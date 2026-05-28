Visto D-4: requisiti linguistici più flessibili

Il 5 marzo 2026 il Ministero dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari rurali (MAFRA) ha presentato un programma dall'obiettivo duplice: promuovere la cultura coreana attraverso la cucina e formare cuochi stranieri grazie alla creazione di una scuola, la Sura Academy. L'apertura dell'istituto è prevista per il secondo semestre del 2026. Il governo, ispirandosi ai modelli italiano e francese, intende inoltre inaugurare una versione «Premium» della scuola per formare talenti culinari di alto livello. Questa seconda struttura dovrebbe aprire i battenti nel 2027.

Per incentivare le iscrizioni, il ministero ha annunciato un allentamento dei requisiti relativi alla conoscenza della lingua coreana. La novità riguarda le domande di visto D-4, riservato a tirocini, formazioni tecniche non accademiche e programmi intensivi di apprendimento del coreano.

Lavoratori qualificati: via al un nuovo programma pilota

È in arrivo un nuovo programma pilota per il visto E-7-3, destinato ai lavoratori qualificati. L'obiettivo è attrarre talenti stranieri nei settori in crisi, in particolare nell'industria manifatturiera. Il programma prevede una quota annuale di 150 lavoratori qualificati.

Vengono inoltre rese più flessibili le regole relative al visto E-7-1, riservato ai professionisti altamente qualificati. I laureati in discipline scientifiche e ingegneristiche idonei non dovranno più dimostrare un anno di esperienza professionale per richiedere il visto. Va ricordato che il visto E-7 è destinato agli stranieri qualificati in un settore specifico e che la loro attività professionale deve essere registrata presso il Ministero della Giustizia.

L'isola di Jeju attira i lavoratori stranieri in workcation

Ben nota agli appassionati di serie coreane, la celebre isola di Jeju punta ad attrarre i lavoratori da remoto in workcation. Le autorità locali hanno proposto di estendere l'esenzione dal visto da 30 a 90 giorni per i cittadini dei Paesi idonei. Il progetto deve tuttavia attendere l'approvazione del governo sudcoreano.