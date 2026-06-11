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Il visto degli EAU resta valido dopo 6 mesi all'estero?

Notizie di attualità 2 min di lettura
Peut-on conserver son visa des EAU après 6 mois à l'étranger ?© YuriArcursPeopleimages / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Avviso ai residenti stranieri. Le autorità emiratine informano che il permesso di soggiorno di un residente straniero che vive per più di 180 giorni consecutivi fuori dal territorio viene annullato. La persona interessata dovrà richiedere un nuovo permesso di soggiorno. Esistono tuttavia alcune eccezioni.

In questo articolo
  1. Espatriati titolari di un visto specifico
  2. Espatriati al servizio di cittadini emiratini o diplomatici
  3. Esenzione familiare e necessità mediche
  4. Studenti stranieri
  5. Sponsorizzazione e lavoro
  6. Altri casi

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) prevedono alcune eccezioni che consentono di vivere all'estero per più di 6 mesi all'anno mantenendo il proprio visto.

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Espatriati titolari di un visto specifico

I titolari di Golden visa, Green visa e gli investitori in possesso di un visto di residenza non sono soggetti al principio di invalidità del visto per soggiorni prolungati all'estero.

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Espatriati al servizio di cittadini emiratini o diplomatici

Nessun rischio di sanzioni anche per gli espatriati che lavorano come collaboratori domestici, al servizio di cittadini emiratini, che studiano all'estero o che devono sottoporsi a cure mediche fuori dal Paese. Lo stesso vale per i collaboratori domestici dei diplomatici che rappresentano gli EAU all'estero e per i dipendenti in missione diplomatica titolari di un visto di residenza negli EAU.

Esenzione familiare e necessità mediche

Le mogli straniere di un cittadino emiratino possono rimanere all'estero per più di 6 mesi conservando il proprio visto. Gli stranieri e i loro accompagnatori possono inoltre soggiornare all'estero oltre i 6 mesi per ricevere cure mediche, a condizione di presentare una documentazione medica approvata dalle autorità sanitarie emiratine.

Studenti stranieri

Anche gli studenti stranieri iscritti a determinate università estere non rischiano di perdere il visto. Per verificare di rientrare in questa categoria, devono rivolgersi all'Autorità federale per l'identità, la cittadinanza, le dogane e la sicurezza portuale (ICP). Gli studenti che studiano all'estero pur essendo titolari di un visto di residenza valido negli EAU potranno conservare il proprio visto anche dopo aver trascorso più di 6 mesi fuori dal Paese.

Sponsorizzazione e lavoro

Gli espatriati sponsorizzati dai servizi diplomatici emiratini mantengono il visto anche dopo 6 mesi di permanenza all'estero. La misura si estende anche ai familiari a carico. Lo stesso vantaggio spetta agli stranieri impiegati nel settore pubblico emiratino inviati all'estero per formazione o in missione, oppure che lavorano in un ufficio estero pur essendo titolari di un visto di residenza valido negli EAU.

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Altri casi

Chi possiede un visto di residenza valido e ottiene una convalida da parte dell'ICP potrà accedere sul territorio anche dopo un soggiorno prolungato all'estero, previo pagamento delle spese richieste.

Fonti:

Formalità burocratiche
visto
Emirati Arabi
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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