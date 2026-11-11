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Presto meno pratiche burocratiche per lavorare nell'UE?

Notizie di attualità 1 min di lettura
Bientôt moins de démarches administratives pour travailler dans l'UE ?© s_kawee / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Digitalizzare i documenti essenziali dei lavoratori temporanei espatriati per semplificare le procedure dei datori di lavoro? È il nuovo programma dell'Unione europea (UE).

Ogni anno, milioni di persone lavorano temporaneamente in un paese dell'UE: lavoratori stagionali, distaccati e altre categorie di espatriati. Per ridurre il peso burocratico che grava su di loro e sui datori di lavoro, il Parlamento europeo ha approvato un programma di registrazione digitale dei documenti necessari ai lavoratori stranieri.

Il progetto prevede la creazione di un portale online accessibile a tutti gli Stati membri, sul quale confluiranno le attestazioni di previdenza sociale, i titoli di studio e le qualifiche professionali. L'obiettivo non è solo snellire la burocrazia, ma anche garantire una maggiore trasparenza e un controllo più efficace. La digitalizzazione dei titoli di studio e delle qualifiche secondo uno standard comune renderà la verifica molto più rapida. I datori di lavoro europei potranno inoltre confrontare con maggiore facilità i profili dei lavoratori stranieri grazie ai documenti in formato digitale.

Il sistema di registrazione unificato è pensato in particolare per i titoli conseguiti al di fuori dell'UE: le aziende abbandoneranno i registri nazionali attualmente in uso e utilizzeranno il portale europeo per archiviare i dati dei propri dipendenti stranieri. Stando alle stime della Commissione europea, l'adozione del portale permetterà alle imprese di risparmiare il 73% del tempo attualmente dedicato alle pratiche amministrative. Anche i tempi di elaborazione delle candidature dei lavoratori stranieri si ridurrebbero sensibilmente. La Commissione segnala, ad esempio, che le procedure per i laureati non europei durano in media 14 mesi: con il nuovo portale, i tempi scenderebbero a 4 mesi e i costi per le aziende si dimezzerebbero.

Fonti:

Formalità burocratiche
formalitÃÂ 
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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