I «cittadini idonei» sono i cittadini di paesi che hanno sottoscritto un accordo bilaterale con la Norvegia. I paesi firmatari di tale accordo sono 6: Canada, Giappone, Australia, Andorra, Argentina e Nuova Zelanda. Le condizioni di soggiorno variano a seconda del paese di provenienza. I cittadini canadesi e australiani possono soggiornare in Norvegia per 2 anni, mentre gli altri sono limitati a un anno. Le differenze riguardano anche la partecipazione ai programmi di formazione: i cittadini australiani non possono prendere parte a un programma di studi o a una formazione della durata superiore a 3 mesi. Tale limite non si applica invece ai cittadini giapponesi.

È consigliabile che i candidati si informino sulle condizioni di idoneità specifiche per il proprio paese di origine.

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