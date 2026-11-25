Tornare a vivere nel proprio Paese oppure restare all'estero? È una domanda che molti espatriati si fanno. Anche quando ti trasferisci all'estero con l'intenzione di restarci, sai che tornare a casa è sempre un'opzione. Se le cose non vanno come speravi, puoi decidere di rientrare. Certo, non è una scelta priva di difficoltà, ma rappresenta comunque la possibilità di ricominciare. Come capire, però, se è davvero arrivato il momento di tornare? E soprattutto, come decidere se farlo oppure no?
Ci sono casi in cui la risposta arriva da sola. Accade spesso quando a spingere verso il ritorno sono fattori esterni, indipendenti dalla propria volontà. Un espatriato scrive nel nostro forum sulla Tunisia, in una conversazione con un altro espatriato: «Tra i frequenti tagli alla corrente e all'acqua, la vita qui può essere molto diversa da quella a cui si è abituati. In casa si possono raggiungere i 35°C, e avere un congelatore ha poco senso se la luce può mancare per otto ore o più. Due mesi fa non avrei mai immaginato di scrivere una cosa del genere, ma io non sono appena arrivato in Tunisia: ci vivo da quasi 14 anni. E adesso mi chiedo: cosa faccio?»
Quando la situazione nella nazione in cui si vive peggiora in modo concreto, rendendo la quotidianità scomoda, la decisione di tornare a casa (o di trasferirsi altrove) diventa quasi naturale. Si tratta di risolvere un problema reale.
A volte è la destinazione stessa a non lasciare scelta. Possono cambiare le norme sulla residenza, come è successo in Turchia. Per diversi anni il Paese aveva consentito ai cittadini stranieri di ottenere la residenza turistica, basata sull'affitto a lungo termine, che permetteva loro di vivere stabilmente sul territorio. Nel 2022, a fronte di un numero particolarmente elevato di nuovi arrivi, la Turchia ha iniziato a introdurre restrizioni sulla residenza a lungo termine. Sommato all'aumento degli affitti e all'inflazione galoppante, molti espatriati si sono ritrovati con ragioni concrete e urgenti per andarsene.
E se non fosse successo nulla di eclatante, eppure si avesse la sensazione che la propria esperienza all'estero abbia fatto il suo corso?
I motivi possono essere molti. Anni di nostalgia accumulata. Priorità cambiate. Una destinazione che non corrisponde più ai propri obiettivi di vita. L'arrivo di un figlio, che ha trasformato la visione di ciò che è meglio per sé e per la propria famiglia. L'elenco è potenzialmente infinito.
Il problema, quando le ragioni per tornare sono meno nitide, è che non si riesce a capire con certezza se si tratti di un momento passeggero, di qualcosa che si può risolvere con piccole modifiche, oppure se sia davvero arrivato il momento di rientrare.
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Il motivo per cui ci si è trasferiti non esiste più
Questo punto riporta al momento in cui è nata l'idea di andare all'estero. Cosa ha guidato quella decisione? Un'opportunità di lavoro, forse. O il desiderio di seguire il partner. O ancora, un'avventura nata quasi per caso, da prendere al volo.
Riesaminare la ragione originaria del trasferimento è un esercizio sorprendentemente utile. In cinque o dieci anni può cambiare moltissimo, e quando la vita quotidiana occupa gran parte dei pensieri, si smette spesso di chiedersi se i motivi che ci hanno portato qui siano ancora validi.
Un'opportunità professionale che un tempo era legata a una specifica destinazione, per esempio, oggi potrebbe essere svolta da remoto. Chi si era trasferito in un luogo con un costo della vita più basso potrebbe trovarsi a fare i conti con affitti e spese cresciuti al punto da vanificare quel vantaggio.
Oppure, la ragione iniziale potrebbe semplicemente essere diventata irrilevante. Ci si era innamorati della cultura, si erano costruite relazioni significative, avviato un'attività. In questo caso, anche se il motivo originario è venuto meno, non ha più importanza.
Ogni scelta si compie in una fase precisa della vita. Trasferirsi all'estero a vent'anni è spesso legato al desiderio di avventura e indipendenza: si vuole una vita piena di persone nuove, eventi, uscite, città frenetiche e opportunità a portata di mano.
