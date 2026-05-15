Gli EAU aggiornano il loro Golden Visa

L'aggiornamento riguarda il portale dedicato al Golden Visa per gli investitori: più accessibile e intuitiva, la piattaforma è stata riprogettata per rispondere meglio alle esigenze dei candidati stranieri e semplificare le pratiche. Le novità vanno a beneficio soprattutto di chi avvia startup e delle piccole e medie imprese (PMI): iter di candidatura accelerato, programmi di investimento dedicati e molto altro.

Leggi anche Dubai elimina la soglia minima per il visto immobiliare

Gli EAU rafforzano il sostegno alle PMI

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) puntano sulle PMI per accelerare ulteriormente la propria crescita economica. Il ministro dello Sport, il dottor Ahmad bin Abdullah Belhoul Al Falasi, ha sfruttato l'occasione del forum Make it in the Emirates – che ha riunito una larga rappresentanza di PMI – per ribadire la strategia del governo a sostegno della nascita e, soprattutto, della continuità delle imprese nazionali. Il messaggio del ministro, anche presidente del Fondo di crescita degli EAU, punta a rassicurare, in un momento in cui alcune voci parlano di un disimpegno dello Stato in un contesto di tensioni economiche.

Il Fondo di crescita degli Emirati consente alle PMI di ottenere investimenti a lungo termine per svilupparsi con maggiore solidità e far fronte alle pressioni esterne. Le PMI partecipano con una quota compresa tra il 20 e il 49 %. I settori di investimento prioritari restano quelli caratterizzati da carenze strutturali (sanità, edilizia) e i comparti ad alto tasso di innovazione (tecnologie avanzate).

Link utile:

Investire negli EAU