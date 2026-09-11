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Elezioni per il rinnovo dei ComItEs il 4 dicembre 2026

Notizie di attualità 1 min di lettura
uomo che vota© Edmond Dantes / Pexels
Scritto daFrancesca

I ComItEs sono i Comitati degli Italiani all'Estero. Rappresentano le comunità italiane residenti all'estero e fanno da punto di collegamento con le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il 4 dicembre 2026 si terranno le elezioni per il loro rinnovo. 

Alle elezioni dei ComItEs 2026 possono partecipare gli italiani residenti all'estero che soddisfano tutti i requisiti previsti per l'elettorato attivo.

In particolare, per poter votare è necessario:

  • essere in possesso dei requisiti di legge per l'elettorato attivo;

  • essere residenti nella circoscrizione consolare di riferimento;

  • essere iscritti all'AIRE nella stessa circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni.

Il voto si svolge per corrispondenza, ma con una differenza importante rispetto alle elezioni politiche e ai referendum: il plico elettorale non viene inviato automaticamente a tutti gli aventi diritto.

Per riceverlo, gli elettori che rispettano i requisiti sopra indicati devono presentare al proprio consolato una richiesta di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei ComItEs entro il 4 novembre 2026.

La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo per l'iscrizione nell'elenco elettorale. Dato che le modalità di presentazione possono variare in base alla circoscrizione consolare, è consigliabile consultare il sito del proprio consolato o dell'ambasciata di riferimento per scaricare il modulo e verificare come trasmetterlo.

Fonti:

Formalità burocratiche
formalitÃ 
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Francesca
Autore
Francesca

Dal 2012 gestisco la community italiana di Expat.com, dove accompagno quotidianamente italiani già espatriati o in procinto di trasferirsi. Rispondo alle loro domande, attraverso i forum, su temi cruciali come lavoro, alloggio, sanità, scuola, fiscalità, burocrazia e vita quotidiana all'estero. Il mio ruolo è ascoltare, orientare, condividere risorse affidabili e facilitare il contatto tra espatriati per stimolare la condivisione di esperienze. Gestisco anche la comunicazione e la traduzione di contenuti per la piattaforma. Scrivo articoli per il magazine di Expat.com, affrontando tematiche fondamentali per gli italiani nel mondo come tramandare la lingua italiana ai figli nati all'estero, le relazioni interculturali e l'identità italiana nel mondo, le opportunità di studio e lavoro per i giovani italiani all'estero, l'assistenza sanitaria per gli espatriati italiani e la burocrazia italiana per chi vive all'estero (AIRE, documenti, rinnovi, ecc.). Gestisco inoltre la sezione delle guide, dove mi occupo della traduzione di contenuti dall'inglese all'italiano, e la sezione del magazine dedicata alle interviste degli italiani all'estero: una vera e propria fonte di informazioni sulla vita all'estero, dalla viva voce di chi l'ha vissuta e la racconta per aiutare altri italiani nel loro progetto di espatrio. Nel corso degli anni ho intervistato vari profili tra cui studenti, professionisti, imprenditori, pensionati, famiglie con figli, responsabili dei Centri di Cultura italiana all'estero, dirigenti delle Camere di Commercio Italiane nel mondo, e membri del Com.It.Es. Ho contribuito all'organizzazione di varie iniziative che hanno ricevuto ampia copertura da AISE (Agenzia Internazionale Stampa Estero), dall'agenzia giornalistica nazionale Nove Colonne, da ComunicazioneInform.it e da ItaloBlogger.com, come rappresentante degli expat italiani nel mondo. Un riconoscimento che valorizza il mio impegno nella promozione della cultura italiana e nella creazione di legami comunitari significativi.

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