A quarant'anni l'indipendenza potrebbe non essere più in cima alla lista. Le avventure degli anni precedenti possono aver soddisfatto quella sete, e ora si potrebbe cercare qualcosa di più stabile, una vita più prevedibile e un senso di appartenenza più profondo.
Anche il contesto intorno a noi cambia. I genitori e i fratelli invecchiano, il tempo con la famiglia acquista un valore diverso. La qualità del sistema sanitario diventa più importante. E ciò che rendeva la nuova destinazione entusiasmante può iniziare a pesare: un clima tropicale, voli lunghi e costosi per tornare a casa.
Esiste persino un concetto specifico, quello di «invecchiare fuori» da una destinazione, particolarmente diffuso tra gli espatriati occidentali nel Sud-Est asiatico. Per molti di loro, la vita in Cina o in Thailandia diventa più complicata dopo una certa età.
«La cosa che sento di più, adesso, è probabilmente la solitudine. Non che manchino gli amici, ci sono. E i colleghi anche. Ma così tante persone se ne sono andate che mi sento... rimasto indietro. Amo la mia vita qui (a Shenzhen, in Cina), ma ho sempre meno vecchi amici con cui condividerla», racconta Mike, espatriato in Cina da tanti anni.
Quando non ci si sente più felici della propria vita
A volte non siamo noi a cambiare, né il Paese in cui viviamo o le nostre circostanze. Semplicemente, cambia il nostro modo di vedere le cose.
Le fasi dell'espatrio sono ben note: dall'entusiasmo iniziale allo shock culturale, fino all'accettazione. Ma quando vivere all'estero diventa la normalità, possiamo renderci conto che alcuni compromessi non valgono più la pena. Parlare un'altra lingua potrebbe non risultare mai naturale come speravamo. Oppure potremmo accorgerci di non esserci mai davvero integrati, nonostante il tempo trascorso nel Paese.
Quando abbiamo la sensazione di sopportare la nostra vita quotidiana anziché viverla pienamente, è comprensibile iniziare a desiderare di andare altrove.
Vivere all'estero può diventare parte dell'immagine che si ha di sé, e di quella che gli altri hanno di noi. Agli occhi di amici e familiari non si è più semplicemente se stessi: si è «quello che si è trasferito in Thailandia», o «la coppia che è andata in pensione in Spagna». Il trasferimento diventa un'etichetta.
Questo può rendere scomoda l'idea di rientrare. Tornare può sembrare un'ammissione di errore o di fallimento, anche quando non lo è affatto. Si può avere la sensazione di dover giustificare il cambiamento di rotta agli altri.
C'è poi tutto il tempo e l'energia investiti nella vita all'estero: la lingua imparata, la carriera, le amicizie. Lasciare tutto questo può sembrare una sconfitta, come se gli anni trascorsi fossero stati «sprecati».
In questi casi può essere utile osservare le parole che si usano quando si pensa alla propria situazione. C'è una differenza sostanziale tra «voglio vivere qui» e «ho paura di cosa penseranno gli altri».
Tornare a casa, se è quello che si desidera, non è un'esperienza di espatrio fallita. È un capitolo ragionevole e sensato di un'avventura che si trasforma in qualcosa di nuovo. Lasciare una città o un lavoro non viene quasi mai interpretato come la prova di una scelta sbagliata. Lo stesso vale per la vita all'estero: non deve essere "per sempre" affinchè sia un successo.
L'arrivo dei figli ha cambiato le priorità
Avere figli può cambiare radicalmente le proprie esigenze, comprese quelle legate al Paese in cui si vive. Diventano importanti la disponibilità di servizi per l'infanzia a prezzi accessibili, un buon sistema sanitario, gli spazi all'aperto e la possibilità di trascorrere più tempo in famiglia. Man mano che i figli crescono, emergono altre questioni: la qualità dell'istruzione, la lingua di insegnamento e la disponibilità di scuole internazionali. Si può sentire il bisogno di avere accanto amici e familiari, oppure desiderare che i propri figli crescano vicino ai parenti, condividendo i valori con cui si è cresciuti.
Non sorprende, quindi, che la nascita dei figli sia uno dei motivi principali che spingono molti espatriati a tornare nel proprio Paese.
