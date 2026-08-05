Negli ultimi decenni, questa visione è cambiata profondamente. L'aumento delle migrazioni internazionali, la globalizzazione e lo sviluppo delle diaspore hanno portato la maggior parte degli Stati ad accettare progressivamente la doppia cittadinanza e, in alcuni casi, persino a incoraggiarla. Oggi viene infatti riconosciuta come un'opportunità per mantenere e rafforzare i legami economici, culturali e politici con altri paesi.

Nel XIX secolo e per gran parte del XX, appartenere a due paesi era spesso considerato una possibile fonte di «conflitti di lealtà» o di tensioni diplomatiche, sottolinea Peter J. Spiro. Per questo, molti governi incoraggiavano i nuovi cittadini a rinunciare alla cittadinanza d'origine.

Per molto tempo, la doppia cittadinanza è stata vista con sospetto, spiega il professore e giurista americano Peter John Spiro nel suo libro Multiple Citizenship .

Naturalizzazioni in aumento: i dati da conoscere

I dati disponibili mostrano che l'acquisizione di una nuova nazionalità è diventata una pratica sempre più diffusa in molti paesi.

All'interno dell'Unione europea, oltre 1,1 milioni di persone hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro nel 2023, con un aumento del 6,1% rispetto all'anno precedente, secondo Eurostat. La tendenza è proseguita nel 2024, con quasi 1,2 milioni di naturalizzazioni, un livello senza precedenti che conferma la crescita del fenomeno.

Il Regno Unito registra un'evoluzione analoga. Dal censimento del 2021 emerge che il 2,1% degli abitanti di Inghilterra e Galles possiede più nazionalità, contro appena l'1,1% di dieci anni prima. In un decennio, la percentuale di persone che hanno scelto di mantenere la propria nazionalità d'origine diventando contemporaneamente cittadini britannici è quindi quasi raddoppiata.

Anche negli Stati Uniti la doppia nazionalità è un fenomeno tutt'altro che marginale. Secondo un sondaggio YouGov pubblicato nel 2024, il 6% degli americani dichiara di possedere almeno due nazionalità.

Va precisato che non è facile conoscere con esattezza il numero di persone con doppia nazionalità nel mondo, poiché la maggior parte degli Stati non chiede ai propri cittadini di dichiarare se posseggono anche un'altra cittadinanza. Ogni paese gestisce i propri registri in modo autonomo, senza alcun coordinamento internazionale, e non esiste quindi una banca dati mondiale che permetta di sapere quante sono le persone con doppia nazionalità. Le stime disponibili si basano essenzialmente su censimenti nazionali, indagini o ricerche accademiche.

Perché molti espatriati vogliono di acquisire la doppia nazionalità?

Il valore del passaporto d'origine influenza le motivazioni

Le ragioni per cui si decide di acquisire una seconda nazionalità sono molteplici. Una delle conclusioni più interessanti degli studi del sociologo Yossi Harpaz, contenuti in Citizenship 2.0: Dual Nationality as a Global Asset, è che le motivazioni variano sensibilmente in base al valore del passaporto di cui si è già in possesso.

Chi proviene da paesi la cui cittadinanza offre una libertà di circolazione limitata cerca spesso una «cittadinanza compensatoria» (compensatory citizenship), che permetta di accedere più facilmente ad altri paesi, ampliare le prospettive professionali e offrire maggiori opportunità ai propri figli.

Al contrario, per chi dispone già di un passaporto considerato «forte» e gode quindi di ampi vantaggi pratici, le motivazioni si fanno più sfumate. Le ricerche di Harpaz mostrano che in questi casi la seconda nazionalità risponde piuttosto a un bisogno di sicurezza a lungo termine, può costituire un'eredità da trasmettere alle generazioni future o assumere una dimensione simbolica e identitaria.

Un secondo passaporto: una «risorsa globale»

Si tratta di un cambiamento importante: secondo Yossi Harpaz, oggi una seconda cittadinanza è diventata una vera e propria «risorsa globale». Può funzionare come una forma di protezione contro le incertezze della vita, come crisi politiche, difficoltà economiche, conflitti, cambiamenti nelle leggi sull'immigrazione o instabilità istituzionale.

Le sue ricerche mostrano che molte persone chiedono una seconda cittadinanza soprattutto per avere più possibilità di scelta. Avere un secondo passaporto significa infatti disporre di un'alternativa nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare.

Questa idea di «cittadinanza come assicurazione» ricorre in molte testimonianze. Emily, un'americana intervistata dalla CNN, racconta che suo marito, che aveva diritto alla cittadinanza tedesca grazie alla madre, non aveva mai avviato le pratiche necessarie. Dopo i recenti sviluppi politici negli Stati Uniti, la coppia ha deciso di rivolgersi a un avvocato specializzato e di iniziare la procedura. Il loro obiettivo è offrire alla famiglia una vera e propria via d'uscita nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

Riconoscere un'identità plurima

Il giurista Peter J. Spiro sottolinea che la doppia cittadinanza risponde spesso anche a un bisogno di riconoscimento della propria identità. Per molti espatriati che vivono da tempo nel paese d'adozione, ottenere la cittadinanza locale rappresenta il naturale punto di arrivo di un percorso di vita. Dopo aver costruito una carriera, formato una famiglia o visto crescere i propri figli in quel paese, desiderano che la loro situazione giuridica rispecchi finalmente la realtà quotidiana.

Secondo Spiro, la doppia cittadinanza non è quindi più vista come un «conflitto di lealtà», ma come il riflesso di un mondo in cui i percorsi personali si sviluppano tra più paesi.

Restano naturalmente valide anche tutte le ragioni pratiche. La naturalizzazione permette soprattutto di rendere più stabile la propria situazione, garantendo un diritto di residenza permanente senza dipendere dal rinnovo di un visto o di un permesso di soggiorno.

È però importante ricordare che la doppia cittadinanza comporta anche alcuni obblighi. A seconda dei paesi coinvolti, chi possiede due cittadinanze può essere soggetto a doveri in entrambi gli Stati, soprattutto in materia fiscale, di servizio militare, dove ancora previsto, e di pratiche amministrative.

Sul piano fiscale, il caso degli Stati Uniti è noto e può creare diverse complicazioni. Chi possiede la cittadinanza americana deve presentare la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali statunitensi anche se non vive più nel paese.