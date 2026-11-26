Mi chiamo Alice, ho 28 anni e sono friulana. Mi reputo una persona solare e curiosa, anche se devo ammettere di essere un po' maniaca del controllo e, a tratti, piuttosto lunatica. Fin da bambina sognavo di fare un'esperienza all'estero, ma per diversi motivi non ho mai avuto l'opportunità di intraprenderla. Col tempo ho capito che forse non avevo nemmeno la mentalità giusta per affrontare un cambiamento così importante. Ho sempre cercato di dare il massimo in tutto ciò che facevo: nello studio, nello sport e nel lavoro. Dopo la laurea sono entrata quasi subito nel mondo delle risorse umane, iniziando il mio percorso professionale in una multinazionale. La mia strada sembrava già scritta: studi conclusi, lavoro stabile, sport, famiglia, amicizie. Un percorso lineare e apparentemente ben definito. Eppure, proprio in mezzo a tutto quell'ordine, sentivo una certa confusione. Come se mancasse qualcosa. Tre anni fa ho conosciuto il mio compagno, una persona con un cuore grande e ambizioni ancora più grandi. Con lui è nato un amore forte, di quelli che ti portano a rimettere in discussione molti punti fermi e a guardare oltre i confini che ti eri costruita. Quando si è presentata l'opportunità di trasferirsi in Messico per lavoro, a San Pedro Garza García, ho preso una decisione che fino a qualche anno prima non avrei mai pensato di poter prendere: lasciare le mie certezze in Italia e seguirlo.

Come mai hai scelto proprio il Messico? Era una destinazione che conoscevi già oppure la decisione di trasferirti è nata da un'opportunità particolare?

Utilizzo una frase da film: "È stato il Messico a scegliere me."

Scherzi a parte, in realtà, come anticipato prima, la destinazione è stata una conseguenza del percorso lavorativo del mio compagno.

Non ero mai stata in Messico in vita mia e, a dire il vero, non avevo mai nemmeno fatto un viaggio intercontinentale. Mi sono ritrovata a prendere una decisione importante senza conoscere davvero il Paese che sarebbe diventato la mia nuova casa.

Ho sempre avuto una forte attrazione per la cultura latinoamericana e per il mondo ispanico in generale. Per anni ho detto che, appena avessi avuto abbastanza soldi da parte, mi sarebbe piaciuto organizzare un lungo viaggio a tappe in Sud America per scoprire luoghi, persone e tradizioni diverse.

Alla fine, però, la vita aveva altri piani per me. Invece di partire per qualche settimana con uno zaino in spalla, mi sono trasferita dall'altra parte del mondo per iniziare un nuovo capitolo della mia vita.

Ricordi le tue prime impressioni all'arrivo? C'è qualcosa che ti ha colpita particolarmente, in positivo o in negativo, e che oggi, dopo aver vissuto lì per un po', guardi con occhi diversi?

Domanda particolare. A dire il vero, riflettendoci bene, non c'è nulla che mi abbia colpito in modo fortemente negativo. Una delle prime cose che ho notato e che mi ha lasciato, e continua a lasciarmi, piuttosto impressionata è la presenza della polizia: il tipo di automobili utilizzate, le uniformi e il numero di pattuglie presenti in città. È un aspetto che mi è rimasto davvero impresso.

L'aspetto positivo? A ogni angolo si trova un chiosco o un locale dove mangiare. L'offerta gastronomica è incredibile e, devo ammetterlo, il cibo è davvero buonissimo!

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Come descriveresti la tua vita quotidiana in Messico? Quali sono gli aspetti che apprezzi maggiormente e quelli ai quali stai facendo più fatica ad abituarti?

Attualmente non sto lavorando. Ho deciso di dedicare i miei primi mesi qui ad ambientarmi, conoscere la città e, soprattutto, imparare la lingua. Questo mi permette di fare moltissime cose senza ritmi frenetici e senza la pressione di dover correre sempre.

Mi sveglio presto insieme al mio compagno, preparo la colazione per entrambi e il suo pranzo. Poi la giornata dipende molto dal programma che mi sono organizzata il giorno prima. Faccio passeggiate nei parchi o in centro città, visito musei, provo nuovi corsi, seguo lezioni di spagnolo e, perché no, posso anche concedermi una manicure alle undici del mattino, una cosa che prima sarebbe stata impensabile. Ho una grande libertà di gestire il mio tempo e gli unici appuntamenti fissi sono la spesa e la palestra.

Per molte persone questa potrebbe sembrare una situazione ideale. E in effetti è bello poter vivere con maggiore serenità e senza stress. Tuttavia, mi manca anche la frenesia della vita lavorativa. Mi manca andare al lavoro e quella sensazione di sentirmi utile, di contribuire a qualcosa o a qualcuno. Mi sento piena di energia, idee e voglia di fare e, paradossalmente, questa totale libertà a volte mi fa sentire un po' limitata.

Ciò che mi sta aiutando molto è la disponibilità e la gentilezza delle persone, sempre cordiali e sorridenti. Al contrario, uno degli aspetti a cui faccio più fatica ad abituarmi è la lentezza di molte situazioni quotidiane: il servizio al tavolo, la cassa del supermercato o l'assistenza nei negozi. Sono piccole differenze culturali che richiedono un po' di pazienza, ma che fanno parte dell'esperienza di vivere in un nuovo Paese.