Leggi che possono sorprendere
Chi vive all'estero può trovarsi ad affrontare, in caso di divorzio o di decesso, normative locali del tutto inaspettate.
Giappone: l'affidamento dei figli dopo il divorzio
La separazione pone inevitabilmente la questione dell'affidamento dei figli.
Il Giappone applica una legge che lascia spesso di stucco: l'affidamento dei figli è esclusivo e viene attribuito a uno solo dei due genitori, salvo accordo consensuale tra le parti.
Il genitore titolare della potestà esclusiva decide, tra le altre cose, le modalità di visita dell'altro genitore, che rischia di perdere ogni contatto con i propri figli. Questa norma, radicata nell'etica giapponese secondo cui i figli «appartengono» a un'unica famiglia, è oggetto di numerose proteste, come riporta il Washington Post. Il quotidiano racconta, tra gli altri, il caso di Izumi, privata dal suo ex marito del diritto di visita ai figli: il ricorso alla giustizia non ha avuto esito.
La legge nipponica si applica anche agli espatriati, non soltanto alle coppie giapponesi: chi divorzia nel Paese è soggetto alle stesse regole. La situazione sta però cambiando, dato che il Giappone sta valutando una riforma del sistema per introdurre il concetto di affidamento condiviso, avvicinando finalmente le sue pratiche a quelle degli altri paesi del G7.
Emirati Arabi Uniti: la successione in caso di decesso
Negli Emirati Arabi Uniti (EAU), come nella maggior parte dei Paesi, al decesso di un espatriato le autorità locali intervengono automaticamente nella ripartizione dei beni, a meno che non siano state prese disposizioni esplicite in anticipo.
La normativa degli EAU si fonda generalmente sulla sharia, la legge islamica che codifica diritti e doveri, e si discosta notevolmente dalle pratiche successorie vigenti nei paesi d'origine della maggior parte degli espatriati. In base alla sharia, ad esempio, quote specifiche dell'eredità spettano agli eredi designati secondo il grado di parentela, e non necessariamente al coniuge superstite.
A seguito di riforme giuridiche, gli espatriati non musulmani possono oggi redigere un testamento che richiami le leggi successorie del proprio Paese d'origine. È però indispensabile registrarlo ufficialmente presso una giurisdizione riconosciuta dagli EAU, come il Dipartimento giudiziario di Abu Dhabi. È opportuno farsi assistere da un professionista: un testamento formalmente irregolare, che non indichi con chiarezza la legge da applicare o la ripartizione dei beni, può indurre i tribunali degli EAU ad applicare comunque la sharia per impostazione predefinita, con il rischio di ritardi e contenziosi significativi, soprattutto nei casi che coinvolgono più beneficiari o situazioni contrastanti.
La questione dei beni immobili è particolarmente delicata: anche quando il testamento specifica una legge straniera in materia di successioni, i tribunali degli EAU possono applicare la normativa locale agli immobili situati nel Paese.
Germania: l'anno di separazione prima del divorzio
Chi decide di divorziare mentre vive in Germania deve armarsi di pazienza: la normativa tedesca impone una «Trennungsjahr», ovvero un anno di separazione obbligatoria prima che la coppia possa procedere al divorzio.
Nel corso di questo periodo i coniugi devono vivere separatamente, in abitazioni distinte, anche se sono previste alcune eccezioni nei casi in cui la convivenza sia inevitabile. L'anno di separazione funge da fase di riflessione e lascia la possibilità di una riconciliazione prima che il divorzio venga formalizzato. Trascorso tale periodo, se la riconciliazione non è avvenuta, ciascuno dei due coniugi può chiedere il divorzio.
Aspetti amministrativi da considerare in caso di divorzio all'estero
Al di là dei casi specifici già citati, un divorzio o un decesso che avviene all'estero comporta quasi sempre una complessità amministrativa ben maggiore rispetto a quanto si potrebbe immaginare.
Gli avvocati raccomandano una serie di adempimenti per affrontare la situazione nel modo più agevole possibile.
