A volte la risposta è semplice

Ci sono casi in cui la risposta arriva da sola. Accade spesso quando a spingere verso il ritorno sono fattori esterni, indipendenti dalla propria volontà. Un espatriato scrive nel nostro forum sulla Tunisia, in una conversazione con un altro espatriato: «Tra i frequenti tagli alla corrente e all'acqua, la vita qui può essere molto diversa da quella a cui si è abituati. In casa si possono raggiungere i 35°C, e avere un congelatore ha poco senso se la luce può mancare per otto ore o più. Due mesi fa non avrei mai immaginato di scrivere una cosa del genere, ma io non sono appena arrivato in Tunisia: ci vivo da quasi 14 anni. E adesso mi chiedo: cosa faccio?»

Quando la situazione nella nazione in cui si vive peggiora in modo concreto, rendendo la quotidianità scomoda, la decisione di tornare a casa (o di trasferirsi altrove) diventa quasi naturale. Si tratta di risolvere un problema reale.

A volte è la destinazione stessa a non lasciare scelta. Possono cambiare le norme sulla residenza, come è successo in Turchia. Per diversi anni il Paese aveva consentito ai cittadini stranieri di ottenere la residenza turistica, basata sull'affitto a lungo termine, che permetteva loro di vivere stabilmente sul territorio. Nel 2022, a fronte di un numero particolarmente elevato di nuovi arrivi, la Turchia ha iniziato a introdurre restrizioni sulla residenza a lungo termine. Sommato all'aumento degli affitti e all'inflazione galoppante, molti espatriati si sono ritrovati con ragioni concrete e urgenti per andarsene.