vita mia e, a dire il vero, non avevo mai nemmeno fatto un viaggio intercontinentale. Mi sono ritrovata a prendere una decisione importante senza conoscere davvero il Paese che sarebbe diventato la mia nuova casa.
Ho sempre avuto una forte attrazione per la cultura latinoamericana e per il mondo ispanico in generale. Per anni ho detto che, appena avessi avuto abbastanza soldi da parte, mi sarebbe piaciuto organizzare un lungo viaggio a tappe in Sud America per scoprire luoghi, persone e tradizioni diverse.
Alla fine, però, la vita aveva altri piani per me. Invece di partire per qualche settimana con uno zaino in spalla, mi sono trasferita dall'altra parte del mondo per iniziare un nuovo capitolo della mia vita.
Ricordi le tue prime impressioni all'arrivo? C'è qualcosa che ti ha colpita particolarmente, in positivo o in negativo, e che oggi, dopo aver vissuto lì per un po', guardi con occhi diversi?
Domanda particolare. A dire il vero, riflettendoci bene, non c'è nulla che mi abbia colpito in modo fortemente negativo. Una delle prime cose che ho notato e che mi ha lasciato, e continua a lasciarmi, piuttosto impressionata è la presenza della polizia: il tipo di automobili utilizzate, le uniformi e il numero di pattuglie presenti in città. È un aspetto che mi è rimasto davvero impresso.
L'aspetto positivo? A ogni angolo si trova un chiosco o un locale dove mangiare. L'offerta gastronomica è incredibile e, devo ammetterlo, il cibo è davvero buonissimo!
Come descriveresti la tua vita quotidiana in Messico? Quali sono gli aspetti che apprezzi maggiormente e quelli ai quali stai facendo più fatica ad abituarti?
Attualmente non sto lavorando. Ho deciso di dedicare i miei primi mesi qui ad ambientarmi, conoscere la città e, soprattutto, imparare la lingua. Questo mi permette di fare moltissime cose senza ritmi frenetici e senza la pressione di dover correre sempre.
Mi sveglio presto insieme al mio compagno, preparo la colazione per entrambi e il suo pranzo. Poi la giornata dipende molto dal programma che mi sono organizzata il giorno prima. Faccio passeggiate nei parchi o in centro città, visito musei, provo nuovi corsi, seguo lezioni di spagnolo e, perché no, posso anche concedermi una manicure alle undici del mattino, una cosa che prima sarebbe stata impensabile. Ho una grande libertà di gestire il mio tempo e gli unici appuntamenti fissi sono la spesa e la palestra.
Per molte persone questa potrebbe sembrare una situazione ideale. E in effetti è bello poter vivere con maggiore serenità e senza stress. Tuttavia, mi manca anche la frenesia della vita lavorativa. Mi manca andare al lavoro e quella sensazione di sentirmi utile, di contribuire a qualcosa o a qualcuno. Mi sento piena di energia, idee e voglia di fare e, paradossalmente, questa totale libertà a volte mi fa sentire un po' limitata.
Ciò che mi sta aiutando molto è la disponibilità e la gentilezza delle persone, sempre cordiali e sorridenti. Al contrario, uno degli aspetti a cui faccio più fatica ad abituarmi è la lentezza di molte situazioni quotidiane: il servizio al tavolo, la cassa del supermercato o l'assistenza nei negozi. Sono piccole differenze culturali che richiedono un po' di pazienza, ma che fanno parte dell'esperienza di vivere in un nuovo Paese.
Vivere in un Paese diverso dal proprio significa anche confrontarsi con nuove abitudini e modi di pensare. Quali differenze culturali hai notato tra l'Italia e il Messico? E come ti trovi nel rapporto con la popolazione locale?
Una delle differenze che ho notato maggiormente riguarda il rapporto con le persone: mi capita spesso di vedere intere famiglie riunite nei weekend o durante le festività, con nonni, zii e cugini che condividono molto tempo insieme. In generale ho trovato i messicani molto calorosi, disponibili e accoglienti. Fin dal mio arrivo mi sono sentita ben accolta e questo ha sicuramente facilitato il mio adattamento. Se dovessi fare un confronto con l'Italia, direi che ci sono molte somiglianze con le persone del Sud Italia.
Un'altra differenza che ho percepito è il forte valore attribuito alla famiglia e alle relazioni personali, che spesso rivestono un ruolo centrale nella vita quotidiana. Una delle cose che più mi ha colpito, ad esempio, è il rapporto con la morte durante il Día de los Muertos. Le persone care che sono venute a mancare non vengono soltanto piante e ricordate, ma anche celebrate. È un modo di vivere il ricordo molto diverso da quello a cui ero abituata e che ho trovato particolarmente significativo.
Parliamo anche del tuo percorso professionale. Di cosa ti occupi attualmente e in che modo il trasferimento in Messico ha influenzato il tuo lavoro e i tuoi obiettivi professionali?
Come ho già accennato, al momento non sto lavorando, ma il mio trasferimento in Messico ha avuto un forte impatto sui miei obiettivi professionali. Vorrei infatti cogliere questa opportunità per reinventarmi e mettermi alla prova in nuovi ambiti.
Ho sempre lavorato nel settore delle risorse umane, un campo che mi ha dato molto in termini di esperienza e crescita, ma oggi sento il desiderio di cambiare e ripartire da zero. Ho diverse idee e progetti in mente e spero di riuscire a trasformarne qualcuno in realtà.
Una convinzione che mi accompagna da sempre, e che questo cambiamento ha rafforzato ulteriormente, è che per raggiungere i propri obiettivi sia fondamentale impegnarsi con costanza, determinazione e umiltà.
Guardando alla tua esperienza fino a oggi, cosa consiglieresti a un italiano che sta pensando di trasferirsi in Messico?
Attualmente sono tre le cose che consiglierei:
- Se potete, arrivate qui con una buona base di spagnolo. Non fate come la sottoscritta! La lingua è fondamentale, soprattutto perché l'inglese è poco diffuso rispetto a quanto mi aspettassi.
- Fate una bella scorta di pazienza e calma per la gestione dei pacchi in dogana: ne avrete davvero bisogno.
- Partite senza pregiudizi. Spesso ciò che si sente dire sui Paesi lontani dal nostro è amplificato o raccontato in modo parziale. Cercate di costruirvi una vostra opinione attraverso l'esperienza diretta.
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Per concludere, come immagini il tuo futuro? Pensi di rimanere in Messico a lungo oppure hai altri progetti, personali o professionali, che ti piacerebbe realizzare?
Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il piano è quello di restare qui per qualche anno. Spero di riuscire a iniziare a lavorare il prima possibile, costruirmi una rete di contatti e creare una nuova quotidianità a 360 gradi.
Il Messico e questo cambiamento di vita mi stanno facendo scoprire molti lati di me che non conoscevo, o che forse conoscevo ma tendevo a tenere nascosti. Non so esattamente dove mi porterà questo percorso, ma so che voglio viverlo fino in fondo. Un nuovo Paese, ma la stessa curiosità e la stessa fame di imparare.
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