Et si le rêve d'une nouvelle vie à l'étranger était bien différent de ce que l'on imagine ? En 2011, Didier Vergez, son épouse Myriam et leur fille ont quitté le sud-ouest de la France pour tenter l'aventure au Costa Rica. Séduits par la beauté des paysages, la richesse de la nature et l'accueil des habitants, ils étaient loin d'imaginer tout ce qui les attendait. Quinze ans plus tard, entre reconversions professionnelles, découvertes et remises en question, leur expatriation a pris bien des tournants. Aujourd'hui installé à Atenas, où il travaille dans l'immobilier, Didier partage avec Expat.com les coulisses de cette aventure familiale, loin des clichés de la carte postale.

Vous avez quitté le sud-ouest de la France en 2011 avec votre famille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? Nous avions envie de donner un nouveau départ à notre vie. Nous ressentions le besoin de découvrir autre chose, de sortir d'un quotidien qui devenait peut-être un peu monotone et de vivre quelque chose de plus excitant. Nous voulions aussi ouvrir notre fille à un autre environnement, lui faire découvrir une culture différente et une autre manière de vivre. Partir était pour nous une façon de tenter une aventure en famille et de voir ce que la vie pouvait nous offrir ailleurs. À lire également Costa Rica : et si le bonheur se trouvait ici ?

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Pourquoi avez-vous choisi le Costa Rica ? Nous avions fait plusieurs voyages au Costa Rica avant de nous y installer et, à chaque fois, nous avions été émerveillés par ce petit pays ! Nous avions particulièrement apprécié l'accueil des habitants, qui étaient toujours très agréables avec nous et avec notre fille. Et puis, que dire de la nature… Elle est tout simplement époustouflante ! Les paysages, la végétation et la présence des animaux nous avaient beaucoup marqués. Au fil de nos voyages, nous avons commencé à imaginer que nous pourrions peut-être y vivre.

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Avec un peu de stress, quand même ! À partir du moment où nous avons fait une offre sur une propriété au Costa Rica et où celle-ci a été acceptée, les choses se sont accélérées. Il nous restait environ trois mois pour tout liquider en France et préparer notre départ. C'était une période assez intense, car il fallait gérer beaucoup de choses en même temps, tout en réalisant que nous allions réellement quitter notre vie en France. Il y avait bien sûr l'excitation de cette nouvelle aventure, mais aussi beaucoup de stress face à tout ce qu'il restait à faire ! À lire également Expatriation : comment se reconstruire quand on ne travaille plus ? Quels souvenirs gardez-vous de vos premiers mois sur place ? C'est une période très particulière, car tout est nouveau et il faut apprendre à se repérer dans un environnement complètement différent. Dans notre cas, nous nous sommes débrouillés seuls, sans l'aide de personne, pour démarrer cette nouvelle vie. Il a fallu apprendre une langue, comprendre des démarches administratives qui nous semblaient parfois illogiques et compliquées, découvrir une autre manière de vivre et de consommer, et nous habituer à une nature omniprésente. Il fallait aussi faire de nouvelles connaissances, notamment avec les habitants. Ce n'était pas toujours simple, mais c'était aussi ce qui rendait cette période si particulière : nous avions énormément de choses à découvrir et à apprendre. Qu'est-ce qui vous a amené à Atenas et à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Après avoir vendu notre propriété de San Mateo, nous avons décidé de nous installer à Atenas pour démarrer une nouvelle activité dans l'immobilier. Nous connaissions déjà des personnes qui y vivaient et il nous semblait qu'il existait un marché assez important, notamment grâce à la présence d'une grande communauté d'expatriés. Aujourd'hui, nous vivons correctement de cette activité. Elle nous permet aussi de rencontrer des personnes venant de différents pays, avec des parcours et des projets de vie très variés. C'est un aspect de notre quotidien que nous apprécions. À lire également Comment apprendre à son enfant à gérer son argent en expatriation

Je crois qu'une expatriation en famille est une épreuve très intense pour tout le monde. On quitte ses repères, on remet beaucoup de choses en question et le couple doit apprendre à évoluer ensemble dans l'inconnu. Pour notre fille, cela a aussi été l'occasion de découvrir un autre environnement et une autre culture. Je pense que c'est une expérience qui ouvre l'esprit, même si elle demande également de s'adapter. En tant qu'expatriés, nous faisons souvent des comparaisons, parfois sans même nous en rendre compte. Nous trouvons certains aspects de notre nouvelle vie beaucoup plus riches que ceux de notre vie précédente, mais il y a aussi des choses qui nous plaisent moins. Après en avoir discuté avec beaucoup de monde, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez normal lorsqu'on vit dans un autre pays. Quel a été votre parcours professionnel et que faites-vous aujourd'hui au Costa Rica ? Avec ma femme Myriam, nous avions une petite société en France. Nous travaillions dans l'électricité générale, puis notre activité s'est progressivement orientée vers le solaire. En arrivant au Costa Rica, nous avons créé un petit lodge. J'ai ensuite travaillé en parallèle dans le tourisme pour un groupe francophone, avant que nous nous orientions vers l'immobilier, qui est notre activité aujourd'hui. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde dans mon livre. Pour nous, l'expatriation nous a permis d'être plus réceptifs aux opportunités qui se présentaient. On n'a plus forcément cette impression de « sécurité professionnelle », avec un travail que l'on pense pouvoir garder jusqu'à la retraite. Il faut accepter que les choses évoluent, parfois dans une direction que l'on n'avait pas prévue. Cela demande, selon moi, un état d'esprit ouvert et une certaine capacité d'adaptation. C'est aussi pour cela que je ne pense pas que l'expatriation soit faite pour tout le monde. Qu'avez-vous dû apprendre pour travailler sur place et accompagner une clientèle internationale ? La première chose a été d'apprendre à pratiquer l'anglais et l'espagnol de manière plus naturelle, dans la vie quotidienne comme dans le travail. C'est une chose d'avoir quelques notions d'une langue, mais c'en est une autre de l'utiliser pour échanger avec des clients et les accompagner dans leurs projets. En revanche, la relation avec la clientèle n'a pas été un grand défi pour moi. Je travaillais déjà, de temps en temps, avec des clients étrangers en France et j'avais l'habitude de travailler en indépendant depuis la création de ma société en 2004. Cette expérience m'a été utile, même si j'ai dû m'adapter à un nouveau pays et à des interlocuteurs issus de milieux différents.

