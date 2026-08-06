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La Norvegia trasforma il permesso di vacanza-lavoro

Notizie di attualità 1 min di lettura
Travailler et voyager pendant un an en Norvège avec le PVT© tan4ikk / Envato Elements
Scritto daAsaël Häzaq

Unire turismo e lavoro trasferendosi per un anno in Norvegia. Il programma norvegese di vacaza-lavoro si avvicina al concetto di "workcation" (lavoro e vacanze) e promette agli stranieri un'esperienza unica, in uno scenario da sogno. Attenzione però: il programma è riservato esclusivamente ai cittadini dei paesi idonei.

I «cittadini idonei» sono i cittadini di paesi che hanno sottoscritto un accordo bilaterale con la Norvegia. I paesi firmatari di tale accordo sono 6: Canada, Giappone, Australia, Andorra, Argentina e Nuova Zelanda. Le condizioni di soggiorno variano a seconda del paese di provenienza. I cittadini canadesi e australiani possono soggiornare in Norvegia per 2 anni, mentre gli altri sono limitati a un anno. Le differenze riguardano anche la partecipazione ai programmi di formazione: i cittadini australiani non possono prendere parte a un programma di studi o a una formazione della durata superiore a 3 mesi. Tale limite non si applica invece ai cittadini giapponesi.

È consigliabile che i candidati si informino sulle condizioni di idoneità specifiche per il proprio paese di origine.

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Fonti:

Visti
Norvegia
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Asaël Häzaq
Autore
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, web editor specializzato in notizie politiche e socioeconomiche, osserva e decifra le tendenze dell'economia internazionale. Grazie alla sua esperienza come espatriata in Giappone, offre consigli e analisi sulla vita da espatriato: scelta del visto, studi, ricerca di lavoro, vita lavorativa, apprendimento della lingua, scoperta del Paese. Titolare di un Master II in Giurisprudenza - Scienze Politiche, ha sperimentato anche la vita da nomade digitale.

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