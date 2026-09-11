Alle elezioni dei ComItEs 2026 possono partecipare gli italiani residenti all'estero che soddisfano tutti i requisiti previsti per l'elettorato attivo.
In particolare, per poter votare è necessario:
essere in possesso dei requisiti di legge per l'elettorato attivo;
essere residenti nella circoscrizione consolare di riferimento;
essere iscritti all'AIRE nella stessa circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni.
Il voto si svolge per corrispondenza, ma con una differenza importante rispetto alle elezioni politiche e ai referendum: il plico elettorale non viene inviato automaticamente a tutti gli aventi diritto.
Per riceverlo, gli elettori che rispettano i requisiti sopra indicati devono presentare al proprio consolato una richiesta di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei ComItEs entro il 4 novembre 2026.
La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo per l'iscrizione nell'elenco elettorale. Dato che le modalità di presentazione possono variare in base alla circoscrizione consolare, è consigliabile consultare il sito del proprio consolato o dell'ambasciata di riferimento per scaricare il modulo e verificare come trasmetterlo.