Prima di fare le valigie: guarda in faccia la realtà
La vita all'estero, prima o poi, diventa difficile. E quando accade, si rischia di cadere nella trappola di idealizzare il Paese d'origine. Si ricorda quanto tutto fosse più semplice, quanto fosse rassicurante parlare la propria lingua, avere amici e familiari vicini.
Il problema è che si finisce per confrontare le difficoltà concrete della vita attuale con un ricordo vago o selettivo della vita di prima.
È un paradosso interessante. Si dice spesso che trascorrere una vacanza in un Paese non significa sapere cosa voglia dire viverci. Eppure, lo stesso ragionamento vale anche per il ritorno nella nazione d'origine, soprattutto dopo molti anni trascorsi all'estero. Eppure nessuno mette in guardia dallo stesso rischio che si corre al momento del ritorno. Chi non torna a casa da tempo potrebbe non sapere davvero com'è «casa» oggi. Più a lungo si è via, più il distacco cresce, e può riguardare tutto: dal costo della vita alle relazioni. Nel frattempo, anche noi siamo cambiati.
Non è un caso che molti espatriati descrivano il ritorno dopo una lunga assenza come un nuovo trasferimento.
Ecco alcune domande utili per orientarsi nella decisione.
Non confondere un mese difficile con una ragione per andarsene.
Un periodo complicato all'estero, che si tratti di difficoltà economiche, di una rottura sentimentale o di problemi sul lavoro, può influenzare il desiderio di partire in modo sproporzionato rispetto alla realtà.
Vale la pena chiedersi: cosa dovrebbe cambiare perché valesse la pena restare? E cercare di rispondere nel modo più specifico possibile. Un reddito più alto? Un appartamento migliore? Più amicizie? Se il problema ha una soluzione realistica nella situazione attuale, potrebbe essere prematuro pensare a un trasferimento.
Togliere dall'equazione le aspettative degli altri.
Immaginate che nessuno debba mai sapere mai se siete rimasti o partiti. Cosa fareste?
Chiedersi per cosa si rimane
Scrivete le ragioni per cui volete restare senza contare l'«investimento» già fatto. Non pensateci in termini di «ho già vissuto qui cinque anni». L'attenzione dovrebbe essere su ciò che il restare offre per il futuro, non sul passato.
Verificare se i motivi di base sono ancora valide
Ripensate al motivo per cui vi siete trasferiti all'estero e valutate se regge ancora. In caso contrario, avete nuove ragioni per restare, o state semplicemente andando avanti per inerzia?
Confrontare due giornate normali
Non confrontate una settimana lavorativa all'estero con il Natale a casa con amici e familiari. Immaginate invece una giornata lavorativa del tutto normale in entrambi i contesti: il tragitto per andare al lavoro, la vita in ufficio, i figli, il clima, il costo della vita, come sarebbe il fine settimana. Quale delle due vite vi convince di più?
Informarsi su quanto è cambiato il Paese d'origine
Quanto costano gli affitti? Quali sono gli stipendi medi nel proprio settore? Quanto si pagherà in tasse, sanità, assistenza all'infanzia, trasporti e altre spese quotidiane?
Essere geograficamente più vicini alla famiglia e ai vecchi amici non significa automaticamente vederli di più. Loro hanno costruito le proprie vite, spesso senza la nostra presenza.
Ci sarebbe qualcosa della vita all'estero che mancherebbe?
Anche quando la vita all'estero sembra pesante, ci sono probabilmente cose che si danno per scontate: l'indipendenza, il clima, la sicurezza, il reddito. Ciò che non si vorrebbe perdere è valido tanto quanto ciò che si spera di ritrovare.
Fare un «test del ritorno»
Più informazioni si hanno, più consapevole sarà la decisione. Se possibile, vale la pena tornare a casa per un periodo più lungo del solito e provare a vivere «una vita normale», quella che si avrebbe se si rientrasse davvero. Esplorare le opportunità di lavoro o parlarne con amici che lavorano lì, usare i mezzi pubblici, cercare casa. Capire, nei limiti del possibile, quanto la vita che si sta considerando assomigli davvero a quella che si immagina.