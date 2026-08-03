Permesso di lavoro: nuove restrizioni

Brutte notizie per chi intende trasferirsi in Canada. Il 29 luglio 2026, le autorità canadesi per l'immigrazione hanno annunciato un inasprimento delle norme relative al permesso di lavoro basato sulla reciprocità (esenzione C20). L'esenzione C20 consente di ottenere un permesso di lavoro senza dover sottoporsi alla valutazione dell'impatto sul mercato del lavoro (EIMT). D'ora in avanti, i candidati stranieri dovranno già essere alle dipendenze dell'azienda straniera prima di richiedere l'«esenzione C20» per svolgere un'attività lavorativa in Canada. Gli espatriati che devono prendere servizio dopo il loro arrivo in Canada non potranno quindi più beneficiare di un permesso di lavoro ai sensi dell'esenzione C20.

Le autorità canadesi giustificano la misura richiamando la finalità originaria dell'esenzione C20: favorire uno «scambio di conoscenze o di esperienze» tra il lavoratore espatriato e il datore di lavoro canadese. Il programma di occupazione reciproca si valuta sia a livello aziendale sia a livello statale. Così come i lavoratori stranieri beneficiano dell'esenzione C20, i canadesi espatriati possono a loro volta essere assunti, alle stesse condizioni, da aziende straniere. Un espatriato che inizia a lavorare per un datore di lavoro canadese dopo il suo arrivo in Canada non rientra però, secondo le autorità, nella definizione di programma di occupazione reciproca.

L'esenzione C20 è tradizionalmente utilizzata da multinazionali, organizzazioni internazionali, istituzioni governative e simili. La restrizione non si applica al programma Esperienza Internazionale Canada (EIC), che è disciplinato da norme di immigrazione distinte. I datori di lavoro che non possono più avvalersi dell'esenzione C20 hanno la possibilità di assumere tramite il Programma dei lavoratori stranieri temporanei (PTET), con l'obbligo di fornire una EIMT.