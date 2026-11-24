Leggi che possono sorprendere

Chi vive all'estero può trovarsi ad affrontare, in caso di divorzio o di decesso, normative locali del tutto inaspettate.

Giappone: l'affidamento dei figli dopo il divorzio

La separazione pone inevitabilmente la questione dell'affidamento dei figli.

Il Giappone applica una legge che lascia spesso di stucco: l'affidamento dei figli è esclusivo e viene attribuito a uno solo dei due genitori, salvo accordo consensuale tra le parti.

Il genitore titolare della potestà esclusiva decide, tra le altre cose, le modalità di visita dell'altro genitore, che rischia di perdere ogni contatto con i propri figli. Questa norma, radicata nell'etica giapponese secondo cui i figli «appartengono» a un'unica famiglia, è oggetto di numerose proteste, come riporta il Washington Post. Il quotidiano racconta, tra gli altri, il caso di Izumi, privata dal suo ex marito del diritto di visita ai figli: il ricorso alla giustizia non ha avuto esito.

La legge nipponica si applica anche agli espatriati, non soltanto alle coppie giapponesi: chi divorzia nel Paese è soggetto alle stesse regole. La situazione sta però cambiando, dato che il Giappone sta valutando una riforma del sistema per introdurre il concetto di affidamento condiviso, avvicinando finalmente le sue pratiche a quelle degli altri paesi del G7.

Emirati Arabi Uniti: la successione in caso di decesso

Negli Emirati Arabi Uniti (EAU), come nella maggior parte dei Paesi, al decesso di un espatriato le autorità locali intervengono automaticamente nella ripartizione dei beni, a meno che non siano state prese disposizioni esplicite in anticipo.

La normativa degli EAU si fonda generalmente sulla sharia, la legge islamica che codifica diritti e doveri, e si discosta notevolmente dalle pratiche successorie vigenti nei paesi d'origine della maggior parte degli espatriati. In base alla sharia, ad esempio, quote specifiche dell'eredità spettano agli eredi designati secondo il grado di parentela, e non necessariamente al coniuge superstite.

A seguito di riforme giuridiche, gli espatriati non musulmani possono oggi redigere un testamento che richiami le leggi successorie del proprio Paese d'origine. È però indispensabile registrarlo ufficialmente presso una giurisdizione riconosciuta dagli EAU, come il Dipartimento giudiziario di Abu Dhabi. È opportuno farsi assistere da un professionista: un testamento formalmente irregolare, che non indichi con chiarezza la legge da applicare o la ripartizione dei beni, può indurre i tribunali degli EAU ad applicare comunque la sharia per impostazione predefinita, con il rischio di ritardi e contenziosi significativi, soprattutto nei casi che coinvolgono più beneficiari o situazioni contrastanti.

La questione dei beni immobili è particolarmente delicata: anche quando il testamento specifica una legge straniera in materia di successioni, i tribunali degli EAU possono applicare la normativa locale agli immobili situati nel Paese.

Germania: l'anno di separazione prima del divorzio

Chi decide di divorziare mentre vive in Germania deve armarsi di pazienza: la normativa tedesca impone una «Trennungsjahr», ovvero un anno di separazione obbligatoria prima che la coppia possa procedere al divorzio.

Nel corso di questo periodo i coniugi devono vivere separatamente, in abitazioni distinte, anche se sono previste alcune eccezioni nei casi in cui la convivenza sia inevitabile. L'anno di separazione funge da fase di riflessione e lascia la possibilità di una riconciliazione prima che il divorzio venga formalizzato. Trascorso tale periodo, se la riconciliazione non è avvenuta, ciascuno dei due coniugi può chiedere il divorzio.