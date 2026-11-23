Addio lungaggini burocratiche, treni (sempre) in ritardo, traffico, ansia e stress alla cassa del supermercato. Gli espatriati raccontano come la vita all'estero abbia cambiato le loro abitudini, alcune dettate dalla necessità, altre frutto di scelte personali. Nel nuovo Paese scoprono che le cose possono funzionare diversamente, spesso meglio di quanto immaginassero. E che cambiare abitudini può essere una piacevole sorpresa.

Burocrazia addio! La burocrazia è una di quelle «attività» quotidiane di cui si farebbe volentieri a meno. Alcuni Paesi, come Germania, Spagna, Italia, Turchia e Francia, sono noti per la pesantezza del loro apparato amministrativo. I futuri espatriati condividono le loro preoccupazioni sui social network: un utente prossimo a trasferirsi in Spagna scrive «Da quello che ho sentito, è un grattacapo». Chi proviene da nazioni con una burocrazia pesante lo conferma: liberarsi da centinaia i carte è un sollievo enorme. Irlanda e Giappone, secondo molti, richiederebbero molta meno documentazione. Un espatriato racconta: «La Germania, per me, è stata dura. Soprattutto per le tempistiche e le attese infinite. In Giappone è stato molto più semplice.» Anche nelle destinazioni note per la loro burocrazia, però, le cose cambiano. Un'espatriata racconta di non aver avuto difficoltà a ottenere il permesso di soggiorno in Francia, mentre le pratiche in Germania si sono rivelate «molto complicate». Su un punto, tuttavia, gli espatriati concordano: a prescindere dal Paese, la burocrazia, con i suoi «moduli di iscrizione infiniti» e la sua «mancanza di fluidità», può essere davvero opprimente. Non sorprende, quindi, che sia una delle cose di cui sono più felici di essersi liberati. Leggi anche Espatrio: come ricostruirsi quando si smette di lavorare?

Finalmente senza macchina Vivere senza auto è davvero possibile? Per molti abituati a spostarsi solo in macchina, la risposta è no. Alcune città sono state costruite attorno all'automobile: Dubai, Los Angeles, Kuwait City, Manila o Riad ne sono l'esempio più evidente. I mezzi pubblici esistono, ma non sono sviluppati ovunque, e per muoversi in queste metropoli sconfinate l'auto diventa quasi indispensabile. Un'abitudine che, nell'era del cambiamento climatico, si trasforma in un problema: l'auto elettrica non risolve tutto. Eppure, chi percorreva centinaia di chilometri ogni settimana ha scoperto con sorpresa un altro modo di vivere. «Non immaginavo la mia vita senza macchina. Ho persino pensato di portarla con me all'estero. Poi ho scoperto le gioie dei mezzi pubblici.» Zurigo, Hong Kong, Praga, Tokyo, Seoul, Singapore, Vienna, Berlino, Stoccolma, Amsterdam e Copenaghen figurano tra le città con i sistemi di trasporto più efficienti al mondo. Il costo dei trasporti è da tenere in considerazione (come in Giappone, ad esempio), ma la qualità della vita migliora, tanto più che i parcheggi scarseggiano. Alla fine, gli espatriati si dicono felici di aver abbandonato la dipendenza dall'auto per una vita più tranquilla, con mezzi pubblici «puntuali e puliti».

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Meno ansia, più serenità «Da quando ho lasciato gli Stati Uniti, non sono più stressato. Prima, quando vivevo in città, ero sempre in modalità "sopravvivenza".» Sono numerose le testimonianze di chi ha lasciato un ambiente stressante per trasferirsi in un luogo più tranquillo. È vero che la vita in città tende a essere più frenetica rispetto a quella in campagna, ma chi ha cambiato radicalmente ambiente è d'accordo: ha lasciato alle spalle certe abitudini quotidiane per riscoprire il piacere di una vita più serena nel Paese d'adozione. Un espatriato in Uruguay apprezza la tranquillità e lo «spirito di famiglia» della città in cui vive. Si sente parte di una comunità, senza avvertirne il peso, e questo ritrovato benessere gli permette di affrontare le giornate con maggiore serenità.. Leggi anche Come insegnare ai figli a gestire il denaro durante l'espatrio

La città non è più un «territorio ostile» La serenità si ritrova anche quando ci si rende conto di non dover più stare costantemente sulla difensiva. Alcuni espatriati raccontano: «Prima vivevo come in territorio nemico, ma ci ero così abituato da non rendermene conto. Sui mezzi pubblici, ad esempio, era stressante. Persino gli sguardi della gente per strada.» Alcuni genitori raccontano di aver sentito il bisogno di proteggere eccessivamente i propri figli, per il timore costante che potesse accadere loro qualcosa. «Vivere negli Stati Uniti è così. Quella paura non ti abbandona mai.» Naturalmente, questo non significa che un Paese sia completamente pericoloso e un altro del tutto sicuro: il rischio zero non esiste. Gli espatriati osservano semplicemente che, trasferendosi altrove, le loro abitudini sono cambiate in meglio. «All'estero ho scoperto piccole comodità, come le colonnine gratuite per gonfiare le gomme delle biciclette.» Altri apprezzano una migliore organizzazione degli spazi urbani, con aree pedonali, piste ciclabili e parchi. Piccoli dettagli che, nel loro insieme, migliorano la qualità della vita quotidiana. Ci si sente più sicuri e si adottano nuove abitudini. «Ho imparato ad avere più fiducia in me stesso e negli altri», conclude un espatriato. Il portafoglio respira, anche al banco della frutta e verdura La crisi economica mondiale getta i paesi nell'incertezza e mette a dura prova i conti correnti degli espatriati. Fare la spesa ogni giorno può diventare una fonte di stress, soprattutto nelle grandi città. Un'espatriata che lavora nel settore bancario racconta: «Lavoravo a Parigi. Mi hanno trasferita a New York. Mi sono ricreduta in fretta. Anche con uno stipendio più alto, è difficile. Non ero abituata a passare ore a fare la spesa, ma lì non c'era scelta: bisognava controllare tutti i prezzi prima di comprare.» Tornata in Francia, dice di essere felice di aver ritrovato le vecchie abitudini. «Il costo della vita resta più accessibile in Francia. Anche a Parigi, si riesce ad andare avanti.» Un altro espatriato ha vissuto l'esperienza opposta: abituato a «contare tutto» al supermercato, «soprattutto per frutta, verdura e prodotti freschi», si è trasferito in un paese con un costo della vita inferiore a quello d'origine. «Quasi mi affamavo per non andare in rosso a fine mese. Un incubo. Da quando me ne sono andato, niente più stress della spesa! Guadagno meno di prima, ma qui almeno pago meno. Anche frutta e verdura.» Mangia meglio, in modo più sano, spendendo meno: un vero guadagno su tutti i fronti. Non ha nessuna intenzione di tornare indietro. Leggi anche Vivere all'estero: come ritrovare la curiosità degli inizi