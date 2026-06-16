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Nuova Zelanda: nuovi requisiti d'inglese per i visti

Notizie di attualità 1 min di lettura
travailler en Nouvelle Zelande© wirestock / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Dal 1° giugno, sono entrate in vigore per alcuni lavoratori stranieri in Nuova Zelanda. Gli obiettivi del governo: favorire l'integrazione degli stranieri e contrastare gli abusi da parte dei datori di lavoro.

In questo articolo
  1. Nuovi requisiti linguistici per l'inglese: i visti coinvolti
  2. Esenzioni
  3. Impatto della riforma sui lavoratori stranieri

Nuovi requisiti linguistici per l'inglese: i visti coinvolti

I futuri espatriati che fanno domanda per un visto di lavoro presso un datore di lavoro accreditato (AEWV) e che occuperanno una posizione di livello 3, inclusa nella classificazione ufficiale (ANZSCO) o nella lista nazionale delle professioni (NOL), devono soddisfare nuovi requisiti per la conoscenza dell'inglese. Prima della riforma, solo chi occupava un livello di competenza 4 e 5 era tenuto a dimostrare un livello di inglese pari, almeno, al minimo richiesto dallo Stato.

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Esenzioni

Non rientrano nella riforma:

  • I lavoratori già in possesso di un AEWV (la legge non è retroattiva)
  • Gli espatriati che fanno domanda per un visto stagionale per «manodopera mondiale».
  • Gli stranieri che richiedono un visto stagionale per «picco di attività»
  • I lavoratori che richiedono un cambio di posizione.

Impatto della riforma sui lavoratori stranieri

L'esecutivo ha previsto un periodo transitorio per evitare ricadute negative sui visti dei lavoratori stranieri interessati dai nuovi requisiti linguistici. Gli espatriati con un AEWV valido fino al 1° dicembre 2026 non saranno tenuti a soddisfare questo requisito per richiedere un nuovo visto AEWV di competenza 3. Sono inoltre esenti gli espatriati che hanno già dimostrato il proprio livello di inglese in una precedente domanda di AEWV.

Le aziende che assumono espatriati sono invitate ad adeguarsi rapidamente ai nuovi requisiti linguistici e ad adattare le proprie selezioni in base al nuovo criterio. Anche i futuri espatriati dovrebbero accertarsi di possedere il livello minimo di inglese richiesto e sostenere i test linguistici adeguati prima di presentare la domanda.

Link utili:

Governo neozelandese: livello minimo richiesto di conoscenza dell'inglese

Lista verde: trovare una professione richiesta in Nuova Zelanda

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
Nuova Zelanda
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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