Depuis votre arrivée en 2011, quels changements ont le plus marqué votre vie au Costa Rica ? Je dirais que nous avons vécu différents chapitres, avec notamment plusieurs changements professionnels. Nous sommes passés d'une activité à une autre et, au fil du temps, notre manière d'aborder la vie a également évolué par rapport à celle que nous avions en France. Je ne crois pas qu'il y ait forcément un moment plus marquant qu'un autre. Je vois plutôt notre expérience comme un chemin de vie qui se construit et évolue au fil des années, avec ses découvertes, ses changements et ses remises en question. Dans le cadre de votre métier, vous rencontrez des étrangers qui souhaitent s'installer au Costa Rica. Quelles sont leurs principales motivations et leurs inquiétudes ? Beaucoup de personnes viennent chercher une retraite paisible, dans un pays au climat agréable, avec une nature incroyable et une population qui semble moins touchée par le stress que l'on peut ressentir dans des pays dits plus développés. Mais nous voyons aussi de plus en plus de personnes encore en activité qui souhaitent vivre une nouvelle aventure, en couple ou en famille. Elles ont envie de changer de cadre de vie et de découvrir autre chose. En revanche, l'installation peut être déstabilisante. Les premiers mois, il faut prendre ses marques, comprendre comment les choses fonctionnent et accepter que tout ne se passe pas comme dans son pays d'origine. Certains se rendent compte que cette nouvelle vie ne leur convient pas et repartent assez rapidement. C'est aussi pour cela que je pense qu'il est important de bien réfléchir à son projet : vivre dans un autre pays n'est pas fait pour tout le monde. Quelles idées reçues sur la vie au Costa Rica retrouvez-vous le plus souvent chez les futurs expatriés ? Certains restent sur une image de carte postale et pensent que la vie au Costa Rica est forcément paradisiaque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très beaux moments et que le cadre de vie peut être exceptionnel. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une réalité quotidienne, avec des aspects moins plaisants. Les démarches administratives, la fiscalité ou encore les différences culturelles peuvent demander du temps et de la patience. Il faut aussi garder à l'esprit que nous venons vivre dans leur pays : c'est donc à nous de faire l'effort de comprendre et de nous adapter à leur manière de fonctionner. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Tout recommencer ailleurs. Qu'avez-vous souhaité partager à travers cet ouvrage ? Mon livre raconte notre histoire : en 2011, à la quarantaine, nous avons quitté la France avec ma femme Myriam et notre fille pour commencer une nouvelle vie au Costa Rica. J'y parle de notre départ, de nos premiers pas sur place et des différents chemins que nous avons empruntés au fil des années. J'évoque aussi bien les belles découvertes et les rencontres que les doutes, les difficultés et les changements de direction que nous n'avions pas forcément anticipés. Ce n'est pas un guide sur le Costa Rica ni une méthode pour réussir son expatriation. C'est plutôt un témoignage sincère sur ce que signifie tout quitter et recommencer ailleurs, avec ce que cela peut apporter, mais aussi ce que cela demande. Je pense qu'il peut parler aux personnes qui envisagent de changer de vie, quelle que soit leur destination. Quels conseils donneriez-vous pour choisir son lieu de vie ? Je pense que l'expatriation doit rester la concrétisation d'un rêve, mais il faut aussi essayer de garder les pieds sur terre. Avant de choisir un endroit, il est important de réfléchir à ce que l'on pourra y faire professionnellement si l'on doit continuer à travailler. Pour les personnes qui viennent profiter de leur retraite, les aspects pratiques comptent aussi : quelles sont les commodités à proximité ? Est-ce que le climat et le cadre de vie correspondent vraiment à ce que l'on recherche au quotidien ? Par exemple, beaucoup de gens sont attirés par le bord de mer et achètent une propriété avant de se rendre compte qu'ils supportent mal le climat ou qu'ils ne se retrouvent pas dans une ambiance parfois plus festive. Un endroit que l'on adore pendant les vacances ne correspond pas forcément à la vie que l'on souhaite mener toute l'année.

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