Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) prevedono alcune eccezioni che consentono di vivere all'estero per più di 6 mesi all'anno mantenendo il proprio visto.
Il visto degli EAU resta valido dopo 6 mesi all'estero?
Avviso ai residenti stranieri. Le autorità emiratine informano che il permesso di soggiorno di un residente straniero che vive per più di 180 giorni consecutivi fuori dal territorio viene annullato. La persona interessata dovrà richiedere un nuovo permesso di soggiorno. Esistono tuttavia alcune eccezioni.
La guida per espatriati negli Emirati Arabi
Completa e gratuitaDa leggere
Espatriati titolari di un visto specifico
I titolari di Golden visa, Green visa e gli investitori in possesso di un visto di residenza non sono soggetti al principio di invalidità del visto per soggiorni prolungati all'estero.
Unisciti alla comunità negli Emirati Arabi
Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero
Espatriati al servizio di cittadini emiratini o diplomatici
Nessun rischio di sanzioni anche per gli espatriati che lavorano come collaboratori domestici, al servizio di cittadini emiratini, che studiano all'estero o che devono sottoporsi a cure mediche fuori dal Paese. Lo stesso vale per i collaboratori domestici dei diplomatici che rappresentano gli EAU all'estero e per i dipendenti in missione diplomatica titolari di un visto di residenza negli EAU.
Esenzione familiare e necessità mediche
Le mogli straniere di un cittadino emiratino possono rimanere all'estero per più di 6 mesi conservando il proprio visto. Gli stranieri e i loro accompagnatori possono inoltre soggiornare all'estero oltre i 6 mesi per ricevere cure mediche, a condizione di presentare una documentazione medica approvata dalle autorità sanitarie emiratine.
Studenti stranieri
Anche gli studenti stranieri iscritti a determinate università estere non rischiano di perdere il visto. Per verificare di rientrare in questa categoria, devono rivolgersi all'Autorità federale per l'identità, la cittadinanza, le dogane e la sicurezza portuale (ICP). Gli studenti che studiano all'estero pur essendo titolari di un visto di residenza valido negli EAU potranno conservare il proprio visto anche dopo aver trascorso più di 6 mesi fuori dal Paese.
Sponsorizzazione e lavoro
Gli espatriati sponsorizzati dai servizi diplomatici emiratini mantengono il visto anche dopo 6 mesi di permanenza all'estero. La misura si estende anche ai familiari a carico. Lo stesso vantaggio spetta agli stranieri impiegati nel settore pubblico emiratino inviati all'estero per formazione o in missione, oppure che lavorano in un ufficio estero pur essendo titolari di un visto di residenza valido negli EAU.
La guida per espatriati negli Emirati Arabi
Completa e gratuitaDa leggere
Altri casi
Chi possiede un visto di residenza valido e ottiene una convalida da parte dell'ICP potrà accedere sul territorio anche dopo un soggiorno prolungato all'estero, previo pagamento delle spese richieste.
Commenti
Servizi essenziali per espatriare
Continua a leggere
Il Golden Visa emiratino semplificato per attrarre investitori e imprenditori
Stati Uniti: il tuo visto può essere rifiutato?
AIRE e casa in Italia: quando il Fisco può contestare la tua residenza estera
Regole più severe per ottenere la residenza permanente in Finlandia
Quanto è difficile andare in pensione all'estero?
Trasferirsi all'estero in coppia: un passaporto debole è un ostacolo?
Carta d'identità cartacea non più valida per l'espatrio in Unione Europea dal 2026
Ti trasferisci all'estero nel 2026? Ecco cosa ti aspetta
Nuova Zelanda: nuovo visto di lavoro per gli investitori stranieri
Unisciti alla comunità negli Emirati Arabi
Ricevi consigli utili per vivere al meglio la tua esperienza all'estero