Dichiarazione preventiva della legge da applicare
Per «anticipare» un eventuale divorzio in condizioni favorevole è possibile scegliere la legge del Paese da applicare al proprio regime patrimoniale, basandosi sulla propria nazionalità o su quella dello Stato di residenza. La dichiarazione va effettuata davanti a un notaio, con scrittura privata o in occasione della stipula di un contratto matrimoniale. Optare per la legge del proprio Paese d'origine evita di trovarsi impreparati in una nazione straniera di cui non si conoscono necessariamente le regole: sarà quella legge a disciplinare il divorzio.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il testo di riferimento per gli Stati dell'Unione europea (UE).
Stipulare un contratto matrimoniale
Diversi avvocati consigliano di stipulare un contratto matrimoniale internazionale, ossia un contratto le cui clausole siano riconoscibili e applicabili anche in Paesi diversi da quello in cui è stato celebrato il matrimonio. Il contratto può essere redatto anche dopo le nozze, ad esempio prima della partenza per l'estero.
In assenza di un contratto, e qualora si applichi la legge della nazione di espatrio, sarà necessario conformarsi alla giurisdizione locale per quanto riguarda la divisione dei beni e altre disposizioni, come gli assegni di mantenimento.
Affidamento dei figli
Anche quando il divorzio è disciplinato dalla legge del Paese d'origine, le normative attribuiscono generalmente la competenza in materia di affidamento alla giurisdizione del luogo di residenza dei figli.
Si pensi al caso di due cittadini francesi residenti negli Stati Uniti con i figli, che scelgono di divorziare sotto la giurisdizione francese: sarà comunque la legge americana a regolare la situazione dei minori, poiché la loro residenza abituale si trova negli Stati Uniti.
E il visto?
È un aspetto amministrativo da non trascurare.
Chi era titolare di un visto legato a quello del coniuge rischia, in caso di divorzio, di trovarsi senza uno status legale regolare alla scadenza del documento. Per chi desidera restare dopo la separazione, è necessario esaminare le opzioni disponibili per ottenere un visto autonomo: tutto dipende dalle politiche di immigrazione dello Stato in questione.
In Germania, chi è titolare di un permesso di soggiorno subordinato a quello del coniuge può restare in loco per un anno dopo il divorzio, il tempo necessario per avviare le pratiche per ottenere un permesso autonomo.
Aspetti amministrativi da considerare in caso di decesso all'estero
I familiari di chi muore all'estero devono essere pronti ad affrontare una serie di adempimenti burocratici.
Redazione dell'atto di decesso all'estero
Il primo passo è far accertare il decesso dalle autorità locali, che rilasceranno un certificato di morte tramite l'ospedale o la polizia, in caso di incidente.
Occorre poi rivolgersi, nella nazione in cui è avvenuto il decesso, all'ambasciata o al consolato generale del Paese di nazionalità del defunto. Su presentazione del certificato di morte, verranno rilasciati l'atto di decesso ufficiale e la relativa trascrizione.
Pratiche per il rimpatrio della salma
Le procedure sono strettamente regolamentate. È necessario ottenere un'autorizzazione al trasporto per il rimpatrio della salma verso il Paese d'origine; anche in questo caso, l'ambasciata o il consolato possono fornire chiarimenti e assistenza.
Affidarsi a un'impresa specializzata è indispensabile: il trasporto di una salma richiede il rispetto di condizioni rigorose, tra cui specifiche norme per la bara e conservazione della spoglia.
Pratiche successorie
All'interno dell'UE, in materia di successione si applica la normativa dello Stato in cui il defunto aveva l'ultima residenza.
Al di fuori dell'Unione europea, occorre fare riferimento ai principi e agli usi vigenti nel Paese di residenza del defunto. Vale la pena ricordare che esistono accordi internazionali o bilaterali tra Stati, tra il Paese d'origine e quello di residenza del defunto, in materia di successioni.
Come per il divorzio, se si desidera che una legge specifica disciplini la propria successione, è necessario indicarla espressamente in un testamento.
La situazione si complica ulteriormente quando i beni, in particolare gli immobili, sono distribuiti in più Paesi. Occorre esaminare le convenzioni vigenti tra gli Stati interessati e gli eredi rischiano di dover affrontare adempimenti burocratici nel Paese di residenza del defunto qualora questi avessi detenuto proprietà immobiliari.