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Corea del Sud: visti più flessibili per attirare lavoratori stranieri

Notizie di attualità
Busan, Coree du Sud
Dmitry_Rukhlenko / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaqil 28 Maggio 2026

Lo scorso marzo, il Ministero della Giustizia sudcoreano ha annunciato un allentamento delle condizioni di rilascio di alcuni visti per contrastare la carenza di manodopera. Il 12 maggio, il Ministero dell'Occupazione e del Lavoro ha presentato una nuova strategia per favorire l'impiego dei lavoratori stranieri, sostenendo al contempo quello dei lavoratori locali.

Visto D-4: requisiti linguistici più flessibili

Il 5 marzo 2026 il Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (MAFRA) ha presentato un programma dall'obiettivo duplice: promuovere la cultura coreana attraverso la cucina e formare cuochi stranieri grazie alla creazione di una scuola, la Sura Academy. L'apertura dell'istituto è prevista per il secondo semestre del 2026. Il governo, ispirandosi ai modelli italiano e francese, intende inoltre inaugurare una versione «Premium» della scuola per formare talenti culinari di alto livello. Questa seconda struttura dovrebbe aprire i battenti nel 2027.

Per incentivare le iscrizioni, il ministero ha annunciato un allentamento dei requisiti relativi alla conoscenza della lingua coreana. La novità riguarda le domande di visto D-4, riservato a tirocini, formazioni tecniche non accademiche e programmi intensivi di apprendimento del coreano.

Lavoratori qualificati: via al un nuovo programma pilota

È in arrivo un nuovo programma pilota per il visto E-7-3, destinato ai lavoratori qualificati. L'obiettivo è attrarre talenti stranieri nei settori in crisi, in particolare nell'industria manifatturiera. Il programma prevede una quota annuale di 150 lavoratori qualificati.

Vengono inoltre rese più flessibili le regole relative al visto E-7-1, riservato ai professionisti altamente qualificati. I laureati in discipline scientifiche e ingegneristiche idonei non dovranno più dimostrare un anno di esperienza professionale per richiedere il visto. Va ricordato che il visto E-7 è destinato agli stranieri qualificati in un settore specifico e che la loro attività professionale deve essere registrata presso il Ministero della Giustizia.

L'isola di Jeju attira i lavoratori stranieri in workcation

Ben nota agli appassionati di serie coreane, la celebre isola di Jeju punta ad attrarre i lavoratori da remoto in workcation. Le autorità locali hanno proposto di estendere l'esenzione dal visto da 30 a 90 giorni per i cittadini dei Paesi idonei. Il progetto deve tuttavia attendere l'approvazione del governo sudcoreano.

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
Corea del Sud
A proposito di

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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